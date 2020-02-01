В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пребывание в больнице назвали фильмом ужасов Жительница Симферополя Анастасия Ш. в шоке: «Были сегодня у мамы в больнице, в 7-й городской, в Симферополе. Хирургическое отделение. И там находятся люди после операций. Лифт, который поднимает людей после операций, не работает, везут в общественном. Кормят… еда просто отвратительная. Стены и палаты уже не фотографировали, там тоже жуть, окна старые, из них дует. Кровати – просто кошмар, лежать даже здоровому человеку невозможно, а людям после операции так вообще. А персонал как всегда. Один человек приличный и ответственный. А остальные – позор. В таких условиях лежат наши мамы, бабушки, дедушки, ветераны. Люди добрые, друзья! Прошу помощь! Стыдно, что такое отношение к людям, которые больные и иногда беспомощные. Фильм ужасов. Вот она, бесплатная медицина. Люди работают, идут отчисления на здоровье и обслуживание. Почему все молчат? Надо действовать вместе». Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года Еще статьи: Говорят, что... появилась больница ужасов Говорят, что... горбольницу Севастополя назвали адом Говорят, что... в больнице пациентов испытывают на прочность Говорят, что... больных держат в черном теле Говорят, что... люди умоляют о ремонте лифта