В погоне за грантом, или Зачем в Севастополе решили начать расчистку бухт

Власти Севастополя надумали наконец заняться расчисткой городских бухт. При этом первыми под этот план должны попасть бухта Круглая (она же Омега) и Балаклавская.

Снизить антропогенную нагрузку

Данный вопрос врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и его коллеги из состава правительства города обсудили на минувшей неделе с учеными Морского гидрофизического института РАН (Гидрофиза).

Владимир Базаров, вице-губернатор г. Севастополя:

«Мы знаем, что бухта (речь об Омеге. – Ред.) была раньше гораздо глубже. С точки зрения рекреационной зоны использовать ее сегодня уже не очень хорошо – она у нас самая первая загрязняется, её самую первую закрывает Роспотребнадзор летом в связи с наличием всего…»

Напомним, что прошлым летом несколько севастопольских пляжей были закрыты для купания. Одним из них был пляж в парке Победы, а вторым – пляж «Омега» у бухты Круглой. Тогда в морской воде сотрудники Роспотребнадзора обнаружили вибрионы холеры. Теперь же власти города готовы заняться расчисткой севастопольских бухт и при этом готовы применять самые радикальные меры.

При этом директор МГИ Сергей Коновалов отметил, что техногенный фактор в Круглой бухте отсутствует, а нагрузку на неё создают исключительно люди и производимая ими органика. Как следствие, в бухте накапливается обогащенная органическим веществом мелкодисперсная илистая фракция, и очень быстро расходуется кислород.

Сергей Коновалов:

«Если мы, к примеру, перекроем вход в бухту, у нас там кислород в принципе исчезнет и появятся процессы гниения и сероводород. Это будут крайне неблагоприятные условия».

В качестве одного из вариантов очистки ученые предложили снизить антропогенную нагрузку и постараться усилить водообмен между бухтой и открытым морем.

Сергей Коновалов:

«Это, конечно, не решение вопроса в целом, но это улучшение ситуации для этой бухты. Если мы будем вычерпывать ил, то он будет снова там накапливаться».

Для решения этого вопроса было предложено ликвидировать стоки в бухту из «рыболовных боксов» и «лодочных станций в несколько этажей».

При этом в качестве одного из вариантов вице-губернатор Владимир Базаров поинтересовался возможностью применения в бухте земснаряда для очистки дна. Но ученые не поддержали эту идею. Об этом надо «крепко подумать», сообщил собравшимся ведущий научный сотрудник МГИ Юрий Горячкин.

Юрий Горячкин:

«Там же «под себя ходят» все эти здания. А в них ещё бассейны, которые воду бесплатно качают и нагружают бухту стоками. Надо наладить работу с бассейнами».

При этом, по мнению ученых, рыть песчаную отмель для улучшения водообмена бесполезно, поскольку природа все равно возьмет свое и отмель, образуясь из песка, который все равно будет осыпаться, будет появляться в любом случае.

Сергей Коновалов:

«Есть различные предложения, надо будет их оценить, какое наиболее выгодное в зависимости от перспектив использования этой бухты. Но, безусловно, надо снизить антропогенную нагрузку – сброс сточных вод – и увеличить динамику воды. Вот тогда это путь решения этой проблемы».

При этом ученые отметили, что очищать надо не только Круглую, но и Балаклавскую бухту, метод очистки которой надо определять особенно тщательно с учетом скопившихся на дне тяжелых металлов, попавших туда в результате военно-промышленной деятельности.

Напомним, что бухта Круглая имеет песчаное дно. На южном и юго-западном берегу бухты вплоть до середины XX века добывали целебные грязи для лечения опорно-двигательного аппарата.

В 1980-х годах месторождения целебной грязи были уничтожены властями и засыпаны землёй. В советское время в бухте находился всесоюзный санаторий-профилакторий «Омега», но с образованием государства Украина он был преобразован в украинский военный госпиталь, ныне госпиталь Черноморского флота РФ.

Увидеть реальные действия

О том, что может ожидать севастопольские бухты в дальнейшем и какие из способов очистки могут стать сегодня наиболее безопасными и продуктивными, «КТ» рассказала севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. «Опасность в Круглой бухте заключается в первую очередь не в загрязнении ее дна, а в загрязнении ее воды. Это один из главных вопросов ее очистки. Конечно, на ее дне есть и некоторые инородные предметы, например остатки арматуры или бетонных блоков, но их можно убрать и механическим путем. При этом непонятны предложения ученых о минимизации человеческого фактора. Как именно они планируют это сделать? Круглая бухта популярна среди отдыхающих, именно там многие отдыхают летом с детьми… Что же касается вопроса о ликвидации канализационных стоков от отелей, рыболовных боксов и лодочных станций, то остается открытым вопрос, куда власти планируют их перенаправлять?» – говорит эксперт.

Эколог пояснила, что если канализационные стоки будут перенаправлены в городскую канализацию, то она просто может с ними не справиться.

Маргарита Литвиненко:

«В городской канализации нет биологической очистки воды, по сути это просто канализационный отстойник. При этом главной причиной загрязнения воды в Круглой бухте являются залповые аварийные выбросы в воду, из-за чего, собственно, в воде в дальнейшем и находят вибрионы холеры».

Что же касается Балаклавской бухты, то эколог подтвердила, что на ее дне содержится большой слой ила, а также она загрязнена различными химическими веществами.

Маргарита Литвиненко:

«Вопрос об очистке Балаклавской бухты обсуждался довольно часто. По данным специалистов, слой ила на ее дне достигает 19 метров. Я полагаю, что в ближайшем будущем будет выделено большое количество средств, на которые будут проводиться изыскательные работы, но хотелось бы увидеть реальные действия. Но новых предложений по очистки бухты у ученых нет, а по факту очистить сегодня Балаклавскую бухту хотя бы от ила фактически невозможно. По сути сегодня здесь надо реконструировать канализационные стоки, делать биологическую очистку воды. Но ученые в погоне за грантом хотят получить очередной заказ, за который им пойдут деньги, но по факту здесь сделать ничего нельзя».