Ясен план – скорей за дело!

Для чего в республике будут строить оптовый центр

Президент России Владимир Путин поручил крымскому правительству поддержать строительство на полуострове крупного оптово-распределительного центра. Нужно, чтобы уровень потребительских цен в регионе соответствовал доходам граждан, считает глава государства. Для этого местным властям нужно развивать логистику, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию. «Причём я прошу делать это быстро, без административных проволочек», – уточнил президент.

Почему растут цены?

Дело в том, что поручение о создании в Крыму оптово-логистического центра Владимир Путин местному руководству уже давал. Но республиканским властям заниматься этим было недосуг.

Между тем в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых доходов населения, составленном Росстатом, Крым сейчас занимает предпоследнее место, опережая по данному показателю только Калмыкию. При этом цены на полуострове не соответствуют прибылям, что, естественно, сказывается на качестве жизни граждан. Долгое время чиновники обещали, что цены снизятся после запуска движения по Крымскому мосту, но этого, конечно, не случилось.

Дело в том, что ёщё с украинских времён полуостров был логистическим тупиком. И сейчас ничего не изменилось. Несмотря на то что в Крыму есть свои производители, значительная часть продуктов всё равно поступает с материка. При этом оптовая торговля в основном ведётся дистрибьюторскими компаниями, которые поделили местный рынок и фактически являются монополистами: кто-то везёт на полуостров «молочку», кто-то – охлаждённое мясо, кто-то – рыбу и так далее. Поскольку эти предприятия не являются какими-то торговыми гигантами, а крымский рынок, в сущности, не так уж велик, Федеральная антимонопольная служба не вмешивается в происходящее. Но при этом, будучи монополистами, дистрибьюторы устанавливают цены исключительно по своему усмотрению. То есть основная наценка происходит не у производителя и даже не в рознице, а у поставщиков.

Сергей Макеев, председатель правления ассоциации «Содействие торговле Крыма»:

«В отношении розничной торговли нормативная база РФ значительно отличается от украинской. Из-за этого крымским торговым сетям пришлось изменить принципы работы, что в итоге отразилось и на розничных ценах. При Украине средняя наценка в супермаркетах составляла около 17% – этого было достаточно, чтобы окупить затраты магазина. Чистая рентабельность при этом составляла около 5%. Сейчас, чтобы выйти на этот показатель, супермаркеты должны делать наценку в 35-40%».

Скоро дело спорится

Единственный способ снизить цены в условиях рыночной экономики – создать конкурентную среду. Однако этот инструмент в Крыму пока недоступен – крупные торговые сети с материка не стремятся открывать свои магазины на полуострове. Вот почему президент настаивает на развитии в регионе цивилизованной оптовой торговли.

После того как Владимир Путин повторил своё поручение ещё раз, дело стало спориться умопомрачительными темпами. Уже решено, что оптово-логистический центр будет построен в Красногвардейском районе – крымское правительство даже выделило под это землю. Более того, на этой неделе и инвестор нашёлся. Хотя прежде в крымском правительстве уверяли, что именно отсутствие желающих вкладываться в оптовый центр является камнем преткновения на пути к его созданию.

Строить оптово-логистический центр инвестор будет в посёлке Октябрьское. Планируемая площадь объекта – около 40 гектаров. Его запуск позволит создать более 800 рабочих мест. Кстати, по данным крымского правительства, появилось ещё несколько инвесторов, изъявивших желание строить на полуострове подобные логистические центры.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«Участок под строительство оптово-логистического центра в Красногвардейском районе будет выделяться с учётом близости к железной дороге. Мощности объекта позволят обрабатывать шесть тысяч тонн груза в сутки. Речь идёт о мясной и молочной продукции, овощах, фруктах и ягодах. Основные поставки будут осуществляться из Ставропольского, Краснодарского краёв и Ростовской области».

Прозрачно и выгодно

Итак, логистическому центру быть. Теперь главный вопрос для нас, потребителей, каким образом объект будет способствовать снижению цен в регионе?

Сергей Макеев:

«Мы говорим об организации в Крыму цивилизованной оптовой торговли, которой сейчас практически нет: дистрибьюция – её слабое подобие. Тем более если она в руках монополистов, которые устанавливают цены, какие захотят. Вот почему мы бьёмся за то, чтобы в Крыму были созданы оптово-логистические центры. По сути это базы, где продукция складируется, сортируется, хранится и перераспределяется. Там же можно разместить государственный продовольственный резерв. В логистический центр будет прибывать весь импорт. Сейчас, например, места для его приёма, сортировки и хранения просто нет. Или, скажем, скоро по Крымскому мосту пойдут грузовые составы. Куда девать такой объём товаров? Нельзя просто взять и с поезда выгрузить всё на рынок. Нужно будет где-то эти грузы распределять».

Кроме того, объясняет эксперт, оптово-логистический центр может сам заниматься дистрибьюцией. Для Крыма, как рекреационной зоны, это очень важно. Центр сможет обеспечивать поставки продуктов в здравницы, санатории и пансионаты, минуя цепь посредников. При этом появится возможность заключать долгосрочные договоры и покупать продукты по оптовым ценам и по безналичному расчёту. Всё будет максимально прозрачно и выгодно.

Что же касается розницы, снизить цены сможет лишь появление конкурентной среды. Открытие в Крыму одного, хоть и мощного, звена оптовой торговли решающей роли, увы, не сыграет. Конечно, то, что в республике появится торгово-логистический центр – это уже хорошо. Но их должно быть больше, чем один, для создания конкуренции. Тогда цены начнут понижаться.

Тем не менее, важно то, что даже один оптово-логистический центр сможет заключать с производителями долгосрочные договоры о поставках с учётом объёмов потребления в регионе. В итоге продукция будет завозиться по совершенно иным ценам, чем сейчас, когда торговые отношения носят стихийный характер. При этом, считают эксперты, оптово-логистические центры должны создаваться на принципах государственно-частного партнёрства. То есть у государства должны быть в этом проекте свои представители, ведь работа центра касается не только бизнеса, но и социальной политики в регионе.

Анатолий Цуркин, глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК:

«Я уже неоднократно говорил, что такие проекты можно осуществлять только с поддержкой федерального центра, с государственным софинансированием до 20%. Думаю, теперь процесс сдвинется с мёртвой точки. Хотелось бы обратить внимание ответственных лиц на вопросы формирования стоимости услуг в оптово-логистических комплексах с возможным субсидированием части затрат на услуги хранения. Также необходимо чётко понимать, для кого эти центры. Что, например, получит от их работы крымский сельхозпроизводитель? Важно, чтобы местные фермеры после создания таких объектов не «вымерли», не выдержав конкуренции».