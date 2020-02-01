Кто так строит?

Керчь сотрясают очередные скандалы

Не успел в Керчи утихнуть скандал с чиновницами из числа руководителей администрации, некорректно поздравившими ветеранов и поплатившимися за это должностями, как в городе «вспыхнули» новые скандальные темы. На этот раз связанные со строительством, и снова с участием местных властей.

Пытались «выкрутиться»

Случай, конечно, вопиющий. И поражает здесь также отношение к происходящему керченских чиновников, до последнего пытавшихся делать вид, что ничего плохого не происходит, а журналисты и общественники просто, что называется, «гонят волну». Итак, что же произошло?

В конце января этого года керченским детям-сиротам представители горадминистрации торжественно вручили ключи от квартир в новом многоэтажном доме на шоссе Героев Сталинграда. Но вскоре выяснилось, что люди заселиться в это жилье они не могут – в квартирах отсутствует отопление и имеется ряд других недостатков. Об этом стало известно прессе и керченским общественникам, которые стали рассказывать о нездоровой ситуации. Но местные чинуши принялись не то чтобы оправдываться, или начали исправлять ситуацию, а стали публично выставлять жалобщиков в неприглядном свете, давая соответствующие комментарии. Дескать, конечно, нет отопления, ведь дом полностью еще не заселен, кто же его будет отапливать? И вообще, что вы критикуете, дом-то есть, граждане должны быть довольны и спасибо говорить, а не жаловаться. И так далее, в таком же духе...

Однако, у силовиков, мониторивших публикации в СМИ на эту тему, появилось другое мнение о происходящем. И на проблему обратили внимание даже в Москве. Следователями была организована процессуальная проверка, которая по указанию председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина была взята на контроль в центральном аппарате ведомства. В ходе проверки будут установлены обстоятельства предоставления гражданам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям, а также круг должностных и уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс.

Также Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку сведений о нарушении прав детей-сирот при предоставлении им квартир в Керчи. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. Представитель следкома подчеркнула, что ход проверки находится на личном контроле руководства главного следственного управления.

Следком возбудил уголовное дело и в отношении исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации Керчи. Чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, причинившем особо крупный ущерб. «Установлено, что за счет бюджетных средств администрацией Керчи были закуплены 25 квартир в многоквартирном жилом доме по шоссе Героев Сталинграда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, не обеспеченные газоснабжением и отоплением», – сообщила представитель регионального управления СК. Акты приема-передачи на 25 приобретенных квартир по муниципальному контракту составлены и были подписаны и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи, а с самими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подписаны договоры найма жилых помещений. Ключи им были выданы администрацией Керчи 30 января текущего года. «С учетом того, что на момент подписания актов приема-передачи жилых помещений, а также договоров их найма присоединение к центральному газопроводу не осуществлено, указанные помещения не соответствовали нормам и требованиям, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения в целях проживания и охраняемых законом интересов общества и государства», – сообщили в СК.

В общем, «весело»…

Не только фасад...

Но тут же в городе произошло и ещё одно ЧП. На этот раз с домом для репатриантов, который сначала долго строили, с проблемами вводили в эксплуатацию и к осени прошлого года, наконец, заселили.

Многоэтажный жилой дом на керченской улице Блюхера, 27 общей площадью более 4000 квадратных метров – первый объект в Керчи, построенный в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» по статье «Обеспечение межнационального единства». С подрядчиком был заключен контракт на общую сумму порядка 160 миллионов рублей. Об этом объекте и о проблемах, сопровождавшие его появление, мы в свое время рассказывали. Но в конце прошлого лета его сдали в эксплуатацию и, казалось бы – ура. Но не долго радовались жильцы. С наступлением осенне-зимнего периода, выяснилось, что крыша у дома протекает, внутри отсырели и заплесневели стены. Кругом трещины, перегородки, из боящегося влаги гипсокартона, разваливаются.

А несколько дней назад он стал разрушаться и снаружи. В частности, из-за ветра была повреждена часть фасада дома. Оказались оторваны листы утеплителя общей площадью около 60 квадратных метров. Они были прикреплены к стене дома с помощью строительного клея с нарушением технологии. Теперь, подрядчик должен за свой счет восстановить поврежденный фасад жилого дома. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр строительства РК Михаил Храмов. «Заказчиком объекта выступала ныне ликвидированная Служба капитального строительства РК. Решением сессии Керченского горсовета в августе 2019 года дано согласие на прием жилых помещений в муниципальную собственность. Министерство строительства и архитектуры РК, являясь правопреемником Службы, направило в адрес подрядчика претензионное письмо по факту повреждения фасада», – сообщил, в частности, Храмов. И заверил, что с понедельника 17 февраля подрядчик приступит к устранению всех замечаний и выполнит эту задачу за две недели. Но жильцы дома настаивают на том, что плохо укрепленный минеральный утеплитель – не единственный грубый изъян, допущенный подрядчиком. Отсюда закономерный вопрос – а можно ли было вообще принимать этот дом в эксплуатацию в таком состоянии? И не плачет ли по-кому-то из чиновников уголовная статья и в случае с домом для репатриантов?