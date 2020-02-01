Говорят, что... посещение туалетов ограничили временными рамками

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Для крымчанки Олеси О. знакомство с Севастополем началось с не самых приятных впечатлений: «В позапрошлое воскресенье возвращались из Ялты на рейсовом автобусе. Автобус прибыл на севастопольскую автостанцию около 9 вечера. Вышли из автобуса, а туалет на автостанции уже давно закрыт! Мало того, что он почему-то до сих пор платный, да ещё и закрывается рано. А между прочим, на автостанцию приходят автобусы и ночью, и под утро из симферопольского аэропорта. Туалет на автостанции должен быть круглосуточным, бесплатным и доступным для всех! Сколько ещё будет продолжаться это безобразие и издевательство над людьми?!»