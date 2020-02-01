Не так страшен коронавирус... как опасность заразиться ОРВИ на полуострове

Пока во всем мире скупают медицинские маски из-за страха заболеть коронавирусом, в Крыму – относительно спокойно, да и случаев страшной болезни зарегистрировано не было. Роспотребнадзор мониторит ситуацию ежедневно. Однако сейчас у крымчан есть немалые реальные шансы зара­зиться банальным ОРВИ – на полуострове превышен эпидемический порог. Подробности узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Группа риска

Переменчивая крымская погода зачастую приводит к росту заболеваемости ОРВИ: неправильный выбор одежды, сквозняки, резкое похолодание в течение дня и – готово… Первые симптомы – повышение температуры, слабость, насморк, боль в горле – известны хорошо и каждому. Но нужно учитывать, что, по словам врачей, больше подвержены риску заболеть те люди, у которых снижен иммунитет, дети и пожилые граждане.

Вера Павлова, врач-методист ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики»:

«Тяжело протекает ОРВИ именно у таких групп населения, а это маленькие детки дошкольного возраста (и особенно опасно это для деток до трёх лет), это старшее поколение, пожилые люди, у которых в силу их возраста всё-таки уже накапливаются определённые изменения в организме, и, наконец, это люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно те, у кого заболевания сердечно-сосудистой системы и бронхо-легочной системы».

Чтобы всё-таки не провести рабочие и будни в кровати с градусником, необходимо избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, употреблять больше фруктов и овощей. И, как показывает практика, здесь не лишним будет напомнить самые обычные правила. Уже заболевшим рекомендуется не покидать свою квартиру, а в общественных местах носить медицинскую маску.

Владимир Мещеряков, главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики»:

«Нужно употреблять больше жидкости, бороться с повышенной температурой, особенно если высокая, нужно принимать жаропонижающие препараты. И по назначению врача принимать противовирусные, потому что в любом варианте медикаментозное лечение должно быть согласовано с доктором. Все лекарства имеют побочные эффекты, и каждый человек должен об этом помнить».

Эпидпорог превышен

Как сообщили журналистам на днях в крымском Роспотребнадзоре, сейчас на полуострове регистрируется превышение эпидемического порога почти на 30%. Показатели существенные, даже настораживающие обывателей, однако это сезонное явление, уверяют эксперты. И поводов для волнения как будто нет.

Анастасия Попова, врач-эпидемиолог ФБЭУ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе»:

«Касаемо ОРВИ и гриппа. Сейчас ситуация такова, что эпидпорог превышен на 29,4%, из которых основная масса – дети до 14 лет. В принципе такая ситуация у нас складывается ежегодно, что дети болеют чаще, чем взрослые. Около 70,4% заболевших приходится на долю детей».

Что же касается пресловутого коронавируса, в Роспотребнадзоре уверяют, что «по данной повестке ситуация особая». В частности, сообщается, что во всех городах и регионах республики ежедневно проходят профилактические и противоэпидемические мероприятия в отношении нового вируса. Проводятся соответствующие подготовительные работы и с медперсоналом. Также и в минздраве республики заявили, что готовы, если придется, встретить коронавирус во всеоружии. Кроме этого, сообщается, что все прибывшие на полуостров из Китая проходят обследование. На данный момент ни одного заболевшего этим вирусом нет и, бог даст, не будет.

Чтобы всё-таки не провести рабочие и будни в кровати с градусником, необходимо избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, употреблять больше фруктов и овощей. Уже заболевшим рекомендуется не покидать свою квартиру, а в общественных местах носить медицинскую маску.