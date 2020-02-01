Мимо кассы

Парковки как способ обогащения отдельных лиц

Проблема перенасыщения крымской столицы частным транспортом с каждым годом становится лишь острее. Вместе с этим всё сильнее чувствуется нехватка парковочных мест. В итоге улицы, газоны, придомовые территории и даже пешеходные зоны плотно заставлены автомобилями. В народе даже появилось расхожее выражение: «Симферополь – город для машин, а не для людей».

Нарастающее недовольство

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратилась группа симферопольцев с просьбой привлечь внимание властей и общественности к следующему обстоятельству.

«После реконструкции набережной Салгира, участок улицы Набережной между проспектом Кирова и улицей Шмидта стал пешеходной зоной. Там установлены соответствующие знаки, – рассказывает представитель инициативной группы, симферополец Артём Миногаров. – Тем не менее, автомобилисты вовсю используют этот отрезок улицы для проезда и парковки. Причём движение достаточно оживлённое. Можно было бы предположить, что здесь политика такая же, как для улиц Карла Маркса и Пушкина в центральной части города: въезд в пешеходную зону открыт для тех, кто живёт и работает в расположенных там зданиях. Однако в районе набережной застройка далеко не столь плотная, как по другую сторону проспекта Кирова, а трафик при этом довольно напряжённый».

Редакция «Крымского Телеграфа» разделяет недовольство горожан: дефицит парковочных мест давно стал проблемой не столько для автомобилистов, сколько для пешеходов. Многие автохамы предпочитают в качестве парковки использовать тротуары и пешеходные зоны. Перемещаться сквозь плотные строи машин, расставленных везде, где можно, достаточно проблемно, особенно для пожилых людей и мам с колясками.

Капли в море

Городские власти, конечно, существование проблемы признают. И даже пытаются её решать. В этом году в Симферополе уже появилось несколько новых парковок. Об одной из них мы писали – на улицах Самокиша и Севастопольской (в районе сквера Тренёва). Площадка здесь рассчитана на 56 мест для платного паркования, 6 мест отведены для стоянки автотранспортных средств, принадлежащих лицам с ограниченными возможностями здоровья. Парковка работает ежедневно, с 7:00 до 19:00, оплата производится согласно установленному единому тарифу: за каждый час использования одного парковочного места – 50 рублей.

Ещё одна парковка появилась рядом со зданием Государственного архива – на улице Кечкеметской, 1. Там убрали забор, который стоял почти два года, закрывая территорию старого фонтана. Парковочные места здесь предоставляются бесплатно.

И, наконец, ещё одна бесплатная стоянка организована в районе железнодорожного вокзала, вблизи закрытого на ремонт моста через Салгир на улице Гагарина. Пока работы на объекте приостановлены, автовладельцы могут оставлять машины на площадке в районе въезда на улицу Ким. По всей видимости, стоянка будет действовать до возобновления полноценного движения по улице Гагарина.

Отрадно, что городские власти не оставляют проблему парковочного дефицита без внимания, однако созданных мест слишком мало, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Попались!

В цивилизованных городах платные парковочные места – надёжный способ наполнения городской казны. Но в Симферополе они служат в основном для обогащения особо ушлых деятелей. На днях пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила о задержании директора компании «ГорТрансСервис» – оператора платных парковок столицы – в рамках расследования уголовного дела.

«Следователем задержаны директор муниципального унитарного предприятия и бригадир отдела парковок и сервисного обслуживания, – сообщили в полиции. – Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Злоумышленники с целью незаконного обогащения получали от граждан денежные средства за услуги парковки, однако в кассу и на расчётный счёт предприятия их не вносили».

Словом, выяснилось, что ежедневно мимо кассы выводились значительные суммы, собираемые с паркующихся автомобилистов. Официально проводились незначительные средства. Именно поэтому, несмотря на огромный спрос, которым пользуются симферопольские парковки, муниципальное предприятие оставалось убыточным. В управлении «ГорТрансСервиса», кстати, в общей сложности находится 17 парковок. Кроме того, в 2016 году муниципальное предприятие было внесено в реестр специализированных организаций, имеющих право на эвакуацию неправильно припаркованного автотранспорта на территории не только Симферополя, но также Бахчисарая, Белогорска, Симферопольского, Бахчисарайского и Белогорского районов. Не исключено, что и доходы от этой сферы деятельности шли мимо городской казны, оседая в частных карманах.

На сегодняшний день для руководителя «ГорТрансСервиса» суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а для бригадира – в виде запрета на определённые виды деятельности.

«Со стороны городской администрации на предприятии усилен контроль и приняты дополнительные меры профилактики для недопущения нарушения законодательства. Сейчас в МУП «ГорТрансСервис» проходит налоговая проверка, а правоохранительные органы проводят мониторинг его деятельности», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Симферопольской администрации.

В завершение темы следует сказать, что такой дичи, как принимающий плату «сотрудник парковки» в оранжевом жилете, не осталось, пожалуй, уже нигде, кроме Симферополя. В цивилизованных странах автомобилисты переводят средства напрямую в муниципальный бюджет, используя приложение для смартфонов. В менее цивилизованных – плату за парковку принимают специальные аппараты. Однако в столице Крыма в XXI веке продолжают по старинке содержать неэффективную систему сбора средств, тем самым косвенно поощряя казнокрадство.