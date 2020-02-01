Крымский миропорядок

Как 75 лет назад в Ялте договаривались о будущем всего человечества

К юбилею Ялтинской конференции союзных держав, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года, Минобороны РФ рассекретило пакет документов о том, как советские спецслужбы готовились к проведению одного из самых значимых и судьбоносных событий XX века.

Новое, как незабытое старое

В специальном разделе на официальном сайте военного ведомства https://www.mil.ru, в частности, можно ознакомиться с докладом командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала С. Горшкова о специальных мероприятиях при подготовке к встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Опубликованы рассекреченные пофамильные списки членов иностранных делегаций. Представлены и карты-схемы организации обороны отдельных участков, и боевые директивы штаба Черноморского флота о переброске значительных сил в район Ялты.

«Отдельного внимания в подборке архивных документов заслуживают уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводимых в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты», – говорится в сообщении.

В Минобороны России особо отметили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива о подготовке к проведению Ялтинской конференции поможет защищать историческую правду, противодействовать фальсификации истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Сила фактов

Действительно, теперь историкам снова есть с чем поработать. Вот лишь несколько любопытных фактов, которые в дальнейшем могут стать основой для написания детальных монографий о том столь небольшом, но необычайно значительном промежутке времени, когда были достигнуты соглашения о границах государств в Европе и сформулированы актуальные по сей день принципы международного права.

Факт 1. Подготовка к проведению конференции в Крыму, освобожденном весной 1944 года, заняла всего два месяца. Оборудование, материалы и провизия свозились со всей страны. Чтобы обеспечить встречу на высшем уровне, необходимо было восстановить не только пострадавшую от боевых действий инфраструктуру, но и ландшафт.

Факт 2. В представленном докладе командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала Сергея Горшкова от 19 января 1945 года говорится о проведении специальных мероприятий на кораблях в рамках подготовки к встрече руководителей трёх стран. Согласно документу, офицерскому составу было предписано изучить правила взаимоотношений с иностранцами, положение о флагах и салютах. Также было дано распоряжение выделить переводчиков, офицеров-экскурсоводов и организовать почётные караулы.

Факт 3. Во время подготовки конференции город Ялта, его окрестности, городской порт и акватория превратились в неприступную крепость. Для усиления береговой обороны в районе Ялты сюда были переброшены значительные силы для защиты от возможных атак противника с моря и с воздуха, о чем свидетельствуют рассекреченные боевые директивы штаба Черноморского флота. Цитата: «Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты... Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, – организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок».

Кроме того, были созданы Северная и Южная группы Военно-воздушных сил для обеспечения безопасности южного побережья Крыма, аэродромов Сак, Сарабуза и Севастополя.

«Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налётов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолётов днём и ночью методами перехвата, патрулирования в зонах и дежурства на земле всего боевого состава», – пояснялось в боевом приказе №-01/оп.

Факт 4. Особое место в организации обороны занимало налаживание систем связи между подразделениями Красной армии, а также с авиацией и ВМС союзников. Сделать это на недавно оккупированной и разрушенной территории было непросто: приходилось восстанавливать коммуникации между городами Крыма и Москвой. Кроме того, связь установили с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе. Оттуда британские и американские офицеры передавали сообщения о маршруте и движении самолетов иностранных делегаций. Оценки радиообмена между нашими, английскими и американскими моряками, которые были даны в отчете начальником связи ЧФ контр-адмиралом Громовым, представляются особо любопытными. «Ра­диообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям – …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями... вольность в эфире и многословность», - запротоколировал контр-адмирал. И ещё: «По английским кораблям: – …исключительная четкость работы на ключе... исключительная лаконичность при применении международного кода».

Факт 5. От Британской империи в «День Д», как это указывается в одном из документов, в Крым прилетели 13 самолетов, на которых находились 87 членов экипажей, 139 пассажиров и 10 т груза. Британская делегация прибыла на американских самолетах C-47 Skytrain, C-54 Skymaster, C-87 Liberator и на английских York. Американцы добирались на 10 самолетах C-54 Skymaster. На бортах было 70 членов экипажа и 120 пассажиров. Президент США Франклин Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прибыли на американских Douglas C-54 Skymaster с интервалом в пять минут. Первым сел самолет Рузвельта.

Прийти, увидеть, оценить

Выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы», подготовленная московским Музеем Победы, проходит в эти дни в Ливадийском дворце. В экспозиции представлены около 200 интересных документов, в том числе и те самые, доселе неизвестные. Представители музея анонсируют, что завершением всех мероприятий станет 15 февраля, когда член союза российских писателей Наташа Оуэн представит в Крыму свой историко-документальный проект, называется он «Операция “Аргонавт”».

В Воронцовском дворце знаменательную дату тоже вниманием не обошли – 7 февраля здесь стартует выставка «Во имя мира».