И заботы, и праздники

Взрослеющие дети, бесплатное тепло и возможность повеселиться

Первый раз в первый класс

С 1 февраля 2020 года в школах Симферополя начат прием заявлений от родителей будущих первоклашек

Начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина подчеркнула, что прием заявлений осуществляется при личном обращении родителей или законных представителей в общеобразовательную организацию.

«Приём детей в 1 класс осуществляется при достижении на 1 сентября 2020 года детьми возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В первую очередь заявления принимаются от родителей, дети которых проживают на закрепленной за школой территории. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 1 класс начинается с 1 июля 2020 года и продлится до 5 сентября 2020 года», – рассказала чиновник.

Документы, предъявляемые при поступлении в первый класс:

Для граждан, проживающих на закрепленной территории:

1. Заявление о приеме в первый класс.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

1. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Для граждан, не проживающих на закрепленной территории:

1. Заявление о приеме в первый класс.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

1. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Примечание:

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.

Телефоны «горячей линии» Управления образования по приёму в первый класс: 27-04-89, 27-33-74, 27-22-67.

Не замерзнуть в холода

В столице РК работают 20 пунктов обогрева

В пунктах симферопольцы могут согреться, выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами, получить необходимую помощь.

В городе работают пункты обогрева, открытые с 8:00 до 17:00 на базе МУПов:

ул. Лермонтова, 5; ул. Полевая, 109; ул. М. Залки, 1а; ул. Кечкеметская, 196;

ул. Морозова, 13; ул. Фрунзе, 36; ул. Краснознаменная, 26; ул. Аральская, 59;

ул. Крымских партизан, 13; ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно); ул. Героев Сталинграда, 7а; ул. Калинина, 18; ул. Железнодорожная, 8; ул. Яблочкова, 4; Дневное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО Ж/д района г. Симферополя» – ул. Гайдара, 4а (8:30-12:30); Администрация ГБУ РК «ЦСО Центрального района г. Симферополя» - ул. 60 лет Октября, 13/64 (8:00-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 1– ул. Краснознаменная, 82 (8:30-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 2 – ул. Аральская, 67 (8:30-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 3 – ул. Аральская, 71/88 (8:30-17:00);

ГБУ РК «ЦСО Киевского района г. Симферополя» - ул. Куйбышева, 3 (пн.-пт: 8:30-17:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходной).

Погулять на славу

Где в Симферополе отпразднуют Масленицу

С 25 февраля по 1 марта театрализованные масленичные представления будут проходить в Крымском этнографическом музее в Симферополе. Об этом проинформировали в информационном отделе музея. По традиции в организации праздника сотрудникам Музея помогают студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.

«В весёлой игровой форме с участием артистов-скоморохов наши гости знакомятся с традициями и обычаями масленичной недели, а также посещают увлекательную экскурсию по выставке «Русский самовар. Традиции чаепития», – рассказали музейные сотрудники.

В рамках масленичных гуляний посетители не только увидят обширную коллекцию самоваров и предметов чайной церемонии из фондов музея, но и смогут познакомиться с чайным этикетом.

Не обойдут вниманием Масленицу и в крупнейшем вузе Крыма – КФУ. Там пройдёт Открытый молодёжный фестиваль «Студенческий разгуляй – 20202. Дата его проведения 26 февраля. Праздник проводится на площади перед главным корпусом Таврической академии с 14:00 до 17:00 и сопровождается танцевальными и песенными номерами в исполнении творческих коллективов ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», а также студенческих организаций.