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Спорт

Как там, за океаном?

Александр Овечкин

В Национальной хоккейной лиге сейчас играют 35 российских хоккеистов

Выступление хоккейной сборной России под руководством Алексея Кудашова в Евротуре-2019/20, где она уже сыграла в трёх из четырёх туров на ледовых площадках Финляндии, России, Швеции и прочно осела на последнем месте, разумеется, не удовлетворяет поклонников российского спорта. Нынешние наставники сборной не устают твердить, что играют в Евротуре экспериментальными составами, проверяя молодёжь, но, прежде всего, они надеются на то, что получат подмогу от российских легионеров, которые выступают в клубах НХЛ, а возможно, и АХЛ.

Евгений Малкин

Половина пути пройдена

Вот и приходится нам впервые в сезоне 2019/20 годов отправляться за океан, где в Национальной хоккейной лиге в двадцать одном из тридцати одного клуба играют 35 российских хоккеистов, причём больше десятка из них являются суперигроками в регулярном чемпионате, где разыгрывается Президентский кубок. Cвыше тридцати наших молодых игроков играют и в командах Американской хоккейной лиги, которые являются дублёрами клубов НХЛ. За их выступлениями постоянно следят за океаном, в США и Канаде, доверенные лица, назовём их разведчиками, Федерации хоккея России.

Сейчас в НХЛ в разгаре регулярный чемпионат, в котором команды проводят по 82 матча, по 41 поединку на своих площадках и в гостях. Чемпионат уже миновал условную границу первой половины многомесячного пути. Клубы Восточной и Западной конференций проводят львиную долю встреч с командами своей конференции и по два раза встречаются в сезоне с клубами иной конференции. Их главная задача в регулярном чемпионате попасть в восьмёрку сильнейших в своей конференции, чтобы стартовать в плей-офф, где разыгрывается главный приз лиги – Кубок Стэнли. Когда готовился к печати этот материал, команды сыграли уже по 54-58 матчей в своих конференциях и дивизионах, совершая редкие вылазки на территорию другой конференции. На Востоке по восемь клубов играют в Столичном и Атлантическом дивизионах, а на Западе семь клубов выступают в Центральном и восемь – в Тихоокеанском дивизионах.

Никита Кучеров

А теперь приглашаем читателей нашего еженедельника детально познакомиться с турнирным положением клубов на Востоке: «Бостон» – 80, «Вашингтон» – 77, «Тампа-Бэй» – 75, «Питтсбург» – 73, «Коламбус» – 69, «Нью-Йорк Айлендерс» – 68, «Каролина» – 67, «Филадельфия» – 67, «Торонто» – 66, «Флорида» – 64, «Монреаль» – 61, «Нью-Йорк Рейнджерс» – 58, «Баффало» – 56, «Нью-Джерси» – 50, «Оттава» – 47, «Детройт» – 32 очка.

Теперь отправимся на Запад. Здесь в лидерах пока ходит «Сент-Луис» – 73, за которым расположились: «Колорадо» – 70, «Даллас» – 67, «Ванкувер» – 65, «Эдмонтон» – 64, «Вегас» – 64, «Виннипег» – 63, «Калгари» – 62, «Аризона» – 61, «Нэшвилл» – 59, «Миннесота» – 58, «Чикаго» – 58, «Анахайм» – 53, «Сан-Хосе» – 52, «Лос-Анджелес» – 43 очка.

Итак, каждой команде предстоит ещё сыграть свыше двадцати матчей, и всё может, как принято говорить, перевернуться в турнирных положениях. Но первые четыре клуба на Востоке и два – на Западе уже застолбили за собой места в плей-офф. И нам предстоит за ними следить внимательно, особенно за «Вашингтоном», «Тампой-Бэй», «Питтсбургом», «Сент-Луисом», «Колорадо».

Андрей Василевский

В чём наш интерес?

В том, чтобы эти клубы закончили борьбу за Кубок Стэнли… в четвертьфинале, в крайнем случае в скоротечном полуфинале. Ведь в них выступают наши известные мастера хоккея, которые, выбыв из розыгрыша главного приза НХЛ и будучи не травмированными, могли бы украсить в мае ряды сборной России, которой предстоит стартовать на чемпионате мира в Швейцарии. В «Вашингтоне» ныне играют Дмитрий Орлов (защитник (з)), Александр Овечкин и Илья Cамсонов (оба – нападающие (н)), в «Тампе-Бэй» – Андрей Василевский (вратарь (в)), Михаил Cергачёв (з), Никита Кучеров (н), в «Питтсбурге» – Евгений Малкин (н), в «Сент-Луисе» – Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв (оба – н), в «Колорадо» – Никита Задоров (з), Владислав Каменев и Валерий Ничушкин (оба – н). Овечкин, Малкин, Василевский, Кучеров сейчас ходят в героях чемпионата, являются любимцами болельщиков хоккея не только Северной Америки.

А теперь, уважаемый читатель, давайте превратимся в «разведчиков» и постараемся, кроме перечисленных выше хоккеистов, рекомендовать тренерам сборной России и иных наших хоккеистов из клубов НХЛ по трём амплуа.

Вратари – Cергей Бобровский («Флорида»), Cемён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники – Дмитрий Куликов («Виннипег»), Владимир Гавриков («Коламбус»), Никита Зайцев («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»).

Нападающие – Александр Радулов («Даллас»), Андрей Cвечников («Каролина»), Илья Ковальчук («Монреаль»), Никита Гусев («Нью-Джерси»), Павел Бучневич, Артемий Панарин (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Флорида»).

Как видите, есть из кого выбирать. Тем более что команды некоторых наших ребят не пробьются в плей-офф, и они могут без спешки и суеты готовиться к чемпионату мира в Швейцарии, помня о том, что их родная страна давно уже не становилась лучшей в мире по хоккею с шайбой. Ну, а мы с вами ещё в конце марта побываем за океаном, чтобы узнать, кто стал обладателем Президентского кубка.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото zen.yandex.ru, bookmaker-ratings.ru, news.sportbox.ru, americansport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:01

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