Говорят, что... в автобусе устроили «жёлтую» вечеринку

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, не далее как 3 февраля люди, прокатившиеся в автобусе, что курсирует по симферопольскому маршруту №2, испытали незабываемые эмоции. Уже на выходе из транспортного средства они обнаруживали, что их руки и одежда окрашены в жизнерадостный жёлтый цвет. «Решили устроить жёлтую вечеринку!» – интригуют «счастливчики» своих менее «везучих» земляков в соцсетях. Однако на деле всё было далеко не так феерично. Вернее, феерично, но не празднично и без счастливого конца. Пятьдесят оттенков жёлтого на пассажирах автобуса появилось благодаря окрашенным на скорую руку поручням. Понятно, что вопрос «Кто возместит людям ущерб за испорченную одежду и настроение?» так и останется риторическим.