Заграница нам поможет

Могут ли крымские вина стать французскими?

Генетическая память подсказывает крымчанам, что наши местные вина не так уж плохи. Но подсознание упорно продолжает нашептывать пресловутое: «Нет пророка в своём Отечестве». Потому и приходится оглядываться назад в славное прошлое. А ещё пытаться рассмотреть, что происходит за дальним бугром. И надеяться, что там, за этим самым бугром, окажутся наши люди, которые придут и всё наконец-то наладят. А может они и в самом деле пророки, которые хоть и не в ­Отечестве, но искренне сюда стремятся?

Миссионеры от виноделия

Под занавес первого месяца ­2020-го информационные агентства на все лады раструбили сенсационную новость. Мол, некая группа граждан Франции намерена переселиться в Крым и развивать здесь виноделие. С просьбой помочь с переездом они обратились не куда-нибудь, а напрямую в парламент республики. Первоисточник информации, которая, вероятно, кому-то может показаться обнадёживающей – председатель комитета Госсовета региона по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его даже ТАСС процитировал. Само собой, на всю страну.

«На сегодняшний день готовится приезд группы граждан Франции – это потомки эмигрантов, которые эмигрировали из советской России в 20-х годах прошлого века. У них интерес к крымским событиям, динамике, в которой сейчас развивается Крым. Их интересует, можно ли вернуться на постоянное место жительства в Россию, в частности в Республику Крым», – сказал Гемпель.

Встретить французов в количестве 10-12 человек в Крыму готовы в сентябре. В Госсовете обещают: «Сделаем для них программу с учетом их интересов. Если интерес у них будет достаточно серьёзный, мы будем оказывать им содействие».

В чём оказывать содействие? Оказывается, на полуострове французов интересует возможность заниматься земледелием, в частности виноградарством и виноделием.

И в ваших жилах тоже есть огонь?

Стоит напомнить, что французам уже пытались препоручить развивать крымское виноделие. Причём неоднократно.

В 2016-м в Москве в рамках презентации Ялтинского международного экономического форума небезызвестный Жерар Депардье продегустировал крымские вина, приготовленные на шести различных винодельнях, высоко оценил коллекционный мускат своего года рождения и стал владельцем виноградника из 10 виноградных лоз в селе Геройском. Об этом «событии» тогда в СМИ писали все кому не лень. Потом появилось скромное: «С винодельческим бизнесом в Крыму у Депардье что-то не срослось». Интересно почему? Может, потому что, получив российское гражданство и приличную недвижимость в дар сразу в нескольких российских городах, Жерар так и не отказался от гражданства французского, а санкции, пардон, никто не отменял? От комментариев Депардье воздержался, чтобы в очередной раз не бросать слов на ветер.

Но Депардье ещё не вся Франция. Их, французов, несть числа. И они, к слову сказать, были не только на презентации Ялтинского международного экономического форума, но и на самом ЯМЭФ. И опять хотели помочь. На этот раз обещания посодействовать крымскому виноделию озвучивала президент партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Тогда договорились, что, мол, во Франции в 2019 году пройдет салон крымского вина, а в Крыму будет открыт магазин вина французского. Дело было, когда Ле Пен официально вступила в президентскую предвыборную кампанию. Но, как всем сейчас прекрасно известно, во втором туре выборов, состоявшемся 7 мая 2017 года, она уступила лидерство Эмманюэлю Макрону. Слова опять оказались лишь словами.

А может, вернёмся?

В отсутствии достоверной информации о том, кто именно из потомков славных россиян прошлого в ближайшем будущем хочет вновь обрести потерянную столетие назад родину, остаётся предполагать.

Может, это родичи самого Льва Голицына? Того самого Голицына, которого небезосновательно называют «отцом ­отечественного (читай: русского в общем и крымского в частности) виноделия». Того самого Голицына, что набрался премудростей в Парижском университете, а потом утёр французам нос, создав в своём имении в Новом Свете шампанское «Коронационное», получившее Гран-при в столице мирового виноделия. Того самого Голицына, что весьма нелицеприятно высказывался о заграничных радетелях. «Да разве иностранец желает, чтобы наша промышленность возникла, чтобы мы ему явились конкурентом на всемирном рынке? Никогда! – говаривал Лев Сергеевич. – Пётр Великий был велик, иностранцы у него служили, но никогда они не были самостоятельны, они были под командой русского, и дело шло. Пусть иностранцы будут нашими рабочими, на это я согласен, но им поручать создавать русское богатство – против этого я протестую. Разве иностранец может любить нашу родину больше своей? Получать хорошее жалованье, вернуться к себе, посмеяться со своими над этими идиотами, о которых расскажет, – вот идеал всякого».

Но потомки князя-винодела, хоть это и может показаться неким историческим кумовством, под общую гребёнку, под этот знаменитый голицынский вотум недоверия, возможно, не подпадают. И это правильно. Но существуют ли они, эти самые гипотетические продолжатели дела славного предка?

«Потомки Голицыных живут во Франции, Англии, Америке, Сербии, Канаде», – эту фразу можно прочесть во многих исторических статьях и в публикациях нынешних блогеров. Но если копнуть поглубже, выясняется, что крымский винодел Лев Голицын к проживающим по всему миру однофамильцам практически никакого отношения не имеет.

Подробное изучение родословного древа Голицыных проводилось директором Института генеалогических исследований Российской национальной библиотеки И. В. Сахаровым. Об актуальности проделанной работы он пишет следующее: «За последние годы в России участились случаи регистрации товарных знаков, в которых использованы фамилии и имена исторических деятелей, иногда также их портреты, изображения родовых гербов и т. д. Немало таких знаков связано с членами различных ветвей рода князей Голицыных, в частности выдающегося винодела князя Льва Голицына (1845-1915). Так, в Госреестре товарных знаков РФ значится более двадцати знаков, содержащих словесный элемент «Лев Голицын». Против регистрации одного из таких знаков, принадлежащего ЗАО «Игристые вина», в Палату по патентным спорам было подано возражение от гражданина РФ Андрея Кирилловича Голицына, родившегося в 1932 г. и проживающего в Москве». Вывод, сделанный учёным, весьма однозначен: «Законных прямых потомков у князя Л.С. Голицына не было. Законных наследников не выявлено» и «в любом случае, если они и существовали, к настоящему времени их уже нет в живых», а упомянутый выше А. К. Голицын «является дальним родственником князя Л. С. Голицына, а именно внуком семиюродного брата последнего».

Так чьи же потомки могли изъявить желание стать новыми отцами отечественного виноделия, продолжив дело Голицына? И что из этого выйдет?..