Дела семейные...

Подлежит ли разделу между супругами приватизированный земельный участок

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, подлежит ли разделу между супругами приватизированный земельный участок. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Неизбежный процесс

Официальное прекращение брака с неизбежностью влечет последующий процесс распределения совместного имущества между бывшими супругами. Принадлежащий семье земельный участок – один из объектов, подпадающих под раздел, однако процесс его деления осложнен необходимостью учитывать и особенности земельного законодательства, а не только нормы семейного права.

Способов разделить участок, а в некоторых случаях и расположенный на этой территории дом, согласно 38 статье Семейного кодекса РФ, нормативно определено всего два:

- Супруги заключают соглашение, в котором мирно решают вопрос о принадлежности той или иной доли каждому из них;

- Не достигнув согласия в этом вопросе, супруги вынуждены отправиться в суд, который и разделит землю.

Земельный участок подлежит разделу между супругами, если он был получен и приватизирован после регистрации брака, а также в иных случаях в зависимости от обстоятельств дела.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ, приватизация гражданами земельных участков – это оформление в собственность граждан земельных участков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение.

Типичные ситуации

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации.

1. Земельный участок получен и приватизирован супругом до регистрации брака, а здание построено в браке.

Если земельный участок получен и приватизирован одним из супругов до вступления в брак, а именно произведена государственная регистрация перехода права собственности от государства к физическому лицу, то он является личной собственностью супруга и не подлежит разделу. В этом случае разделу между супругами будет подлежать только здание (строение), если оно было возведено за счет общих средств супругов. При этом заинтересованной стороне потребуется доказать, что на дату заключения брака здание (строение) на земельном участке отсутствовало. Таким доказательством может служить технический паспорт здания (строения) или технический план, в котором будет указан год его постройки.

2. Земельный участок получен и приватизирован супругом после регистрации брака, здание построено в браке.

Указанное имущество является совместно нажитым имуществом супругов, так как личной собственностью супруга является только имущество, полученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Следует учитывать, что права и обязанности граждан возникают:

- из договоров или иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, законодатель разграничивает договоры (сделки) и акты государственных органов и не относит последние к сделкам, в том числе безвозмездным. Это означает, что земельный участок, полученный супругом во время брака в соответствии с актом органов местного самоуправления, не является личной собственностью этого супруга.

Определяющую роль при разделе земельного участка, полученного таким способом, имеет не безвозмездность его передачи физическому лицу, а состав семьи, который учитывался при его выделении.

Получение одним из супругов земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования в период брака и его последующая приватизация ведут к образованию общей совместной собственности супругов на этот земельный участок.

Здание (строение), построенное в период брака на таком участке, также является общим имуществом супругов и подлежит разделу.

Документами, подтверждающими факт того, что имущество приобретено (нажито) в период брака, являются постановление главы местной администрации о выделении земельного участка, а также документ, подтверждающий дату постройки здания (технический паспорт, технический план).

Рассмотрение других возможных ситуаций мы продолжим в следующем номере газеты.

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