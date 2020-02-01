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Вне законаКриминал

Кровавые деяния, плуты и воры

Место трагедии на улице Сельвинского в Симферополе

Крымская хроника происшествий и правонарушений первой недели февраля

В последние несколько дней правоохранители сообщили о раскрытии нескольких резонансных преступлений, совершенных на полуострове. В том числе и жестоких убийств...

Просто кошмар

На днях за очень жестокое убийство осуждена 47-летняя жительница поселка Заозерный, что в окрестностях Евпатории. Женщина зашла в гости к своей знакомой, что-то не поделила с хозяйкой и проломила ей голову. Затем гостья отнесла убиенную в подвал соседнего недостроенного дома и попыталась сжечь труп. Вина убийцы полностью доказана, и она получила восемь лет колонии.

На днях жуткое преступление произошло в Симферополе. Вечером на улице Сельвинского в стоявшей иномарке был обнаружен труп семилетнего мальчика с ножевыми ранениями в грудь и живот. Рядом с автомобилем находилась без сознания 40-летняя мать малыша, причем в состоянии медикаментозного отравления. Рядом с ней валялись упаковки от сильнодействующих препаратов. Как выяснилось, именно мамаша убила ребенка, наевшись перед этим убойных таблеток. Не исключено, что женщина была наркозависимой. Не так давно она развелась с мужем, и сын остался жить с отцом. А мать его периодически забирала. В это утро она взяла утром ребенка и увезла с собой, а потом перестала выходить на связь. Родственники стали волноваться, что с мальчиком, а потом вскрылись ужасные подробности его смерти.

Прохиндеи не дремлют

Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъема денег, и не мудрено – его настоящий прототип, до того как встать на кривую дорожку, был сотрудником уголовного розыска. Современные бендеры знают не меньше способов отъема дензнаков и трудятся с не меньшим энтузиазмом, чем Остап Ибрагимович. Правда, современные плуты, в отличие от героя классики, всё чаще используют Интернет. Так, житель Симферопольского района решил через всемирную паутину приобрести автоприцеп. Нашел на сайте объявлений заманчивое предложение и позвонил продавцу. Тот оказался настолько любезен, что не только сбавил цену, но и согласился взять чисто символический задаток, что-то около пяти тысяч рублей. Покупатель перевел продавцу деньги и стал томительно ждать прицеп. Увы, не дождался.

Примерно так же житель Джанкоя покупал мотокультиватор. Правда, он не пожадничал и перевел продавцу 10 тысяч задатка.

Но это всё слезы по сравнению с тем, как развернулся 30-летний симферополец. Он открыл классический лохотрон «Рога и копыта». Наш герой и правда зарегистрировал частное предприятие по торговле мясом и назанимал под это дело кучу денег. Причем у малознакомых людей, которым даже свой паспорт не показывал, а потом эти денежки пустил на красивую жизнь. Естественно, ни о каком мясе он и не помышлял. Когда кредиторы поняли, что прибыли на свиных тушах им не видать и что с ними поступили по-свински, то сразу обратились в полицию. Мошенник вскоре был задержан, сидит нынче в камере и горько раскаивается. В его «Рогах и копытах» в общей сложности сгинули почти сорок миллионов чужих рублей.

Воруют понемногу...

В Алупке задержан 20-летний местный житель, который средь бела дня обчистил склад 45-летнего местного предпринимателя. Добычей молоденького злодея стали компрессор и генератор. Естественно, когда пострадавший стал беднее на две очень важные в хозяйстве вещи, то сразу обратился в полицию. Вор был пойман, изобличен в содеянном и даже вернул генератор. Компрессор он успел продать и обмыть.

В Феодосии отличился 37-летний гражданин. Ночью с общего двора он угнал соседский велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. Транспортное средство вор, как человек порядочный, отдал за долги, поскольку ему было очень стыдно перед кредитором за просроченную задолженность.

А в Симферополе героем криминальной сводки стал 34-летний местный уголовник, ранее неоднократно полировавший скамеечку подсудимых. Этот гражданин, приняв много спиртосодержащей жидкости, шел на автопилоте домой. Проползая мимо припаркованной на обочине машины, он обнаружил, что дверь у авто открыта. Ну и стащил из салона видеорегистратор. Стащить-то стащил, но вот куда его потом дел, злодей вспомнить не может.

В одном из ночных клубов Симферополя осталась без смартфона стоимостью более 40 тысяч рублей 17-летняя девушка. Пока юная леди отплясывала, молодой человек, с которым она только познакомилась, позаимствовал у девушки оставленное за столиком средство связи и исчез. Помогла его найти полиция и даже помогла вернуть смартфон.

Но это случай, так сказать, со счастливым концом. А часто бывает, когда девушка, познакомившись с парнем в ночном клубе, приводит его домой, ныряет в постель, а он, подлец, в самый ответственный момент исчезает с девушкиным смартфоном. Тем самым оставляя даму и без мобильной связи, и без связи половой.

В Ялте местная мадмуазель пожаловалась на своего 40-летнего соседа. Дама давала мужичку свою банковскую карточку деньги снимать, доверяла, так сказать, очень. Ну, сосед, не будь дурак, наснимал с карточки больше 20 тысяч, а женщине заявил, что наличности на карте и в помине не было. Дама за такую черную неблагодарность обратилась в полицию. Вор задержан и привлечен к уголовной ответственности.

В Симферополе 25-летняя местная жительница увела золотишка более чем на 70 тысяч рублей у своей 32-летней подруги. Дамы вмести снимали квартиру. И когда потерпевшей не было дома, ее более младшая сожительница и «подмела» драгметалл. Добыча проследовала в ломбард, а вырученные деньги воровка потратила на себя любимую.

Дороги, дороги

В Керчи не вписался в размеры проезжей части улицы Чкалова автомобиль «Хонда». Управлявший машиной 23-летний местный житель сильно превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате зеленое насаждение треснуло, машина помялась, а водитель получил сотрясение головного мозга.

В Симферополе пострадал без вины виноватый 70-летний пенсионер. Он ехал в троллейбусе, да, видать, призадумался о чем-то своем. А водитель, отъезжая от остановки по улице Александра Невского, так резко стартовал, что дедушка не удержался за поручни и покатился по салону. Для пострадавшего это далеко не фигурное катание завершилось довольно неприятными ушибами. Чем это завершилось для водителя, неизвестно.

Опять же в Симферополе проявил излишнюю активность 23-летний водитель автомобиля «Шкода». Перед пешеходным переходом по улице Беспалова парень вовремя не затормозил и врезался в остановившийся впереди автомобиль. В результате тарана 22-летняя пассажирка ударилась лбом о переднюю панель, да так, что получила серьезный ушиб. Теперь водителю «Шкоды» придется ответить и за испорченный внешний вид чужой машины, и за испорченный внешний вид девушки.

В Красноперекопске отметился двумя автопреступлениями 22-летний местный житель, уже неоднократно судимый. Будучи пьяным, он сначала отличился на улице Менделеева, где угнал ВАЗовскую «шестерку», владелец которой забыл закрыть двери. Покатавшись по городу, злодей бросил машину, когда у нее закончился бензин. Потом он еще пытался угнать ВАЗовскую «тройку», но не сложилось.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото ria.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:24

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