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Спорт

Справится ли Москва?

И станут ли крымчане не только поклонниками «ледового» спорта, но и участниками его...

Не секрет, что уже немало лет группа энтузиастов зимних видов спорта прилагает колоссальные усилия, чтобы внедрить в Крыму фигурное катание, хоккей с шайбой, сделать их массовыми и доступными. Но, увы, минимальная спортивная база, располагающая льдом в Симферополе, Ялте, Севастополе, отсутствие опытных специалистов так и не позволили в полной мере добиться поставленной цели. Теперь на помощь в этом вопросе пришла Москва, в лице известного советского и российского фигуриста, призёра Олимпийских игр, экс-чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Ильи Авербуха.

Симферополь, Гурзуфская

По этому адресу в спортивном кластере, по соседству с велотреком и теннисными кортами, с 1 февраля планировала начать работу школа зимних видов спорта «Наследие», в которой под руководством Авербуха московские специалисты и лучшие крымские тренеры начнут учить наших юных спортсменов фигурному катанию, хоккею, кёрлингу. Разумеется, сердце Ильи Изяславича отдано фигурному катанию, и этот олимпийский вид спорта, скорее всего, будет ведущим в новой школе.

Ведь за прошедшие годы фигурное катание в своём мастерстве сделало стремительный шаг вперёд. И вновь на нашем континенте его «локомотивом» остаются россияне, сумевшие за последние нелёгкие годы для всего нашего спорта, не растеряв тренерский корпус, открыть россыпь новых талантов. И не случайно ныне на чемпионат Европы – 2020 в австрийский Грац прибыла команда молодых спортсменов из России, в которой лишь танцор Никита Кацалапов носит звание олимпийского чемпиона командного турнира в Сочи-2014, а призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 являются «парники» Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в то время как ряд сборников ещё не становились чемпионами России.

Поэтому перед началом нынешнего турнира в Австрии специалисты не исключали, исходя из того, что большой лёд покинули ряд известных мастеров, что новое поколение россиян может претендовать на первые места в одиночном катании среди женщин и мужчин, в состязании спортивных пар, но вряд ли опередит четырёхкратных чемпионов мира и пятикратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Сенсация № 1

Выступления танцоров привлекли повышенное внимание у поклонников фигурного катания. Уже в ритмическом танце Кацалапов со своей молодой партнёршей Викторией Синициной бросили серьёзный вызов французскому дуэту. Но судьи ещё находились под магией выступления многократных чемпионов и рискнули чуть-чуть «притормозить» россиян. Ну, а самую низкую оценку им выставил арбитр из… Франции. Одним словом, приехали. Французы лидировали перед произвольной программой. Но уже прекрасное выступление нашей второй пары Александры Степановой и Ивана Букина, получивших 211,29 балла, накалило обстановку до предела. Градус сражения поднялся ещё выше, когда Синицина и Кацалапов сумели «растопить» сердца арбитров, заработав 220,42. Тут же на льду появился французский дуэт и чётко повёл свою комбинацию, но в самом конце допустил грубейшую ошибку. Восемь минут потребовалось судьям, чтобы по «винтикам» разобрать их оплошность, пока на электронном табло не появилась окончательная оценка – 220,28. Так впервые, с преимуществом в 0,14 балла, Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы, а «бронза» досталась Степановой и Букину.

Столь же волнительно проходило соперничество среди мужчин, где добровольно сложил с себя семилетнее господство в Старом Свете испанец Хавьер Фернандес. Главной надеждой российской команды был Александр Самарин, но он явно сорвал короткую программу и расположился на итоговом десятом месте. Его партнёры по команде Дмитрий Алиев и вчерашний юниор Артур Даниелян уступили в короткой программе только опытнейшему чеху Михалу Брезине. Но в произвольной программе, великолепно исполненной Алиевым (272,89) и хорошо – Даниеляном (246,71), чех выглядел «первоклашкой», в итоге занявшим седьмое место, в то время как Дима стал впервые чемпионом Европы, а Артур удостоился «серебра». Третье место занял выступающий за Грузию ученик Этери Тутберидзе, москвич Морис Квителашвили – 246,71.

Наши вне конкуренции

И вот пришла пора выходить на лёд троице 16-летних воспитанниц школы той же Тутберидзе. В том, что они впервые займут весь пьедестал почёта, никто не сомневался. Но вот в каком порядке? Алёна Косторная упала в конце насыщенной прыжками произвольной программы и стала чемпионкой Европы – 240,81, Анна Щербакова ошиблась в начале сложнейшей комбинации и стала «серебряной» – 232,76, а Александра Трусова падала дважды, но блестящий четверной прыжок вывел её в бронзовые призёры – 226,71.

«Открытым чемпионатом России» в Граце стали состязания спортивных пар. Самые опытные из наших дуэтов Тарасова и Морозов (сейчас они тренируются в США) получили от арбитров 208,64 балла и сумели обойти вчерашних юниоров Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина – 206,53. Но, увы, они оказались беспомощными в соперничестве с ещё одними дебютантами чемпионата Александрой Байковой и Дмитрием Козловским. Питерцы установили мировой рекорд в короткой программе (82,34), а затем так же лихо выступили и в произвольной – 234,58.

Подведём итоги. Из двенадцати медалей австрийской чеканки десять отправились в Россию. Браво, фигуристы и их наставники!

Европа против остального мира

В марте нынешнего года сильнейшую команду Европы поджидает чемпионат мира в канадском Монреале, где её соперниками станут, прежде всего, американцы, канадцы, китайцы, японцы, южные корейцы. И нет сомнения, что одними из самых «горячих» и преданных болельщиков российских фигуристов будут делающие первые шаги по льду мальчишки и девчонки из школы «Наследие» в Крыму, их родители и близкие.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото koktebel.club, yandex.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 116 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:27

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