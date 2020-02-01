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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за осмотр достопримечательностей снова требуют плату

Крымчане, которые не так давно решили посетить средневековый пещерный город Качи-Кальон, что в долине реки Качи, в недоумении – их пустили на тропу, ведущую к достопримечательности, только после предъявления каждым пропуска достоинством в 100 рублей. За что конкретно были отданы деньги, туристы выходного дня так и не поняли. Потому что никто ничего им не объяснил. Просто поставили перед фактом: «Проход платный».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 87 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:10

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