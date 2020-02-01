Вода раздора

Украинские СМИ не обошли вниманием вододефицит на полуострове, а также увидели здесь беглого экс-министра

На минувшей неделе издания и сайты по ту сторону Перекопа обращали внимание на недостаток воды в Крыму, на очередные денежные претензии в связи с исками «Нафтогаза», на предполагаемый снос знаменитого детского лагеря под Севастополем и на человека, похожего на экс-министра образования Украины, которого видели в Симферополе.

Водно-политическая плоскость

Тема острого дефицита воды на полуострове и, в частности, в Симферополе, конечно, не могла пройти мимо внимания украинских СМИ. Еще до официального признания проблемы властями в Крыму украинские политики разного калибра озвучивали сценарии решения этой проблемы, называя в том числе и различные условия возобновления подачи воды на полуостров. Или же, наоборот, категорически отрицая такую возможность. Аккумулируя, так сказать, эту тему, один из украинских сайтов сообщал, что «возобновление подачи на территорию Крыма днепровской воды по Северо-Крымскому каналу из гуманитарной плоскости перешло в политическую плоскость», добавляя, что это «внутренняя проблема Украины, ведь отношение украинцев к муссирующемуся, в том числе и с подачи некоторых нардепов, вопросу – диаметрально противоположное. И любое решение будет иметь негативные последствия для власти. Решение о подаче воды приведет к еще большей поляризации общества и очень возможной активизации протестного движения в его самых радикальных формах. Твердое решение о неподаче – явное падение авторитета Зеленского и партии «Слуга народа» для пророссийского электората». Также проблема обобщается и следующим тезисом: «Любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе».

«Алсу» снесут?

Сайт украинского телеканала сообщает о том, что в Крыму намерены снести детский лагерь «Алсу», который расположен под Севастополем. На его месте якобы планируют построить новый, но с военно-патриотическим уклоном. «Нынешний лагерь «Алсу» якобы давно не соответствует нормам безопасности и помещать туда детей запрещено», – сообщается на сайте со ссылкой на главу автономного образовательного учреждения Севастополя «Планета детства» Сергея Гриднева, который, в свою очередь, рассказал об этом одному из севастопольских телеканалов. По его словам, «в 2020 году всё имущество детского лагеря пройдет инвентаризацию, после чего его просто спишут. Взамен лагерь полностью снесут и подготовят площадку для нового». Также уточняется, что сейчас вместе с департаментом капитального строительства севастопольского правительства прорабатываются некие «технические задания относительно будущего сноса и нового строительства».

Примерная окончательная

Как сообщает украинский сайт, глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал сумму потерь этой компании после присоединения Крыма к России – около восьми миллиардов долларов США. При этом фигурирует весьма оригинальная формулировка данной суммы – «примерная окончательная». Тем не менее, в течение февраля, как сообщается, «Нафтогаз» передаст эти данные «потерянных активов на полуострове, в том числе газ, который просто крадется на Одесском и Безымянном месторождениях, в арбитраж, который ранее признал РФ виновной стороной». «После этой победы нам осталось пройти вторую стадию, когда мы подаем расчет, стоимость этих актов. Вот в течение февраля расчеты будут переданы в суд, и мы будем ждать окончательного решения трибунала», – приводит сайт слова Коболева.

Экс-министр в розыске и в Крыму?

Объявленный на Украине в розыск экс-министр образования этой страны Дмитрий Табачник предположительно сейчас находится в Крыму. Об этом, показывая фото, на котором запечатлен человек, внешне очень похожий на бывшего министра, сообщает украинский сайт. В частности, говорится, что похожего на Табачника человека сфотографировали возле здания налоговой службы в Симферополе, на улице Мате Залки. Дмитрий Табачник занимал должность министра образования Украины с 2010-го по 2014 год. В марте 2015 года уехал за пределы Украины. Ранее считалось, что он предположительно в Израиле. На Украине экс-министр находится в розыске, причем именно в связи с этим расследование инкриминируемого ему преступления (а по делам экс-чиновников времен Януковича формулировка всегда одна – присвоение путем злоупотребления) приостановлено.