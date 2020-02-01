Турецкий фактор и «мир Сталина»

Анкара снова манипулирует с помощью крымского вопроса, а госсекретарь США заявил, что полуостров потерян навсегда

На этой неделе Крым в сообщениях иностранных СМИ фигурировал почти исключительно в связи с большой политикой. При этом информационные поводы были как свежие, так и 75-летней давности...

Проблемы начались в Ялте?

Американская газета рассказывает, что сегодня эксперты по глобальной безопасности, называя части мира, которые вызывают у них беспокойство, в первую тройку ставят Украину и Крым, Корейский полуостров и Западную Европу после Брексита. Но почему именно эти регионы? Ответ издание дает в своей статье, где сообщается о том, что «современные проблемы берут начало на Ялтинской конференции, которая состоялась 75 лет назад». «На встрече, проходившей в крымском курортном городе Ялта, присутствовали три руководителя союзнических стран: Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. Война подходила к концу, и они должны были решить, что будет дальше... Но именно советский лидер больше всех из них получил всё, что хотел, и на десятилетия вперед формировал мировую политику», – говорится в статье. Дается и оценка тогдашнему лидеру Советского Союза как политику. «Сталин в Ялте продемонстрировал тонкое понимание деталей, твердую решимость и способность замечать и использовать чужие слабости. По мнению одного высокопоставленного британского чиновника, он был «самым впечатляющим из трех лидеров» и «очень спокойным и сдержанным», – пишет издание. «В конце концов, Советский Союз был просто слишком силен, чтобы ему сопротивляться. И хотя около 30 лет назад СССР распался, разногласия и очаги конфликтов остаются до сих пор. Три четверти века спустя сила Сталина по-прежнему формирует мировую политику», – делает выводы «Нью-Йорк Таймс».

«Крым потерян»

Украина сама потеряла Крым, чем воспользовалась Россия, поэтому вопрос о принадлежности полуострова может быть закрыт. Такое мнение в ходе визита на Украину выразил госсекретарь США Майк Помпео. Данное заявление было сделано в ответ на вопрос украинской активистки, которая попросила Помпео «держать полуостров в курсе внешней политики Штатов» и также попросила политика помочь с организацией некой конференции по Крыму в Вашингтоне. «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», – ответил Помпео. Так что, похоже, крымский вопрос действительно закрыт. Только признавать это публично западные политики не торопятся».

Снова пиарятся

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров скептически воспринял обещания Турции построить для 500 семей крымских татар жилье на Украине. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Это не первые инициативы турецкой стороны по обустройству крымских татар. В разное время в период нахождения Крыма в составе Украины действовали различные программы. Все мы помним, как была программа по выкупу жилья по программе ТИКА (Турецкого агентства взаимопомощи и координации)», – сказал Умеров. По его словам, тогда в Крыму эти вопросы координировали лидеры местного меджлиса (запрещенная в России организация), которые ныне живут на Украине. «Как правило, до людей блага не доходили, а оседали в карманах функционеров. Я уверен, что и в этот раз будет так же. Красиво попиарятся на новости, воодушевят тех, кто выехал из Крыма, но никакого жилья не будет. В 2015-2016 годах эта новость уже гремела, когда Турция вознамерилась построить целые поселки, но обещания так и остались обещаниями», – сказал Умеров.

Этнический акцент

Турецкий информационный ресурс сообщает, что «Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины». С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. «Я вновь хотел бы подчеркнуть, что мы не признаем незаконную аннексию Крыма», – сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, Турция продолжит «внимательно следить за положением крымских татар». Но он также сделал и любопытный «этнические акцент». «Совместно с властями Украины мы продолжим оказывать поддержку крымско-татарским тюркам, которые являются исконными жителями этой страны», – добавил президент Турции. Между тем, комментируя слова Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этой части российская сторона категорически не согласна со своими турецкими партнерами. Он напомнил, что приглашение Эрдогану от президента РФ Владимира Путина посетить Крым и увидеть ситуацию своими глазами остается в силе.