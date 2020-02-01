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Спорт

Смотр талантов

Московский ЦСКА – лидер западной конференции...

От Кубка Гагарина до чемпиона России

Давненько, уважаемые читатели «КТ», мы не заглядывали на ледовые площадки, где мастера хоккея с шайбой в скором времени завершат регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги – 2019/2020 среди 24 клубов, из которых шестнадцать сильнейших выйдут в плей-офф. В нём они разыграют не только Кубок имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина, но и титул чемпиона Российской Федерации.

Семёрка уже определилась

Итак, в нынешнем сезоне 24 клуба были распределены на две конференции – «Запад» и «Восток», по двенадцать клубов в каждой. В свою очередь, в состав «Запада» входят два дивизиона, носящие имена прославленных советских хоккеистов и тренеров Всеволода Боброва и Анатолия Тарасова, а на «Востоке» – имена Валерия Харламова и Аркадия Чернышёва. В каждом дивизионе выступают по шесть команд, которые в регулярном чемпионате проводят со всеми клубами КХЛ по 64 матча. Цель этих поединков не только определить общее мастерство конференций, в которых ныне представлены хоккеисты Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, России, Финляндии, но и определить по восемь лучших команд «Запада» и «Востока», которые сыграют в плей-офф (система с выбыванием) начиная с середины апреля нынешнего года, поведя сражение за Кубок Юрия Гагарина, главный приз отечественного хоккея.

До финиша «регулярки», победителю которой вручается Кубок Континентов, в каждой конференции командам остаётся сыграть по 6-8 матчей. Однако семёрке команд уже досрочно удалось добиться права выступать в плей-офф. Это действующий обладатель почётных призов московский ЦСКА, санкт-петербургский CКА, московское «Динамо», хельсинкский «Йокерит», казанский «АК Барс», омский «Авангард», нур-султановский «Барыс». Первые четыре клуба представляют «Запад», а последняя троица – «Восток».

Ну, а теперь познакомьтесь с положением всех клубов в обеих конференциях.

Конференция «Запад». ЦСКА – 82, СКА – 77, московское «Динамо» – 73, «Йокерит» – 73, московский «Спартак» – 68, ярославский «Локомотив» – 64, нижегородское «Торпедо» – 58, подольский «Витязь» – 58, «Сочи» – 52, череповецкая «Северсталь» – 48, минское «Динамо» – 35, рижское «Динамо» – 34 очка.

Конференция «Восток». «АК Барс» – 80, «Авангард» – 77, «Барыс» – 73, екатеринбургский «Автомобилист» – 69, новосибирская «Сибирь» – 63, уфимский «Салават Юлаев» – 60, пекинский «Куньлунь Ред Стар» – 57, магнитогорский «Металлург» – 56, «Адмирал» (Владивосток) – 52, «Амур» (Хабаровск) – 50, нижнекамский «Нефтехимик» – 50, челябинский «Трактор» – 47 очков.

... а «АК Барс» – восточной

Полигон для молодых

Новый наставник национальной сборной России Алексей Кудашов и его помощники делают всё возможное, чтобы к чемпионату мира – 2020 в Швейцарии в составе их команды выступали лучшие российские легионеры, играющие в Национальной хоккейной лиге в клубах США и Канады. Разумеется, если они уже освободятся от игр на Кубок Стэнли. Ну, а если они не смогут, то их заменят лучшие российские мастера из команд КХЛ. И вот их, желательно молодых и талантливых, просматривают сейчас в играх регулярного чемпионата тренеры сборной страны. А полигоном для их «обкатки танками» ныне служат матчи ежегодного Евротура, где наставники уже просмотрели несколько десятков перспективных исполнителей в матчах со сборными Чехии, Финляндии и Швеции.

С 6 февраля стартует третий тур Евротура – «Шведские игры – 2020» в Стокгольме, на которых вновь сборная России, как и на первом туре – «Кубок Карьяла – 2019» в Финляндии и на втором – «Кубок Первого канала – 2019» в Москве, выступит в экспериментальном составе. Лишь один защитник из ЦСКА, 29-летний Богдан Киселевич, хорошо известен широкому зрителю. Остальные ребята, а это вратари – Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («АК Барс»), Александр Самонов (СКА), защитники – Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин («АК Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов (московское «Динамо»), нападающие – Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артём Галимов («АК Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все – ЦСКА), Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (оба – «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), пока являются любимцами болельщиков своих городов и клубов.

Впервые наставники сборной решили пригласить в свои ряды семь (!) юных хоккеистов из молодёжной сборной России, которая недавно в Чехии стала серебряным призёром чемпионата мира среди сверстников. В этой «великолепной семёрке» мы видим: защитников – Данилу Галенюка (СКА), Александра Романова (ЦСКА), нападающих – Дмитрия Воронкова («АК Барс»), Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Василия Подколзина (все – СКА), Григория Денисенко («Локомотив»).

Позади два тура

Вот как завершилась борьба на «Кубке Карьяла». Чехия – 8, Финляндия – 7, Россия – 2, Швеция – 1 очко. Результаты поединков сборной России со сборными Чехии – 0:3, Финляндии – 3:4, Швеции – 5:4 (по буллитам).

«Кубок Первого канала». Швеция – 6, Россия – 5, Финляндия – 4, Чехия – 3 очка. Результаты поединков сборной России со сборными Швеции – 3:4, Финляндии – 2:0, Чехии – 4:3 (по буллитам).

Положение после двух туров Евротура – 2019/2020 годов. Чехия – 11, Финляндия – 11, Швеция – 7, Россия – 7 очков.

Гарик ОРЛОВ
Фото twitock.com, zen.yandex.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 103 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:31

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