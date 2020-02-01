Дайте жалобную книгу!

Рассмотрение жалобы в книге отзывов и предложений

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о рассмотрении жалобы в книге отзывов и предложений. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Своеобразный инструмент

Каждый предприниматель или организация знает, что, являясь продавцом или оказывая услуги, нужно иметь книгу отзывов и предложений или «книгу жалоб». Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55) и Правила оказания различных видов услуг обязывают предприятие иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию. Об этом свидетельствуют и правила работы для различных сфер: например, правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей (постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. № 290), услуг общественного питания (постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036).

Книга отзывов и предложений и ее значение видно из названия. Это своеобразный инструмент для того, чтобы потребитель мог быстро пожаловаться на нарушения в сфере торговли, услуг и добиться устранения недостатков в сфере обслуживания, торговли, повышения качества обслуживания. Однако книга может содержать не только замечания к работе, негативные отзывы от клиентов, предложения по улучшению работы, но и благодарности за качественно оказанную услугу. Книга доносит до руководства, а равно и других посетителей, контролирующих органов, мнение клиентов о работе заведения, жалобы на конкретных сотрудников, замечания о недостатках, нарушениях, а также отзывы о достоинствах.

Если все-таки пришлось написать жалобу в книгу отзывов и предложений, рассмотрим, в какой срок она подлежит рассмотрению со стороны организации.

Жалобы из книги отзывов (жалоб) и предложений должны быть рассмотрены в соответствии с Инструкцией о Книге жалоб и предложений предприятиях розничной торговли и общественного питания, утвержденной Приказом Минторга РСФСР от 28.09.1973 N 346 (Письмо Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 06.04.2017 N 4434).

Продавец обязан рассмотреть жалобу потребителя в течение двух дней, внимательно разобраться в существе вопроса и принять необходимые меры к устранению отмеченных недостатков и нарушений в работе продавца.

Сроки и практика

Для сведения лица, написавшего жалобу, и контролирующих лиц администрация делает в Книге жалоб и предложений на оборотной стороне заявления отметку о принятых мерах и в пятидневный срок в обязательном порядке направляет письменный ответ заявителю, указавшему свой адрес.

Копии отчетов покупателям (посетителям) хранятся у администрации предприятия в специальном деле до конца текущего года. В случае, если для принятия мер по устранению отмеченных покупателем (посетителем) недостатков или по осуществлению его предложений требуется более пяти дней, то руководитель предприятия или его заместитель устанавливает необходимый срок (но не более 15 дней), о чем делает в книге соответствующую отметку.

А вот в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей», в зависимости от изложенных в жалобе требований для продавца установлены, в частности, следующие сроки их рассмотрения и удовлетворения:

- по требованию об устранении недостатков товара - незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа, если иной срок не определен в письменном соглашении продавца и потребителя. Срок устранения недостатков, определяемый в письменном соглашении, не может превышать 45 дней;

- по требованию о замене товара - в течение 7 дней со дня предъявления требования, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара - в течение 20 дней с момента предъявления требования. Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, то срок может быть продлен до месяца;

- по требованиям о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также по требованию о возмещении убытков, причиненных потребителю, - в течение 10 дней с момента предъявления соответствующего требования.

На практике в связи с отсутствием в современном законодательстве о защите прав потребителей положений о порядке ведения книги отзывов (жалоб) и предложений отраженные в ней претензии часто остаются без ответа.

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