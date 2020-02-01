Личная ответственность

В правительстве обсудили судьбу крымской медицины и грядущий сезон

Беспрецедентное решение – в Крыму и Севастополе может быть приостановлено действие федерального закона о проведении государственных закупок, всем известного как 44-ФЗ. Такое неожиданное решение принял Президент России Владимир Путин после очередной встречи с руководством регионов. Глава государства пообещал внести соответствующую законодательную инициативу в Госдуму, и, если эксперимент с Крымом окажется успешным, можно будет вести речь об отмене закона на всей территории России.

Выберут сами

Нововведение предоставляет региональным властям право выбирать подрядчиков по своему усмотрению – без проведения торгов и конкурсных процедур. При этом персональная ответственность за все последствия ложится на главу республики. Это, по идее, должно исключить коррупционную составляющую: если выбранный подрядчик дискредитирует себя тем или иным образом, списать это на издержки 44-ФЗ больше не получится. Спрос будет с того, кто назначал исполнителя.

Надо сказать, соблазн в известных целях привлечь для выполнения госзаказа «своих людей» в этом году будет достаточно велик. Общий объём финансирования, предусмотренный для Крыма по одному только нацпроекту «Здравоохранение», составляет 2,3 млрд рублей. Кроме того, Министерством здравоохранения РК разработан план по совершенствованию материально-технической базы медучреждений, на реализацию которого понадобится 24,5 млрд рублей. Финансовые перспективы республиканской медицины обсуждались на очередном заседании Совета министров.

Игорь Чемоданов, министр здравоохранения РК:

«Разработан план мероприятий по совершенствованию материально-технической базы на 2020-2022 годы. Сумма, которая нами заложена, составляет 24,5 млрд рублей. На 2020 год – 8,5 млрд, на два последующих года – по 8 млрд рублей. В рамках доводимых средств модернизация будет осуществлена в 57 республиканских медицинских организациях».

Об источниках финансирования министр пока ничего не сказал, однако причины столь интенсивных финансовых вливаний в медицинскую отрасль очевидны. Во время последнего визита на полуостров Владимир Путин назвал состояние здравоохранения в Крыму плачевным и поручил сформулировать конкретные предложения по улучшению ситуации.

Лишь бы заработать

Как обычно, в Крыму подготовка к предстоящему курортному сезону начинается загодя. В этом году власти намерены уделить повышенное внимание вопросам благоустройства общественных пространств, чтобы сделать комфортным пребывание отдыхающих. До 1 апреля администрациям муниципалитетов предстоит определить зоны запрета строительных работ на весь период курортного сезона. До 25 апреля должны быть проведены конкурсы по размещению нестационарных торговых объектов, в том числе мест реализации экскурсионных услуг. А ещё муниципалитеты должны определить персонально ответственных за подготовку пляжей на уровне заместителей глав администраций. При этом уже до 1 марта все пляжи полуострова должны быть закреплены за конкретными пользователями.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«В Плане мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2020 года предусмотрено до 1 мая обеспечение установки у каждого входа на пляж информационных табло единого образца, где будут представлены данные о пользователе, функциональном назначении пляжа, режиме работы. Также на табло будут указаны телефоны горячих линий Министерства курортов и туризма и администраций муниципальных образований. Каждому пляжу будет присвоен и размещён при входе индивидуальный номер для оперативного реагирования на жалобы граждан и использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».

Традиционно установлены сроки подготовки пляжей к приезду отдыхающих. До 1 мая должна быть обеспечена техническая готовность, до 1 июня – полная, подразумевающая, в числе прочего, получение пользователями всех необходимых разрешительных документов. Как вы помните, в прошлом году власти уже устанавливали такие сроки. Однако, несмотря на то что их соблюли лишь некоторые пользователи, пляжи всё равно принимали курортников. Посмотрим, что будет в этом году.

Ещё в грядущем сезоне Минкурортов планирует проводить рейдовые осмотры пляжей для обеспечения свободного на них доступа, проверки работы матросов-спасателей, а также свое­временной санитарной очистки.

Кстати, доклад Вадима Волченко воодушевил членов Совмина на внесение довольно дерзкого предложения: запретить пользователям пляжей устанавливать платные лежаки. В крайнем случае, они могут занимать не более 50% территории. Предложение возникло в связи с распространённой системой работы, когда пользователи пляжей с утра заставляют 90% прибрежного участка лежаками, вынуждая отдыхающих платить за «место под солнцем». То есть пляж вроде бы бесплатный, но ни присесть, ни прилечь нигде невозможно. Получается, что опять главное не люди, а создать дельцам условия для заработка. Такого, считают в Совмине, быть не должно.

Пора вспомнить

Власти Крыма и Севастополя договорились между собой и с федеральным Министерством транспорта о строительстве железнодорожной ветки из аэропорта крымской столицы к дороге на Севастополь. По ней впоследствии запустят аэроэкспресс. Так туристам будет значительно легче путешествовать из одного региона в другой.

Кстати о поездках. Глава республики анонсировал предстоящие рейды в регионы, в ходе которых он намерен проверить состояние памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны. Начало серии выездов запланировано на март. Чтобы поддерживать памятники в надлежащем состоянии, достаточно хотя бы иногда выходить на субботники, убеждены в Совете министров. Но если в муниципалитетах не в состоянии сделать даже этого, с сохранением памяти о защитниках Отечества у нас крайне плохо.