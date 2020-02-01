→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... решили подзаработать на коронавирусе Говорят, в Феодосии начали продавать вакцины от коронавируса. Их приобрели около 100 человек. Но потом вдруг выяснилось, что вакцина поддельная. Теперь покупатели чудо-средства спешат предупредить других с помощью соцсетей. Мол, не ведитесь. Продажа осуществляется через Интернет. Для пущей убедительности продавцы рассказывали потенциальным клиентам, что в Крыму уже есть два случая заражения коронавирусом, только официально это подтверждать запрещено. В разделе «панацеи» от опасной болезни указано, что вакцина разработана лучшими британскими специалистами и что официально продажа не может осуществляться с целью избежания паники. Также продавцы пугают своих покупателей, что у них осталось очень мало времени, делая акцент на том, что вакцины уже почти не осталось. Стоит препарат недешево – 7000 рублей. И это только в расчете на одного человека. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года Еще статьи: Говорят, что... отсутствует суперважная вакцина Говорят, что... остались без прививок Неизлечимое — излечимо? Говорят, что... детей прививают испорченными вакцинами Охота пуще неволи Просмотров: 35 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:52