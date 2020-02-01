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Рекультивация зависла...

Оказывается, предложенный крымским правительством законопроект, предлагающий обязать недропользователей создавать ликвидационные фонды для финансирования последующих работ по рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых, завис на стадии согласований в Государственной думе. Об этом на днях сообщили крымским журналистам в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК. «Была наша инициатива, которую направляли за подписью главы Республики Крым. То есть там был уже законопроект, который прошел первое чтение и никуда дальше не пошёл. Мы написали ещё одно письмо, чтобы возобновить к нему интерес, но до настоящего времени никаких подвижек нет. Процедура рассмотрения законопроектов длительная, возможно, он проходит согласования», – рассказали в пресс-службе ведомства. Здесь стоит добавить, что упомянутая в минэкологии инициатива – письмо главы республики правительству Российской Федерации, в котором содержались предложения о внесении изменений в отдельные законодательные акты, чтобы, как уже говорилось выше, обязать пользователей недр создавать ликвидационные фонды, а также гарантировать выполнение работ по рекультивации нарушенных земель и ликвидации экологических последствий ведения горных работ.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:10

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