Боец невидимого фронта

Кем был человек-тень Емельян Колодяжный

Е

го достижения по защите Родины сразу уходили под гриф «Секретно», и даже кинематографистам не хватило воображения, чтобы хоть отчасти воссоздать сложные перипетии большого дела, которое Колодяжный считал свои долгом, своей работой, своими буднями.

Литературный герой

Персонаж этот настолько выразителен, что кое-кому из ныне живущих может показаться выдумкой, легендой.

«Начальник нашей бригадной разведки – типичный запорожский казак. Не обижен ни ростом, ни шириной плеч, ни силой. На высокий лоб спадает русый чуб, густые брови нависают над большими выразительными карими глазами. Но самое примечательное – пышные пшеничные усы, как у Тараса Бульбы…» – так описывает Емельяна Колодяжного комиссар соединения партизан Крыма Николай Луговой в своей книге «Побратимы (Партизанская быль)».

Или вот. Это уже не о внешности, а о внутренней харизме, об умении повести за собой людей.

Из очерка Константина Егорова «Такой характер»: «Когда, казалось, жидкая цепь защитников лагеря будет смята и раздавлена, во весь рост поднялся Колодяжный.

«Гранаты к бою! Вперед, товарищи! – крикнул он, и первый с гранатой в руках бросился навстречу врагам. За ним в едином порыве поднялись все бойцы. Оторопевшие от неожиданной контр­атаки, вражеские солдаты затоптались на месте. Тут их и накрыли осколки партизанских гранат. Стоны. Крики. Проклятья. Колодяжный и его бойцы вступили в рукопашную схватку. В ход пошли штыки, приклады, ножи. Упал сраженный пулей комиссар отряда Смирнов. Еще девять партизан свалились замертво. И все же гитлеровцы дрогнули, обратились в бегство…»

Этот, столь ярко описанный бой происходил в Крыму в феврале 1942 года, когда по недосмотру не была выставлена надёжная охрана Карасубазарского лагеря.

Защитник Крыма

Историки свидетельствуют, что в Феодосийском отряде были замечательные партизаны. И называют фамилии: Л. С. Прокопенко, В. Анюнас, В. Четвертак, Г. Иощенко и, конечно, П. Колодяжный.

1 ноября 1941 года этот отряд сосредоточился на своих базах в урочище Кизил-Таш (Судакский район), а уже 8 ноября партизаны вступили в свой первый неравный бой с врагом. На следующий день, 9 ноября, боевые действия возобновились. Из деревни Отузы (Щебетовка) 200 фашистов напали на группу партизан-феодосийцев под командованием Д. Я. Назарова. Но народные мстители быстро перешли в конратаку и нанесли противнику существенный урон: десять немцев было убито, ещё десять ранено. Враг вынужденно отступил.

Только за две недели в боях под Феодосией и Судаком противник потерял 784 человека, 58 автомобилей и другую военную технику, а также три обоза. А всего на счету феодосийцев с осени 1941-го по осень 1942-го более трёх тысяч убитых и раненых оккупантов.

Мессия оккупированных территорий

Так всё-таки кто же он, Емельян Павлович Колодяжный? Партизан? Разведчик? Командир? Бери выше.

Подполковник НКГБ-МГБ, кавалер одной из наивысших наград СССР –­­ ордена Красного Знамени Е. П. Колодяжный в довоенные годы участвовал в ликвидации бандформирований Харькова и Одессы. Затем его назначили руководителем отдела госбезопасности Феодосии. Тут он и встретил войну…

Согласно не так давно рассекреченным данным, именно Колодяжный во время немецкой оккупации руководил агентурной сетью полуострова, активно содействовал формированию подполья, партизанских отрядов и их координации. Все разведданные, поступавшие из оккупированного Крыма советскому командованию, собирались его сетью.

А через некоторое время после того, как после героической обороны пал Севастополь, Колодяжный получил достоверные сведения: неподалёку от города немцы создали секретную школу, где уже началась подготовка лазутчиков в советский тыл. Так родилась идея о внедрении наших агентов в ряды диверсионных школ «Абвергруппы-220». Людей, согласных стать двойными агентами, находили среди подпольщиков. Они передавали советскому командованию фотографии немецких шпионов, их настоящие фамилии, характеристики. «И стоило затем дипломированному лазутчику высадиться где-нибудь на советской территории – его там уже ждали. Так были сведены на нет усилия гитлеровского шпионского “инкубатора”…» – свидетельствует Егоров.

Да, советское командование хорошо поняло идею Колодяжного. И тогда всё получилось. Хуже с пониманием оказалось в наши дни. Когда из подвига бойцов невидимого фронта попытались сделать шпионский триллер. Речь идёт о сериале «Апостол», который даже один из его режиссёров назвал детским лепетом, отказавшись ставить в титрах свою фамилию.

Слишком опасный

После войны, в 1946 году, Колодяжный был направлен на Львовщину с целью выявления там оставшихся после отступления немцев военных преступников, в частности агентов школы «Абвер», участников дивизии СС «Галичина» и работников львовского концлагеря «Цитадель». Украинские буржуазные националисты знали о репутации Колодяжного и, мягко говоря, опасались его. Потому и поставили себе целью как можно скорее вывести «зло­вредного чекиста» из строя.

Из рассказов очевидцев и документов известны подробности последней операции, которой руководил Колодяжный. Дело было в 1949 году.

С польской стороны советскую границу перешла банда некоего Черняка. По поступившим данным, они продвигались к селу Головецкое. Небольшой отряд чекистов углубился в лес неподалёку от Головецкого, чтобы произвести перехват. Но, по всей видимости, Черняка предупредили, и в селе он не появился. Колодяжный решил сманеврировать – покинуть населённый пункт, а потом внезапно вернуться. Но по дороге чекисты попали в засаду. Раненного взрывом Колодяжного били по голове прикладами. Били, даже когда он уже умер. Это был один из подвигов ОУНовцев, тех людей, кого сегодня на Украине считают героями…