GPS, казаки и новый полигон

Как планируют бороться с несанкционированными свалками в Севастополе

«КТ» уже не раз рассказывал о проблемах связанных с вывозом и утилизацией строительного мусора в Городе-Герое. Наиболее яркий и один из последних примеров связан с организацией несанкционированной свалки на территории бывших теплиц, рядом с Чёрной речкой.

500 КамАЗов

Как передает один из севастопольских телеканалов, здесь кусками железобетона завалены десятки квадратных метров участка, высота некоторых насыпей превышает два метра. Об организации здесь несанкционированной свалки членам Общественной палаты рассказали местные жители. В результате общественники выехали на место и смогли заснять на камеру мобильного телефона всё, что там происходит. К примеру, они успели заснять водителя грузовика, который хотел произвести разгрузку строительного мусора, но, увидев общественников, быстро ретировался. При этом пойманный на горячем водитель предъявить документы, на основании которых производится транспортировка и выгрузка отходов, так и не смог, но сообщил общественникам, что мусор везет из центра Севастополя.

По предварительным оценкам члена Общественной палаты Александра Марчука, сваленный здесь мусор смог бы уместиться в 500 КамАЗов.

Александр Марчук:

«Мы сейчас, как всегда, будем отправлять запросы по поводу этих действий в департамент городского хозяйства, в Севприроднадзор».

Отметим, что свалки стройотходов появляются в самых разных частях Севастополя. Власти города уже не раз заявляли о необходимости принятия целого ряда мер по борьбе с недобросовестными водителями. Так, в Правительстве города приняли решение создать регламент по работе с мусором после строительных работ, а также организовать штрафы и «конфискацию» транспорта на штрафстоянку у нерадивых водителей.

Невиданный патруль

При этом глава Севастополя Михаил Развожаев предложил подключить к борьбе с нарушителями казаков и систему GPS, которой должны оснастить все задействованные в стройках грузовые машины. Он дал чиновникам месяц на разработку программного комплекса, который будет фиксировать движение мусоровозов по городу в онлайн-режиме.

«Месяц даю, чтобы решить вопрос, чтобы каждая машина, которая возит мусор в Севастополе, имела датчик и он был отражен у нас на мониторе, чтобы трекинги все были, чтобы четко было понятно – кто, что, куда вывозит», – обратился он на прошедшем на минувшей неделе аппаратном совещании к своему заместителю Денису Солодовникову.

По словам врио губернатора города, система должна быть понятной и открытой.

Михаил Развожаев:

«Чтобы любой смог зайти на сайт и посмотреть движение машин».

В качестве же дополнительной меры для предотвращения сброса мусора в Килен-балке было принято решение организовать там дежурство казаков.

Михаил Развожаев:

«Чтобы дальше там не происходило, поставьте там казаков, пускай дежурят, палатку разобьют, если у нас никто не способен больше остановить это. И оттуда по рации передают, чтобы сразу фиксировали сброс мусора. Мне действия нужны, а не процессы».

Таким образом, начиная с прошлого понедельника (с 3 февраля. – Ред.) севастопольские казаки патрулируют Килен-балку. Они круглосуточно следят за тем, чтобы никто не выбрасывал в балке строительный мусор, и выявляют автотранспортные средства, которые прибывают туда. При этом, если кто-то попытается выгрузить строительный мусор, казаки зафиксируют данные и передадут в полицию и в «Севприроднадзор».

Мобильные группы казаков также дежурят в районе Черноречья, на Северной стороне и в Байдарской долине.

Что, как и куда

Напомним, что в настоящее время в Севастополе ведется около 60 крупных строек, не считая коммерческого строительства. При этом полигона для строительного мусора в городе как не было, так и нет. И вот на минувшей неделе предложение по организации специального мусорного полигона для строительных отходов в эфире местного телеканала озвучил председатель постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Вячеслав Камзолов: «Нужно создавать у нас полигон для вывоза строительного мусора. У нас сейчас Большая Морская и мыс Хрустальный делаются, очень много строек сейчас будет по ФЦП, и куда-то нужно девать этот строительный мусор. Я думаю, что нужно создавать полигон, это моё мнение, и туда вывозить этот мусор. Перерабатывать его там. Допустим, дробить на щебень, на подсыпки и реализовывать».

При этом в городе есть компании, которые на коммерческой основе занимаются утилизацией стройматериалов. Но, по всей видимости, их мощностей не хватает для активно реконструируемого Севастополя.

Вячеслав Камзолов рассказал также, что идея создания отдельного полигона пока живет лишь на бумаге, а тенденция разделения бытового мусора реализуется на деле. По словам депутата, уже завершён тендер ГБУ «Парки и скверы» на закупку специализированных контейнеров. Планируется, что сортировать мусор смогут посетители общественных пространств Севастополя. Он также уточнил, что к 2021 году разделение бытовых отходов станет нормой.

Вячеслав Камзолов:

«Это очень важный вопрос, я считаю. Мы слушали послание президента, в том числе он затронул и этот вопрос. В Москве это уже с этого года начало работать. Мы, ещё раз повторюсь, услышали послание нашего президента, и на нашем комитете было уже, так скажем, предложено Правительству начать пилотный проект ГБУ «Парки и скверы» для закупки этих контейнеров для раздельного мусора. Также моё предложение о том, чтобы провести заседание с Департаментом образования, в том числе и в школах установить такие контейнеры, чтобы наши школьники уже с малых лет приучались к этому процессу».