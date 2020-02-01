Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
Золотое дно
Говорят, что... мусоросборник мешает при ...
Пить и тащить
Конспирология и другие правила
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

И заботы, и праздники

Взрослеющие дети, бесплатное тепло и возможность повеселиться

Первый раз в первый класс

С 1 февраля 2020 года в школах Симферополя начат прием заявлений от родителей будущих первоклашек

Начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина подчеркнула, что прием заявлений осуществляется при личном обращении родителей или законных представителей в общеобразовательную организацию.

«Приём детей в 1 класс осуществляется при достижении на 1 сентября 2020 года детьми возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В первую очередь заявления принимаются от родителей, дети которых проживают на закрепленной за школой территории. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 1 класс начинается с 1 июля 2020 года и продлится до 5 сентября 2020 года», – рассказала чиновник.

Документы, предъявляемые при поступлении в первый класс:

Для граждан, проживающих на закрепленной территории:

1. Заявление о приеме в первый класс.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

1. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Для граждан, не проживающих на закрепленной территории:

1. Заявление о приеме в первый класс.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.

Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

1. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).

Примечание:

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.

Телефоны «горячей линии» Управления образования по приёму в первый класс: 27-04-89, 27-33-74, 27-22-67.

Не замерзнуть в холода

В столице РК работают 20 пунктов обогрева

В пунктах симферопольцы могут согреться, выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами, получить необходимую помощь.

В городе работают пункты обогрева, открытые с 8:00 до 17:00 на базе МУПов:

ул. Лермонтова, 5; ул. Полевая, 109; ул. М. Залки, 1а; ул. Кечкеметская, 196;

ул. Морозова, 13; ул. Фрунзе, 36; ул. Краснознаменная, 26; ул. Аральская, 59;

ул. Крымских партизан, 13; ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно); ул. Героев Сталинграда, 7а; ул. Калинина, 18; ул. Железнодорожная, 8; ул. Яблочкова, 4; Дневное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО Ж/д района г. Симферополя» – ул. Гайдара, 4а (8:30-12:30); Администрация ГБУ РК «ЦСО Центрального района г. Симферополя» - ул. 60 лет Октября, 13/64 (8:00-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 1– ул. Краснознаменная, 82 (8:30-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 2 – ул. Аральская, 67 (8:30-17:00); Социально-реабилитационное отделение № 3 – ул. Аральская, 71/88 (8:30-17:00);

ГБУ РК «ЦСО Киевского района г. Симферополя» - ул. Куйбышева, 3 (пн.-пт: 8:30-17:00, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходной).

Погулять на славу

Где в Симферополе отпразднуют Масленицу

С 25 февраля по 1 марта театрализованные масленичные представления будут проходить в Крымском этнографическом музее в Симферополе. Об этом проинформировали в информационном отделе музея. По традиции в организации праздника сотрудникам Музея помогают студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.

«В весёлой игровой форме с участием артистов-скоморохов наши гости знакомятся с традициями и обычаями масленичной недели, а также посещают увлекательную экскурсию по выставке «Русский самовар. Традиции чаепития», – рассказали музейные сотрудники.

В рамках масленичных гуляний посетители не только увидят обширную коллекцию самоваров и предметов чайной церемонии из фондов музея, но и смогут познакомиться с чайным этикетом.

Не обойдут вниманием Масленицу и в крупнейшем вузе Крыма – КФУ. Там пройдёт Открытый молодёжный фестиваль «Студенческий разгуляй – 20202. Дата его проведения 26 февраля. Праздник проводится на площади перед главным корпусом Таврической академии с 14:00 до 17:00 и сопровождается танцевальными и песенными номерами в исполнении творческих коллективов ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», а также студенческих организаций.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 566 от 14 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:16

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (56)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru