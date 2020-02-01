Пять примеров того, как время от времени предавали забвению юбиляра этого месяца адмирала Ушакова

275 лет со дня рождения – дата не то чтобы круглая, но всё же юбилей. А юбилеи у нас вроде как не принято обходить вниманием. Особенно когда речь идёт о таком человеке, как Фёдор Ушаков. Казалось бы, как можно забыть о выдающемся флотоводце, одном из создателей Черноморского флота, командующем, который ни разу в жизни не терпел поражения и был в итоге причислен к лику святых. Однако, чего уж греха таить, провалы в памяти всё-таки случаются. И тому есть несколько наглядных примеров.

Пример 1. Англичане любят присваивать «бесхозное»

Сама смерть адмирала 2 октября 1817 года в Российской империи осталась почти незамеченной. Память великого человека почтили лишь маленькой заметкой, промелькнувшей в московском журнале «Русский вестник» под названием «Известие о кончине адмирала Федора Федоровича Ушакова», да небольшим сообщением в петербургской газете «Северная почта» «О смерти знаменитого адмирала». Хотя ещё при жизни Ушакова весьма уважаемые российские военно-морские издания на все лады расхваливали гениальность и непревзойдённое новаторство английского адмирала Горацио Нельсона, не зная или не желая знать, что заслуги англичанина – лишь бледный плагиат, лишь своего рода реконструкция того, что Ушаков ввёл в практику морских сражений много лет назад. Но есть ли пророк в родном Отечестве? Да, если речь идёт о Британии. Благодарные соотечественники в Лондоне на Трафальгарской площади воздвигли многометровую колонну, увенчанную статуей Нельсона. В России же имя истинного новатора Ушакова было полностью забыто.

Пример 2. «Не корысти ради…»

Попытка увековечить имя адмирала произошла при весьма необычных обстоятельствах. В 1913 году в адрес Морского генерального штаба поступило письмо от некоей А. Ф. Ушаковой, проживающей в Петербурге на Васильевском острове, по 23-й улице, в доме № 18. Отправительницей его оказалась внучатая племянница забытого адмирала. Апполинария Фёдоровна писала: «Вынужденная крайне тяжелыми материальными обстоятельствами я намерена в ближайшее время подать прошение о даровании мне пенсии… Приближающийся 100-летний юбилей со дня смерти деда вряд ли застанет меня в живых. Я обращаюсь к Вам с горячей просьбой – поддержите мое всеподданнейшее прошение и дайте мне, единственной из оставшихся в живых внучке адмирала, дожить свои дни безбедно, достойно памяти деда». Прошение было удовлетворено. Более того, «ушаковской внучке» удалось пробудить интерес к деду-герою, причём не только у министра, но и у высших офицеров морского генерального штаба. В своем прошении к Николаю ІІ они считали желательным найти и восстановить могилу Ушакова, издать полную биографию и краткое жизнеописание выдающегося отечественного флотоводца. Кроме того, испрашивалось высочайшее повеление «на сооружение в 1917 году памятника, приняв должные меры к ассигнованию необходимого кредита и объявив добровольную подписку по флоту, а также устроив всероссийскую подписку на памятник, давая тем самым обществу возможность почтить подвиги великого русского флотоводца». 6 марта 1914 году на заседании Совета министров слушалась записка морского министра И. К. Григоровича об увековечивании памяти адмирала. Присутствующий император Николай ІІ дал согласие на проведение «по всей империи подписки». Сбор добровольных пожертвований по всей России начался.

Пример 3. «Новая жизнь»

В 1929 году на месте разграбленного Санаксарского монастыря существовала коммуна «Новая жизнь». Это был долгий период запустения и осквернения обители. Именно тогда мародеры сбили главы с церквей, изуродовали внутреннее убранство, перекопали монастырское кладбище и разрушили часовню над могилой адмирала Феодора Ушакова. Позже, когда хозяевами монастыря стала школа сельских механизаторов, в нижнем храме Усекновения главы Иоанна Предтечи стояли трактора. О том, где находится могила славного флотоводца, забыли.

Пример 4. Святыня среди мусора

В 1940 году школьный учитель Николай Ильин стоял на месте разрушенной часовни отца Феодора (в миру Ивана Игнатьевича Ушакова, родного дяди прославленного адмирала) в бывшем мужском Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре. На мраморной колонне, видневшейся посреди битого кирпича и прочего строительного мусора, он сумел различить: «…дъсь покоится прахъ его выс…ревосходитильства и высок… почтеннаго боярина флота а…рала и разных росiйскихъ и i…транныхъ орденовъ кавалер…Феодора Феодоровича Ушако… скончавшагося 1817 года, сентябр… на 74 году отъ рожденiя».

Ранее в книге А. С. Новикова-Прибоя, посвященной адмиралу Ушакову, Н. А. Ильин прочитал, что место погребения прославленного флотоводца в настоящее время неизвестно, его могила утрачена. О том, как выглядело в 1940 году место упокоения прославленного адмирала, Н. А. Ильин сообщил писателю примерно следующее: «Могила адмирала Ушакова Ф. Ф. забыта. Мраморный памятник повален и около него колют дрова. Памятник поверженный, валяется среди мусора, где сейчас стоянка лошадей. Могила его находится у стены бывш. церкви Санаксарского монастыря в 3-х километрах от г. Темникова. Часть надписи отколота. Никто из преподавателей школы комбайнеров и пионерского лагеря, находящихся на территории этого монастыря, не счел нужным обратить внимание на могилу славного героя-патриота Родины».

Новиков-Прибой ответил и сообщил, что по затронутому вопросу он обратился в Теньгушевский райисполком и в Военно-морской музей в Ленинграде: «Надеюсь, что Ваша инициатива не пропадет даром и теперь на восстановление памятника герою и патриоту – адмиралу Ушакову обратят внимание те, кому ведать сим надлежит. За сообщение надписей благодарю. Крепко жму руку».

24 сентября 1940 года пришло письмо из Центрального Военно-морского музея. Учителя поблагодарили за внимательное отношение к памятнику и попросили сообщить о том, как пойдет его ремонт. После проведения реставрации памятник был установлен на могилу, место захоронения благоустроено и обнесено оградой. Ильин сделал несколько фотоснимков и отправил их 19 мая 1941 года в Центральный Военно-морской музей.

Пример 5. Недосуг

В год 275-летия со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова в Крыму и Севастополе, к которым флотоводец, казалось бы, имеет самое прямое отношение, никакие хоть сколько-нибудь значимые мероприятия, посвящённые его памяти, анонсированы не были.