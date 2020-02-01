Восьмая попытка Джоковича, или Кто доберется до главного приза

Читатели нашего еженедельника, увлекающиеся спортом, за последние годы привыкли, что в начале февраля мы обязательно рассказываем о самом престижном призе профессионального тенниса «Большом шлеме», который разыгрывается в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин, а также в миксте на Открытых чемпионатах Австралии, Франции, Англии и США. Но его завоёвывают только те мастера, которые с января по октябрь одного года смогут победить на всех четырёх перечисленных выше турнирах.

Всё начинается с Австралии

И первым барьером на пути к желанному «Большому шлему» вот уже более пятидесяти лет является Открытый чемпионат Австралии, который проводится ежегодно в конце января – начале февраля в Мельбурне. Ведь только мастера, а их восемь в пяти разрядах, становящиеся чемпионами «Зелёного континента», как часто величают Австралию, могут затем рассчитывать на победу на трёх ещё предстоящих чемпионатах, успех на которых приводит к уникальному призу. Ну, а если к этим четырём Гран-при добавляется в олимпийский год золотая чемпионская медаль, то сумевший, как шутят сами теннисисты, пройти без потерь этот пятикруговой «ад» удостаивается «Золотого большого шлема».

Но, увы, пока среди одиночников такого ошеломляющего достижения добилась в 1988 году немка Штеффи Граф, а у двух её знаменитых предшественниц австралиек Морин Конноли (1953) и Маргарет Смит Корт (1970 год) в огромной коллекции наград хранится по одному «Большому шлему». Ещё меньше теннисных героев среди сильного пола. Всего лишь двое – американец Дональд Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер, он единственный в мире теннисист, который дважды в 1962 и 1969 годах становился обладателем «Большого шлема». Не случайно в «Мельбурн Парке», где проходит популярный турнир, два из трёх центральных кортов носят имена – первый Рода Лейвера, а третий – Маргарет Смит Корт. Вот что для австралийцев значит профессиональный теннис!

Основное внимание

Нынешний турнир проводился уже в 112-й раз, и, разумеется, главное внимание тысяч зрителей, которые ежедневно приходили в «Мельбурн Парк», особенно привлекали матчи мужчин в одиночном разряде. Во-первых, в турнире принимали участие двое выдающихся мастеров ракетки и мячика – швейцарец Роджер Федерер, на его счету 19 побед в турнирах «Большого шлема», и серб Новак Джокович, у которого в активе 16 подобных побед. Но, увы, ни тот, ни другой так и не смогли заполучить главный приз этого турнира. Хотя, отметим, Роджер шесть раз становился чемпионом Австралии, а Новак и того больше – семь, но победить ещё на трёх остальных Гран-при в те годы они не смогли. Ну, а во-вторых, у них появились молодые грозные соперники в лице тройки россиян – лучшего спортсмена страны-2019 Данилы Медведева, Карена Хачанова, Андрея Рублёва. Эти парни стремительно ворвались в двадцатку лучших мастеров профессионального тенниса, а Медведев в этом списке стал №4, пропустив вперёд себя лишь испанца Рафаэля Надаля, Джоковича и Федерера.

И ныне в Мельбурне эта троица корифеев современного тенниса смогла дошагать до четвертьфинала, где Надаль уступил молодому австрийцу Доминику Тиму – 6:7, 6:7, 6:4, 6:7. В полуфинале сошёл с турнирной тропы Федерер, потерпев тяжёлое для себя поражение в поединке с Джоковичем – 6:7, 4:6, 3:6. Ну, а серб в решающем поединке в нелёгкой борьбе переиграл Тима – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Это была уже 17-я победа Новака в турнирах «Большого шлема», из которых он вот уже в восьмой раз становился чемпионом Австралии.

Увы, наши Медведев и Рублев, выиграв по три поединка, в четвёртом круге уступили, соответственно, входящим в десятку лучших мастеров мира швейцарцу Станиславу Вавринке (6:2, 2:6, 4:6, 7:6, 2:6) и немцу российского происхождения Александру Звереву (4:6, 4:6, 4:6) и выбыли из состязания. На одну победу было меньше в активе у Хачанова, не сумевшего в третьем туре взять верх над австралийцем Ником Кирьосом – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.

Российская женская дружина насчитывала в Мельбурне в своих рядах десять мастеров, среди которых были известные на мировой арене: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченко, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Вера Звонарёва, восходящая «звёздочка» Екатерина Александрова. Но все они, за исключением Павлюченко, зачехлили ракетки после первого-второго тура. И только Настя смогла выйти в четвертьфинал, где уступила будущей финалистке испанке Гарбине Мугурусе. Последней в финале смогла «отомстить» за Павлюченко родившаяся в Москве 21-летняя американка российского происхождения Софья Кенин – 6:2, 6:2. Она впервые добилась такого сенсационного успеха, заполучив красивый кубок и чек на весьма крупный гонорар в швейцарских франках.

На парном фронте

У мужчин в парном разряде интернациональная пара американец Раджив Рам и британец Джой Салисбери переиграли в финале австралийцев Макса Парселла и Люка Сэвилла – 6:4, 6:2, а у прекрасного пола венгерка Тимео Бабош и француженка Кристина Младенович оказались сильнее тайваньки Cи Су Вей и чешки Барбары Стрыцовой – 4:6, 6:2, 6:2, впервые став чемпионками Австралии. Ну, и наконец, в миксте чешка Барбара Крейчикова и хорват Никола Мектич были мастеровитей, чем американка Бетани Маттей-Сандс и британец Джейми Мюррей, – 5:7, 6:4, 10:1. Как видите, в призёрах нет наших парней и девушек, хотя за последние годы все стали привыкать к тому, что россияне надёжные партнёры в мужских, женских, смешанных мини-командах.

Теперь дождёмся июня и посмотрим, кто из нынешних чемпионов Австралии сможет в Париже стать чемпионами Франции-2020. Особое внимание вновь уделим Новаку Джоковичу, который в восьмой раз попытается дошагать до главного приза «Большого шлема», чего вот уже пятьдесят лет не удается добиться ни одному теннисисту сильного пола в профессиональном теннисе в одиночном и свыше шестидесяти пяти лет – в парном разряде.