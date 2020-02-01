Говорят, что... асфальт на дорогах заменили целебной глиной

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



По всей видимости, на жителях села Родникового Симферопольского района решили испытать какое-то модное ноу-хау. По сообщениям местных, там в качестве дорожного покрытия используют глину. Люди предполагают, что целебную. Иначе какой смысл в тех процедурах, что они вынуждены принимать каждый день? «Дети ходят в школу по колено в этой прекрасной, целебной глине», – делится ощущениями пользователь одной из соцсетей. Правда, благодаря минусовой температуре в минувшие выходные, люди получили небольшую передышку и ненадолго ощутили, что значит ходить и ездить по твёрдой земле. Только это вряд ли надолго.