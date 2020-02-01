Время покажет

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Кто и зачем обанкротил судоремонтный завод в Севастополе

На минувшей неделе в Севастополе арбитражный суд города признал ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» банкротом. Согласно материалам дела, задолженность предприятия перед кредиторами составила 1,6 млрд рублей, в то время как, по данным на 1 января 2018 года, балансовая стоимость имущества завода составила всего 74,7 млн рублей. Теперь имущество предприятия будет продано с молотка.

Многомиллионные долги

В решении суда по делу «Южного Севастополя», в частности, говорится: «Принимая во внимание анализ финансового состояния должника, решение собрания кредиторов должника, суд приходит к выводу о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства – конкурсного производства». Вот так может закончиться история одного из самых крупных и относительно новых севастопольских промышленных предприятий.

Кстати, об истории. Судоремонтный завод «Южный Севастополь» был образован в городе в 2002 году. Впервые информация о том, что он имеет многомиллионные долги перед кредиторами, появилась в середине октября 2018 года. Тогда об этом в ходе заседания сообщил бывший вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв. В итоге правительство города расторгло договор аренды площадей, которые занимал завод, а территорию и производственные мощности предприятия, расположенные в Камышовой бухте, передало конструкторскому бюро «Вымпел». Основной претензией чиновников стали многомиллионные долги компании по договору аренды, а также растрата и ухудшение состояния государственного имущества.

Рустем Зайнуллин, глава севастопольского департамента имущественных и земельных отношений:

«В течение 3 лет бывший арендатор не платил ни копейки за использование арендованного имущества. А это – 13 объектов недвижимости, несколько тысяч объектов движимого имущества».

Представители завода с таким положением дел были категорически не согласны и заявляли в СМИ, что завод банкротят намеренно и что лично губернатор города Дмитрий Овсянников санкционировал давление на данный бизнес.

Патимат Алиева, генеральный директора завода:

«В 2015 году нам в течение нескольких месяцев затягивали переоформление документов на судоремонтный плавучий док, затягивали под явно надуманными предлогами. В результате у нас образовался простой в работе длиной в 7 месяцев. Мы понесли убытки в размере более 80 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев, конечно, мы прекратили платить по договору аренды, поскольку тогда уже судились с правительством».

Что касается растрат и ухудшения состояния госимущества, то, по мнению гендиректора, данное имущество к производственной деятельности завода отношения не имело и само по себе являлось малоценным.

Патимат Алиева:

«Нам ставят в вину, что мы растратили, например, бюст Ленина. Понимаете?! Даже несмотря на то, что растрату допустил предыдущий собственник завода, мы готовы были компенсировать стоимость этого имущества. Это, по сути, небольшая сумма – 900 тысяч рублей».

Тень Овсянникова

Весной 2018 года на пресс-конференции в Москве госпожа Алиева сообщила СМИ о том, что требования за прекращение давления на «Южный Севастополь» были озвучены ей представителем экс-губернатора города Дмитрия Овсянникова в размере 1 млн долларов. Примечательно, что вскоре прокуратурой города было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам завода.

В итоге в декабре 2019 года суд обязал руководство завода передать временному управляющему перечень имущества должника, а также всю документацию о деятельности предприятия за последние три года. Благодаря представленным данным, выяснилось, что судоремонтный завод не имеет ни собственных маломерных судов, ни недвижимости. Ему принадлежат лишь транспортные средства, а также земельный участок со сроком договора на пять лет. В итоге временный управляющий сделал заключение о невозможности проведения анализа наличия или отсутствия признаков преднамеренного банкротства, а также об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства.

Теперь же главным истцом по данному делу выступала АО «Объединённая зерновая компания». В итоге суд принял решение, что анализ финансовой деятельности должника даёт основания полагать, что восстановление платёжеспособности и продолжение деятельности предприятия нецелесообразны.

Что будет с территорией?

О том, что ждет площади завода в дальнейшем и почему в итоге он всё же был признан банкротом, «КТ» рассказал севастопольский экономист Алексей Тихонов. «То, что произошло, это не проблема «Южного Севастополя», а скорее национальная проблема. Когда-то дагестанские предприниматели Магомедовы купили зерновую компанию и в схему своих расчетов включили «Южный Севастополь». Завод стал гарантом по контрактам о поставках на экспорт. Тогда Крым еще входил в состав Украины, это была коррупционная схема. Затем, после интеграции Крыма в Россию, ситуация изменилась. Против братьев Магомедовых было возбуждено уголовное дело, и они продали основной пакет акций «Объединённой зерновой компании» одному из российских банков. Поэтому этот банк является главным ее собственником вместе с государством. Вот и получается, что главным кредитором при банкротстве завода является не заявленная зерновая компания, а банк, так как он является ее главным акционером», – рассказал эксперт.

По мнению экономиста, сегодня главное, что в дальнейшем будет с территорией, где ранее размещались мощности завода.

Алексей Тихонов:

«По идее, туда следует перевести остатки торгового порта и делать данную территорию более цивилизованной. Уже понятно, что рыбного порта там не будет, создание там ремонтной базы также маловероятно. Остается лишь торговый порт. Основная идея, на мой взгляд, здесь заключается в том, чтобы консолидировать всю территорию Камышовой бухты в рамках определенного бизнес-проекта. Правда, какого именно, мы пока не знаем, но время покажет».

Анна ЧУДАКОВА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:54

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