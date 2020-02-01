Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
Говорят, что... мусоросборник мешает при ...
Конспирология и другие правила
Жестокие условия
«Горячий» вопрос
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

В погоне за грантом, или Зачем в Севастополе решили начать расчистку бухт

Власти Севастополя надумали наконец заняться расчисткой городских бухт. При этом первыми под этот план должны попасть бухта Круглая (она же Омега) и Балаклавская.

Снизить антропогенную нагрузку

Данный вопрос врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и его коллеги из состава правительства города обсудили на минувшей неделе с учеными Морского гидрофизического института РАН (Гидрофиза).

Владимир Базаров, вице-губернатор г. Севастополя:

«Мы знаем, что бухта (речь об Омеге. – Ред.) была раньше гораздо глубже. С точки зрения рекреационной зоны использовать ее сегодня уже не очень хорошо – она у нас самая первая загрязняется, её самую первую закрывает Роспотребнадзор летом в связи с наличием всего…»

Напомним, что прошлым летом несколько севастопольских пляжей были закрыты для купания. Одним из них был пляж в парке Победы, а вторым – пляж «Омега» у бухты Круглой. Тогда в морской воде сотрудники Роспотребнадзора обнаружили вибрионы холеры. Теперь же власти города готовы заняться расчисткой севастопольских бухт и при этом готовы применять самые радикальные меры.

При этом директор МГИ Сергей Коновалов отметил, что техногенный фактор в Круглой бухте отсутствует, а нагрузку на неё создают исключительно люди и производимая ими органика. Как следствие, в бухте накапливается обогащенная органическим веществом мелкодисперсная илистая фракция, и очень быстро расходуется кислород.

Сергей Коновалов:

«Если мы, к примеру, перекроем вход в бухту, у нас там кислород в принципе исчезнет и появятся процессы гниения и сероводород. Это будут крайне неблагоприятные условия».

В качестве одного из вариантов очистки ученые предложили снизить антропогенную нагрузку и постараться усилить водообмен между бухтой и открытым морем.

Сергей Коновалов:

«Это, конечно, не решение вопроса в целом, но это улучшение ситуации для этой бухты. Если мы будем вычерпывать ил, то он будет снова там накапливаться».

Для решения этого вопроса было предложено ликвидировать стоки в бухту из «рыболовных боксов» и «лодочных станций в несколько этажей».

При этом в качестве одного из вариантов вице-губернатор Владимир Базаров поинтересовался возможностью применения в бухте земснаряда для очистки дна. Но ученые не поддержали эту идею. Об этом надо «крепко подумать», сообщил собравшимся ведущий научный сотрудник МГИ Юрий Горячкин.

Юрий Горячкин:

«Там же «под себя ходят» все эти здания. А в них ещё бассейны, которые воду бесплатно качают и нагружают бухту стоками. Надо наладить работу с бассейнами».

При этом, по мнению ученых, рыть песчаную отмель для улучшения водообмена бесполезно, поскольку природа все равно возьмет свое и отмель, образуясь из песка, который все равно будет осыпаться, будет появляться в любом случае.

Сергей Коновалов:

«Есть различные предложения, надо будет их оценить, какое наиболее выгодное в зависимости от перспектив использования этой бухты. Но, безусловно, надо снизить антропогенную нагрузку – сброс сточных вод – и увеличить динамику воды. Вот тогда это путь решения этой проблемы».

При этом ученые отметили, что очищать надо не только Круглую, но и Балаклавскую бухту, метод очистки которой надо определять особенно тщательно с учетом скопившихся на дне тяжелых металлов, попавших туда в результате военно-промышленной деятельности.

Напомним, что бухта Круглая имеет песчаное дно. На южном и юго-западном берегу бухты вплоть до середины XX века добывали целебные грязи для лечения опорно-двигательного аппарата.

В 1980-х годах месторождения целебной грязи были уничтожены властями и засыпаны землёй. В советское время в бухте находился всесоюзный санаторий-профилакторий «Омега», но с образованием государства Украина он был преобразован в украинский военный госпиталь, ныне госпиталь Черноморского флота РФ.

Пляж «Омега» в бухте Круглой

Увидеть реальные действия

О том, что может ожидать севастопольские бухты в дальнейшем и какие из способов очистки могут стать сегодня наиболее безопасными и продуктивными, «КТ» рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. «Опасность в Круглой бухте заключается в первую очередь не в загрязнении ее дна, а в загрязнении ее воды. Это один из главных вопросов ее очистки. Конечно, на ее дне есть и некоторые инородные предметы, например остатки арматуры или бетонных блоков, но их можно убрать и механическим путем. При этом непонятны предложения ученых о минимизации человеческого фактора. Как именно они планируют это сделать? Круглая бухта популярна среди отдыхающих, именно там многие отдыхают летом с детьми… Что же касается вопроса о ликвидации канализационных стоков от отелей, рыболовных боксов и лодочных станций, то остается открытым вопрос, куда власти планируют их перенаправлять?» – говорит эксперт.

Эколог пояснила, что если канализационные стоки будут перенаправлены в городскую канализацию, то она просто может с ними не справиться.

Маргарита Литвиненко:

«В городской канализации нет биологической очистки воды, по сути это просто канализационный отстойник. При этом главной причиной загрязнения воды в Круглой бухте являются залповые аварийные выбросы в воду, из-за чего, собственно, в воде в дальнейшем и находят вибрионы холеры».

Что же касается Балаклавской бухты, то эколог подтвердила, что на ее дне содержится большой слой ила, а также она загрязнена различными химическими веществами.

Маргарита Литвиненко:

«Вопрос об очистке Балаклавской бухты обсуждался довольно часто. По данным специалистов, слой ила на ее дне достигает 19 метров. Я полагаю, что в ближайшем будущем будет выделено большое количество средств, на которые будут проводиться изыскательные работы, но хотелось бы увидеть реальные действия. Но новых предложений по очистки бухты у ученых нет, а по факту очистить сегодня Балаклавскую бухту хотя бы от ила фактически невозможно. По сути сегодня здесь надо реконструировать канализационные стоки, делать биологическую очистку воды. Но ученые в погоне за грантом хотят получить очередной заказ, за который им пойдут деньги, но по факту здесь сделать ничего нельзя».

Анна ЧУДАКОВА
Фото Lookmytrips.com, virtual-sevatopol.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:52

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (62)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru