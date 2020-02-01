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СпецпроектИстория

Боец невидимого фронта

Кем был человек-тень Емельян Колодяжный

Е

го достижения по защите Родины сразу уходили под гриф «Секретно», и даже кинематографистам не хватило воображения, чтобы хоть отчасти воссоздать сложные перипетии большого дела, которое Колодяжный считал свои долгом, своей работой, своими буднями.

Литературный герой

Персонаж этот настолько выразителен, что кое-кому из ныне живущих может показаться выдумкой, легендой.

«Начальник нашей бригадной разведки – типичный запорожский казак. Не обижен ни ростом, ни шириной плеч, ни силой. На высокий лоб спадает русый чуб, густые брови нависают над большими выразительными карими глазами. Но самое примечательное – пышные пшеничные усы, как у Тараса Бульбы…» – так описывает Емельяна Колодяжного комиссар соединения партизан Крыма Николай Луговой в своей книге «Побратимы (Партизанская быль)».

Или вот. Это уже не о внешности, а о внутренней харизме, об умении повести за собой людей.

Из очерка Константина Егорова «Такой характер»: «Когда, казалось, жидкая цепь защитников лагеря будет смята и раздавлена, во весь рост поднялся Колодяжный.

«Гранаты к бою! Вперед, товарищи! – крикнул он, и первый с гранатой в руках бросился навстречу врагам. За ним в едином порыве поднялись все бойцы. Оторопевшие от неожиданной контр­атаки, вражеские солдаты затоптались на месте. Тут их и накрыли осколки партизанских гранат. Стоны. Крики. Проклятья. Колодяжный и его бойцы вступили в рукопашную схватку. В ход пошли штыки, приклады, ножи. Упал сраженный пулей комиссар отряда Смирнов. Еще девять партизан свалились замертво. И все же гитлеровцы дрогнули, обратились в бегство…»

Этот, столь ярко описанный бой происходил в Крыму в феврале 1942 года, когда по недосмотру не была выставлена надёжная охрана Карасубазарского лагеря.

Емельян Колодяжный – в центре

Защитник Крыма

Историки свидетельствуют, что в Феодосийском отряде были замечательные партизаны. И называют фамилии: Л. С. Прокопенко, В. Анюнас, В. Четвертак, Г. Иощенко и, конечно, П. Колодяжный.

1 ноября 1941 года этот отряд сосредоточился на своих базах в урочище Кизил-Таш (Судакский район), а уже 8 ноября партизаны вступили в свой первый неравный бой с врагом. На следующий день, 9 ноября, боевые действия возобновились. Из деревни Отузы (Щебетовка) 200 фашистов напали на группу партизан-феодосийцев под командованием Д. Я. Назарова. Но народные мстители быстро перешли в конратаку и нанесли противнику существенный урон: десять немцев было убито, ещё десять ранено. Враг вынужденно отступил.

Только за две недели в боях под Феодосией и Судаком противник потерял 784 человека, 58 автомобилей и другую военную технику, а также три обоза. А всего на счету феодосийцев с осени 1941-го по осень 1942-го более трёх тысяч убитых и раненых оккупантов.

Мессия оккупированных территорий

Так всё-таки кто же он, Емельян Павлович Колодяжный? Партизан? Разведчик? Командир? Бери выше.

Подполковник НКГБ-МГБ, кавалер одной из наивысших наград СССР –­­ ордена Красного Знамени Е. П. Колодяжный в довоенные годы участвовал в ликвидации бандформирований Харькова и Одессы. Затем его назначили руководителем отдела госбезопасности Феодосии. Тут он и встретил войну…

Согласно не так давно рассекреченным данным, именно Колодяжный во время немецкой оккупации руководил агентурной сетью полуострова, активно содействовал формированию подполья, партизанских отрядов и их координации. Все разведданные, поступавшие из оккупированного Крыма советскому командованию, собирались его сетью.

А через некоторое время после того, как после героической обороны пал Севастополь, Колодяжный получил достоверные сведения: неподалёку от города немцы создали секретную школу, где уже началась подготовка лазутчиков в советский тыл. Так родилась идея о внедрении наших агентов в ряды диверсионных школ «Абвергруппы-220». Людей, согласных стать двойными агентами, находили среди подпольщиков. Они передавали советскому командованию фотографии немецких шпионов, их настоящие фамилии, характеристики. «И стоило затем дипломированному лазутчику высадиться где-нибудь на советской территории – его там уже ждали. Так были сведены на нет усилия гитлеровского шпионского “инкубатора”…» – свидетельствует Егоров.

Да, советское командование хорошо поняло идею Колодяжного. И тогда всё получилось. Хуже с пониманием оказалось в наши дни. Когда из подвига бойцов невидимого фронта попытались сделать шпионский триллер. Речь идёт о сериале «Апостол», который даже один из его режиссёров назвал детским лепетом, отказавшись ставить в титрах свою фамилию.

Слишком опасный

После войны, в 1946 году, Колодяжный был направлен на Львовщину с целью выявления там оставшихся после отступления немцев военных преступников, в частности агентов школы «Абвер», участников дивизии СС «Галичина» и работников львовского концлагеря «Цитадель». Украинские буржуазные националисты знали о репутации Колодяжного и, мягко говоря, опасались его. Потому и поставили себе целью как можно скорее вывести «зло­вредного чекиста» из строя.

Из рассказов очевидцев и документов известны подробности последней операции, которой руководил Колодяжный. Дело было в 1949 году.

С польской стороны советскую границу перешла банда некоего Черняка. По поступившим данным, они продвигались к селу Головецкое. Небольшой отряд чекистов углубился в лес неподалёку от Головецкого, чтобы произвести перехват. Но, по всей видимости, Черняка предупредили, и в селе он не появился. Колодяжный решил сманеврировать – покинуть населённый пункт, а потом внезапно вернуться. Но по дороге чекисты попали в засаду. Раненного взрывом Колодяжного били по голове прикладами. Били, даже когда он уже умер. Это был один из подвигов ОУНовцев, тех людей, кого сегодня на Украине считают героями…

Элеонора СКОЧКИНА
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

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Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:09

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