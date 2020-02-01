Спасти русскую ривьеру

Как вернуть Южному берегу Крыма былую славу лучшего курорта

О том, что Южный берег Крыма в последние годы всё больше страдает от массовой застройки, теряет свои уникальные особенности и в целом из «природной жемчужины» превращается в некий «домостроительный кластер», говорилось уже не раз. Ситуация усугубляется тем, что, несмотря на возмущения как обычных жителей, так и экспертов, власти, похоже, не заинтересованы в том, чтобы прекратить застройку региона. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые наблюдения и выводы по ситуации с застройкой ЮБК, опубликованные экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владимиром Комаровым и Владимиром Коцюбинским. Ученые рассказали о тенденциях, ставящих под угрозу существование этой территории как курорта, и о мерах, которые необходимы для спасения Русской Ривьеры.

Первостепенные меры

Южный берег Крыма – один из лидирующих регионов мира с точки зрения лечебно-­оздоровительной ценности. Реализация проекта по созданию федерального курортного центра позволит вернуть ЮБК славу всероссийской здравницы. Если и дальше продолжится массовая застройка наиболее ценных земель, то ЮБК окончательно утратит статус курорта. Публичные слушания, проведенные по вопросам стратегии развития Большой Ялты до 2030 года, показали, что среди жителей давно сформировался консенсус относительно развития региона. Жители единогласно проголосовали за мораторий на новое строительство, сохранение и преумножение природного капитала, за возрождение славы национальной здравницы, развитие региона как туристического и научно-технологического центра. Какими могут быть первоочередные меры для того, чтобы изменить ситуацию? Первостепенная задача – переломить негативные тенденции, наблюдавшиеся с 1991 года. Это означает не только сохранение, но и восстановление и преумножение природного и культурного потенциала ЮБК как исторически лучшей национальной здравницы – приморского климатического курорта (Российской империи, СССР и России) для нынешних и будущих поколений граждан нашей страны.

Для сохранения хрупкой экосистемы всей территории ЮБК необходимо придать особый статус федерального эколого-ландшафтно-природного заповедника России. Этот статус должен предусматривать реализацию эколого-экономического подхода к развитию. Необходимо ставить во главу угла сохранение природных естественных экосистем, включая уникальные природные ландшафты, поскольку социально-экономическая система – это зависимая подсистема природных экосистем. Без организационной и финансовой поддержки федеральных властей переломить тенденции украинского «наследия», о которых мы писали в первой части статьи, к сожалению, не получится.

Во-вторых, для ЮБК должны быть разработаны специальные механизмы для восстановления и сохранения природных ландшафтов. Важен перевод всех земель, на которых находятся зеленые насаждения (можжевеловые рощи, сосны, кедры, эндемики и так далее), и остальных незастроенных земель в категорию особо охраняемых природных территорий при соответствующей компенсации собственникам участков (законность права собственности которых не вызывает сомнений) из целевого Экологического фонда. Данное мероприятие представляется критически важным для сохранения курортного статуса: уникальная растительность является основным климатообразующим фактором.

Необходимы особые условия ведения хозяйственной деятельности и реализации строительных проектов. Это означает полный запрет на любое строительство на землях, которые еще не были освоены. Подобные ограничения типичны для большинства стран и городов Европы, когда развитие происходит за счет комплексной реновации существующей территории, а не освоения новых участков в зеленых зонах и выведения из оборота земель сельскохозяйственных угодий.

Важна реализация градостроительной политики, предполагающей полный запрет на многоэтажную и точечную застройку, строительство зданий, не нарушающих природные ландшафты и исторические визуальные коридоры. Важно включение всей территории ЮБК в «зоны охраны объектов культурного наследия» (охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта).

Критически важно продолжение работы по сносу незаконных строений, создавших угрозу природным объектам и ландшафтам, историческому облику, в том числе строений в 100-метровой прибрежной зоне, исторических парках, в санитарно-защитной зоне коммуникаций и сетей. В исключительных случаях может быть рассмотрен вопрос об изменении статуса отдельных строений: организации в их стенах школ, детских садов, университетов, перевод их в категорию санаториев. Первостепенные меры позволят остановить деградацию рекреационных и природно-климатических ресурсов ЮБК.

Зеленая экономика и российская София-Антиполис

Поскольку хрупкая экосистема региона не позволяет размещать даже минимально экологически вредные производства, то упор должен быть сделан на наукоемкую «зеленую экономику» и «зеленую энергетику», развитие санаторно-курортного комплекса. В качестве лучшей практики можно привести пример создания технологического парка София-Антиполис на Лазурном берегу Франции. Когда-то этот регион также столкнулся с риском варварской застройки, но руководство в свое время проявило нужную политическую волю. На сегодняшний день доходы от деятельности технопарка выше, чем от туризма на всем Лазурном берегу. Возможно размещение филиалов или перенос отдельных факультетов или исследовательских подразделений ведущих университетов России на территорию ЮБК.

Для региона особо важен запуск так называемых флагманских проектов – проектов с комплексной эффективностью, обеспечивающих одновременное продвижение по нескольким сферам (экологической, социальной, экономической, культурной и другим). Например, реализация «зеленых транспортных решений», развитие «зеленого общественного транспорта», создание «города без машин» (создание платных перехватывающих парковок, ограничение въезда в центральную часть населенных пунктов и 100-метровые зоны от моря), внедрение «зеленых технологий» (раздельный сбор мусора, запрет пластика). Это может быть и создание туристических логистических центров, где можно взять напрокат велосипед или оставить вещи, развитие регулярного морского транспорта. Среди других интересных проектов: создание центра религиозного туризма и паломничества «Святая гора», реализация проекта по созданию музея архитектурно-ландшафтного дизайна под открытым небом в Ялте, создание археологических заповедников. За счет платного въезда личного автотранспорта в населенные пункты, введения платных парковок возможно создание целевого фонда «зеленого транспорта» и направление средств фонда на организацию бесплатных троллейбусных перевозок для жителей и гостей курорта.

Как побороть наследие прошлого этапа

Годы, прошедшие с момента воссоединения Крыма и России, показали, что наследие предшествующего этапа оказалось тяжелее, чем это виделось ранее. И важна федеральная поддержка не только с точки зрения финансирования, но и с точки зрения создания запретительной для «девелоперского сценария» нормативно-правовой базы: указ президента России или соответствующий федеральный закон об особом статусе ЮБК как всероссийского климатического курорта, уникального историко-культурного и природного заповедника. В целях реализации целесообразно создание межведомственной группы под руководством президента, или премьер-министра, или вице-премьера, курирующего Республику Крым. В России есть опыт успешных межведомственных федеральных проектов: приоритетные национальные проекты, Сочинская олимпиада, ИнноТомск, ИнноКам. Реализация данного проекта, безусловно, может быть включена в число приоритетных национальных проектов, возрождение которых началось в последнее время.

Кроме того, это поможет окончательно ликвидировать прежнюю модель развития, основанную на гипертрофированной роли строительной отрасли, сопровождающуюся деградацией природной и архитектурной среды, утратой культурного наследия.

В прошлом мощнейший санаторно-курортный комплекс ЮБК рассматривался как инвестиция в здоровье населения, как фактор развития человеческого капитала. Реализация проекта, который можно назвать «Всероссийская здравница», – шаг к возвращению утраченных культурных и природных богатств, к той модели, которая исторически существовала в Крыму…