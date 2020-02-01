Рисковая доля дольщиков

Правительство России выделит миллиард рублей на компенсации для обманутых крымчан

На этой неделе Президент России Владимир Путин поручил правительству страны выделить 1 млрд руб. для компенсации обманутым дольщикам в Крыму. Об этом сообщил глава республики: «Не вошел в (опубликованные на сайте президента) поручения вопрос, касающийся обманутых дольщиков, но президент дал устное поручение правительству – там около 1 млрд рублей по Республике Крым, я обещал тоже людям, хотя они не попадали в рамки 214-го закона, в категорию обманутых дольщиков». Говоря о сроках решения проблемы, глава Крыма сказал о первом квартале 2020 года и добавил, что вопрос «проговорил и с курирующим вице-премьером Маратом Хуснуллиным». Проблема эта весьма острая и показательная для Крыма. И решить её местные власти обещают уже второй год. Может быть, сейчас, при помощи центральной власти, получится?

Больше всего – в Ялте

Комментируя нынешнюю ситуацию с обманутыми дольщиками на полуострове и учитывая, что с прошлого года некоторые шаги для решения проблемы все-таки были сделаны, в руководстве региона говорят так: «Жулики частично наказаны, но уголовные дела все не завершены. Люди ждут и нуждаются в поддержке». И людей этих, нужно сказать, немало. Как сообщалось ранее, в Крыму было выявлено более 40 проблемных домов и около 1,5 тысяч обманутых дольщиков.

Самое же большое скопление недостроенных объектов и наибольшее количество обманутых – в Ялте. «Там выявлен 21 такой объект. Застройка проводилась в период с 2013 по 2016 годы. Застройщики имеют статус обвиняемых по различным уголовным эпизодам. Все дольщики этих строек признаны МВД РК по г. Ялта потерпевшими в рамках уголовных дел. На сегодня о несостоятельности, о признании застройщиков банкротами пострадавшие не заявляли, пока идет следствие», – сообщил в конце прошлого года в эфире одной из крымских радиостанций директор «Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» Дмитрий Макуха. И добавил, что пока неизвестно, сколько всего объектов будет достроено в регионе и сколько дольщиков получат компенсации. «Примерно есть понимание того, какие объекты можно достроить, какие – нет. Окончательное решение не принято, потому что их нужно детально обследовать, провести соответствующие экспертизы на их соответствие строительным нормам и требованиям. Например, безопасности – отсутствие угрозы жизни и здоровью», – сказал он, также заметив, что «большая часть объектов не подпадает ни под какие нормы градостроительного кодекса и земельного законодательства».

Кстати, еще минувшим летом крымское правительство попросило обманутых дольщиков выйти на контакт с властями республики. Пытались найти «конструктивное решение проблемы» и с самими застройщиками. Однако нерадивые девелоперы сотрудничать с властями отказались и не передавали специалистам рабочей группы контакты пострадавших дольщиков.

Что же касается законодательного урегулирования вопроса, то определенное движение в этом поле все-таки происходит. Например, несколько месяцев назад рабочая комиссия правительства Крыма инициировала создание законопроекта «О мерах поддержки пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории РК».

В этой связи крымских застройщиков, которые не выполнили свои обязательства перед покупателями, обещают банкротить, а участникам долевого строительства, не получившим жилье, – выплачивать вышеупомянутые компенсации или предоставлять жилые помещения (на эти меры поддержки смогут рассчитывать дольщики, получившие статус потерпевших, его можно оформить в региональном Минстрое, предоставив соответствующее заявление).

«Дублируются те же положения, что есть в федеральном законе, но у нас ситуация сложнее, потому что застройщиками (часто) являются физические лица», – пояснил журналистам директор «Крымского республиканского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» Дмитрий Макуха.

Когда закон – не для всех

Что же касается упомянутого федерального уровня, то центральные власти действительно подключились к решению вопроса (проблема-то не только крымская, по всей России хватает разнообразных горе-застройщиков). В частности, здесь можно упомянуть то, что с 1 июля девелоперы начали переходить на проектное финансирование: они не могут теперь привлекать деньги дольщиков для возведения домов, а должны запрашивать кредитные средства у банков.

Но, как показывает практика, увы, даже при таких условиях находятся застройщики, готовые пойти, как говорится, поперек закона. Например, буквально на днях стало известно, что один крымский застройщик незаконно привлек свыше 4,5 млн рублей граждан для строительства многоквартирного дома под Симферополем. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. «Установлено, что застройщик, достоверно зная, что не имеет права привлекать денежные средства граждан для долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключил 13 договоров, на основании которых привлечены денежные средства в размере более 4,5 млн рублей», – говорится в сообщении республиканской прокуратуры. Отмечается, что застройщик планировал строительство многоквартирного дома на территории Молодежненского сельского поселения Симферопольского района. В итоге – собранные правоохранителями материалы по данному факту переданы в орган дознания. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере).

Как на материке?

Если же говорить о ситуации с «попавшими» дольщиками, то, судя по данным, опубликованным Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое. «Если в начале 2018 года в активной стадии банкротства находились около 240 компаний, то к концу 2019-го их количество уже достигло 508. В середине 2017 года в плачевном состоянии было около 150 организаций», – говорится в сообщении. Также известно, что в октябре прошлого года в стране насчитывалось около 200 тыс. дольщиков в зоне риска. И сейчас их число может вырасти до 400 тыс. из-за девелоперов, которые не смогли получить ни разрешение на достройку по старым правилам, ни кредит. А площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла в России на 11% – до 18,7 млн кв. м. «Одна из причин – неопределенная ситуация у части застройщиков в связи с переходом на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов», – пишет издание.

По мнению же представителя российской многопрофильной девелоперской компании ГК ФСК Ольги Тумайкиной, количество обманутых дольщиков «растет в геометрической прогрессии». Однако летом 2019 года были приняты поправки в законодательство, которое позволяет субъектам Российской Федерации сформировать региональные фонды защиты прав граждан для инициирования признания несостоятельности застройщиков. Благодаря консолидации строительной отрасли уйдут неэффективные компании, которые не обладают достаточными активами для создания экономически выгодных проектов.

Также, как пояснила, комментируя журналистам ситуацию с проблемами у девелоперов (и, соответственно, у дольщиков строительства домов), руководитель департамента контроля качества национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова, чтобы точно сказать, почему выросла площадь проблемных объектов, необходимо изучить обстоятельства и документацию каждого из них. Однако эта ситуация была ожидаемой – вопрос о судьбе застройщиков, которые не получат проектное финансирование, витал в воздухе, отметила она.

Буквально на днях стало известно, что один крымский застройщик незаконно привлек свыше 4,5 млн рублей граждан для строительства многоквартирного дома на территории Молодежненского сельского поселения Симферопольского района. Зная, что не имеет права привлекать денежные средства граждан для долевого участия в строительстве многоквартирного дома, заключил 13 договоров.