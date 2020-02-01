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СоциумПотребитель

Середина на половину

Кто ты и чем живёшь, среднестатистический россиянин?

Эксперты, подытожив различные социологические опросы, яркими красками нарисовали портрет типичного жителя России. А «КТ» внёс в эту картину оттенки, обусловленные крымской спецификой.

Имена и мода

Самое распространённое на одной шестой суши имя выводили с учётом следующих факторов: средняя возрастная категория плюс половая принадлежность. Женщин в стране больше, нежели мужчин, – 54% против 46%. Средний возраст россиян – 40 лет (среди мужчин – 37 лет, среди женщин – 42 года). Итого: имеем женщину, родившуюся в 1977-1978 годах и получившую в соответствии с тогдашней модой имя Елена. Да, именно так называли своих новорожденных девчушек желающие быть в тренде матери в 60-80-х годах прошлого столетия. Сейчас модные тенденции изменились, девочек-россиянок, в том числе и в Крыму, предпочитают величать Софиями. Это имя первое по популярности во всей стране и второе по популярности на полуострове. Интересно, что в счастливую звезду Софий верят и в других странах мира, например в Великобритании. Там это имя замыкает тройку лидеров в списке наиболее распространённых среди самых богатых женщин.

А что же Елены? Они ещё не стали вымирающим видом. Это произойдёт чуть позже, лет эдак через тридцать, поскольку средняя продолжительность жизни женщин в РФ – 78 лет.

Российские мужчины, к слову, живут не столь долго - им отпущено, опять-таки в среднем, всего 67,5 лет. И мода на имена у них не столь изменчива. Сегодня, как и в 50-е, 70-е и так далее годы, самым распространенным именем для мальчиков является – Александр. В Москве это первое по популярности имя, на втором почетном месте – имя Михаил. В Крыму наоборот: сначала Михаилы, за ними Александры.

Транспорт и патриотизм

В течение последних двух лет на первичном и вторичном рынках России безусловными лидерами продаж являются отечественные марки автомобилей. В Крыму с таким положением вещей соглашаются далеко не все эксперты. Многие самыми популярными авто (по итогам продаж на полуострове) называют детища корейского автопрома. Мол, корейские производители добавляют все опции в базовую комплектацию, поэтому у них за ту же цену можно получить лучшую комплектацию.

По наблюдениям специалистов автосалонов, в Крыму чаще всего машины покупают семейные пары от 30 лет и старше. Это, как правило, состоявшиеся люди, которые считают свои деньги, хотят сэкономить, но при этом получить хороший, качественный автомобиль, и знают, чего хотят. При этом спонсируют такую покупку чаще всего мужчины. В автосалонах жители Крыма в большинстве случаев покупают свой первый автомобиль.

Что же касается выбора в пользу ­отечественных авто, то тут людьми помимо выгодного соотношения цена-качество движет ещё и патриотизм.

И, кстати, среднестатистический россиянин, конечно же, патриот. Или, по крайней мере, таковым себя считает, определяя это понятие следующим образом: «это человек, который неравнодушен к родной природе, знает историю своей страны, а если речь о мужчине, то ещё и служил в армии».

Доходы и расходы

За три года средняя зарплата в стране выросла на четверть – с 35 744 до 44 961 рубля (в 2020 году по прогнозам Росстата эта цифра составит 46 324 руб.). Интересно, что, согласно информации организации труда, зарплата российских женщин где-то на 16-22% ниже зарплаты мужчин.

Правда, даже органам статистики известно, что зарплата не единственный источник дохода среднестатистического россиянина. По данным Росстата, ещё 4,5 тысячи рублей в месяц приносит свой бизнес, 12,9 тысячи – социальные выплаты и пенсии, 3 тысячи - сдача в аренду недвижимости. Но это если просто поделить общие суммы на всех жителей страны. Правда, далеко не все занимаются бизнесом, получают что-то от государства или сдают лишние квадратные метры в аренду. Это следует принимать во внимание. Тем не менее, среднестатистическому россиянину удаётся отложить около 5% от своих месячных доходов. И, кроме того, раз в месяц купить валюту на «чёрный день», потратив на это почти 4% зарплаты.

В Крыму всё обстоит несколько иначе. К примеру, в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню «среднедушевых денежных доходов» Республика Крым, по данным за III квартал 2019 года, занимает предпоследнее (!) место, опережая только Калмыкию. От передового региона – Краснодарского края – Крым отстаёт почти вполовину. И свободных средств, на которые можно позволить себе что-то сверх самого необходимого, у обычных, то бишь среднестатистических, крымчан не имеется.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 565 от 7 февраля 2020 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

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