Газово-транспортное ЧП

В Севастополе закрылась единственная АЗС, которая заправляла газом общественный транспорт

На минувшей неделе в Севастополе из-за похолодания вышло из строя оборудование единственной автозаправочной станции, на которой могли заправляться газом городские пассажирские автобусы ГУП «Севэлектроавтотранс». Общественный транспорт из-за этого просто не мог работать. Проблему местные чиновники и управленцы постарались решить как можно быстрее, но вопросы всё равно остались...

Скандальная заправка

Итак, уже постфактум сообщается, что из-за «природно-технологического» коллапса на АЗС, расположенной на Камышовом шоссе, в минувшее воскресенье, 9 февраля, в Севастополе был изменен интервал движения транспорта, а некоторые маршруты вообще остались без автобусов. Как сообщили в правительстве города, по маршрутам № 3, 9, 21, 23, 33, 91, 93, 103 интервал движения был увеличен от пяти до 20 минут, а автобусы на маршрутах № 24, 27, 34, 79, 92, 94 и 97 вообще прекратили движение.

Известно, что данная АЗС принадлежит фирме «Севастопольнефтепродукт». В феврале 2019 года правительство города под руководством экс-губернатора Дмитрия Овсянникова при искусственном банкротстве ГУП «Городской автозаправочный комплекс» продало данной компании два административных здания и восемь АЗС, в том числе и упомянутую заправочную станцию всего за 100 миллионов рублей.

Незадолго до проведения торгов, в январе 2019 года, экс-глава главного контрольного управления правительства Севастополя Сергей Елизаров рассказывал о том, что Овсянников лично запретил ему проводить проверку данного автозаправочного комплекса, а севастопольские депутаты обращались в правоохранительные структуры с целью проведения проверки и отмены тендера. Но результата их действия так и не возымели… В итоге имущество всё-таки ушло, как подчеркнул 8 октября 2019 года замгубернатора Севастополя Денис Солодовников, по цене одной автозаправки, – сообщает ForPost.

При этом уже на 20 ноября 2019 года были назначены новые торги для продажи оставшейся части имущества компании, но Арбитражный суд Севастополя эту процедуру остановил.

Примечательно, что данная АЗС была построена в 2019 году как «инвестиционный проект» упомянутой компании. Она была рассчитана на 640 заправок в сутки, оснащена двумя компрессорными блоками общей производительностью до 1996 нм3, блоком осушки, системой очистки и охлаждения, четырьмя газораздаточными колонками для одновременной заправки восьми машин. При этом ее основным потребителем являлся муниципальный автобусный парк ГУП «Севэлектроавтотранс». Открывал же автозаправочную станцию лично тогдашний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также его заместитель Владимир Базаров, который курировал транспортную отрасль, и директор департамента транспорта Севастополя Игорь Титов.

Только в январе этого года имущество данного заправочного комплекса было возвращено в собственность города в виде нефтебазы, расположенной в Инкермане, и четырех автозаправочных станций. При этом во время нахождения предприятия в частных руках из него были выведены несколько автозаправок.

Как сообщил на минувшей неделе заместитель директора департамента транспорта Севастополя Евгений Исаков, на сегодняшний день в Севастополе всего три АЗС, на которых можно заправлять газом автотранспорт. Одна из них расположена в Инкермане, но сейчас она неисправна и ее нельзя использовать даже как резервную. Еще есть АЗС на улице Шабалина, но ее мощности недостаточно для потребностей «Севэлектроавтотранса», ну и последняя, вышеупомянутая АЗС на Камышовом шоссе.

Будут ли перемены?

Построить данную АЗС на Камышовом шоссе было решено после того, как администрация города приобрела за бюджетные деньги более сотни пассажирских автобусов на газомоторном топливе для ГУП «Севэлектроавтотранс». Тогда из 90 автобусов на газомоторном топливе 64 оказались дефектными и в итоге были сняты с маршрутов. Вскоре контрольно-счетная палата Севастополя заявила, что покупка автобусов на газе оказалась неэффективной, так как у города нет достаточных мощностей для заправки газом большого количества машин, а единственная в Севастополе АЗС способна заправить всего 25 автобусов в сутки.

В итоге в июне 2018 года правительство Севастополя отрапортовало, что автобусы на газе будут заправляться на двух заправках, а именно в Инкермане и на улице Шабалина, правда, топлива хватит лишь на 80-85 автобусов. В том же году ГУП «Севэлектроавтотранс» заключило с Государственной транспортной лизинговой компанией контракт стоимостью 2 миллиарда 459 миллионов рублей о поставке в город 150 автобусов на газе. В конце 2018 года выяснилось, что автобусы «Севэлектроавтотранса» могут заправляться газом только на одной АЗС – на улице Шабалина, но из-за ее плохого технического состояния пассажирские перевозки в городе находятся под постоянной угрозой срыва.

Теперь же, после случившегося ЧП, новый губернатор Севастополя планирует построить новую газозаправочную станцию. Зашевелились, как говорится...

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Для заправки общественного транспорта необходимо иметь государственную базу. Подготовьте письмо в адрес Минэнерго России на включение Севастополя в программу по строительству газозаправочной станции».

В итоге севастопольцы и гости города оказались заложниками коррупционных газовых схем, а также частных АЗС и непогоды. При этом поломка или закрытие любой из трех автозаправочных станций может привести к транспортному коллапсу в городе и оставить пассажиров без возможности передвижения по ряду городских маршрутов. А если вспомнить о легковом автомобильном транспорте, также работающем на газе, то многие горожане могут оказаться без возможности воспользоваться собственными автомобилями.