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Ради справедливости...

Несколько дней назад пресс-служба сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди сообщила о том, что Совет Федерации поддержал изменения к статье 5 Федерального закона «О ветеранах» и теперь множество крымчан получат статус ветерана военной службы Вооруженных Сил России и полагающиеся по данному статусу компенсационные выплаты и льготы. «Федеральным законом, который мы рассмотрели, устраняется существующая социальная несправедливость. Ветеранами военной службы Вооруженных сил РФ являются граждане, которые награждены государственными наградами, знаками отличия, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, – отметила Ольга Ковитиди. – В соответствии с рассмотренными изменениями в ФЗ для крымчан предусмотрены доплаты за звание «ветеран военной службы» в размере 500 рублей. Численность граждан, на которых будет распространяться федеральный закон, составляет 1000 человек. Для крымчан – это очень нужный закон».

Сенатор пояснила, что сегодня военнослужащие, проходящие или проходившие военную службу в Вооруженных силах СССР, Украины, Российской Федерации, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более, проживающие на территории Республики Крым и Севастополя, не могут воспользоваться мерами социальной защиты, предусмотренными законодательством РФ для ветеранов военной службы.

Однако, справедливости ради, здесь стоит заметить, что часть крымской общественности, узнав про упоминание в этом ряду военнослужащих Украины, называет вышеприведенные изменения в закон «неоднозначными», учитывая, например, сложность нынешних российско-украинских политических отношений в целом и отношение в Крыму к военнослужащим сопредельного государства в частности.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

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Просмотров: 80 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:06

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