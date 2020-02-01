Говорят, что... керчане не понимают, за что платят

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Жительница Керчи Екатерина А. сетует: «Единственное достижение керченской Управляющей компании “Марат” – это таблички возле подъездов. В самих подъездах даже косметического ремонта не делалось. На некоторых этажах жильцы самостоятельно покрасили стены, так как от них чего-либо дождаться невозможно. При сильно дождливой погоде крыша в доме протекает до седьмого этажа. Получается, мы ежемесячно платим квартплату для того, чтобы содержать их раздутый штат и директора, которые никогда ничего не делали и не делают. Аршинцево, ул. Кавказская, д. 19 и д. 21 (думаю, в других домах, где УК «Марат», не лучше)».