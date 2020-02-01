Неудовлетворительно!

Городские власти взялись за контроль общественного транспорта

Симферополь задыхается от переизбытка машин. Городские улицы не рассчитаны на сегодняшнее обилие автомобилей, что становится причиной множества проблем. Но можно ли винить людей за их желание ездить с комфортом на личном транспорте, когда с общественным такая беда? Перевозчики не соблюдают графики движения. Водители хамят пассажирам и нарушают правила дорожного движения. А в салоны маршруток, часто грязные, вонючие, прокуренные, – заходить противно, не то чтобы куда-то ехать.

Итоги наблюдений

В связи с большим количеством обращений граждан по поводу работы общественного транспорта, на этой неделе глава Симферопольской администрации Елена Проценко лично изучила ситуацию на столичных маршрутах. Первоочередное внимание было уделено графику движения автобусов в утренние и вечерние часы пик.

Елена Проценко, глава администрации Симферополя:

«В социальных сетях наибольшее количество нареканий вызывают график и интервалы движения городских маршрутов № 14, 81, 60, 55, 4 и 64. Замечания симферопольцев обоснованны. На 14-м маршруте практически невозможно уехать утром и в вечернее время. Кроме того, многие жители Каменского массива высказывают недовольство продлением маршрута до Москольца. На маршруте № 81, исходя из результатов мониторинга, работает не больше четырёх единиц подвижного состава. Вечером воспользоваться им зачастую не представляется возможным».

Схожие проблемы, заметила градоначальница, есть на маршрутах № 55 и 64. Зато 60-й маршрут, на котором ещё за несколько дней до начала мониторинга вечером уехать было невозможно, после начала проверок стал ходить строго по расписанию, чётко соблюдая интервалы движения. Получается, могут, когда захотят?

Объективные факторы

В сущности стабилизация (скорее всего, временная) работы 60-го маршрута – это пока единственный конкретный результат проведённого мониторинга. Хотя по его итогам глава администрации собирала рабочее совещание с представителями транспортных компаний, которые выполняют перевозку пассажиров на городских маршрутах.

Елена Проценко:

«Итоги моих выездов однозначны – ситуация неудовлетворительная. Есть замечания и по МУП «Горавтотранс», и по частным перевозчикам. Главные претензии – несоблюдение графиков движения и отсутствие достаточного количества транспорта на маршрутах».

У перевозчиков, конечно, нашлись контраргументы. В числе объективных факторов, сбивающих графики движения, в первую очередь назвали загруженность улиц. В частности, проспекта Победы, улиц Кубанской и Толстого. На последней, кстати, даже предложили изменить фазы светофора на перекрёстке с улицей Киевской в вечернее время, чтобы трафик стал чуть более динамичным. Кроме того, заметили перевозчики, на некоторых участках движения требуется дорожный ремонт, иначе проезд автобусов крайне затруднителен. А ещё ситуацию с транспортным сообщением в городе сильно осложняет закрытый мост на улице Гагарина.

Поскольку предложения и замечания, высказанные перевозчиками, не лишены здравого смысла, они были приняты на рассмотрение городской администрацией. Во взаимодействии с ГИБДД, разумеется.

Кстати, перевозчики не преминули воспользоваться случаем, чтобы в очередной раз завести разговор о повышении стоимости проезда. Как-никак в Симферополе он сейчас самый низкий во всей России. Однако представителям транспортных компаний было разъяснено, что вопросы тарифного регулирования находятся вне компетенции городской власти.

Жаль, что не были помянуты прошлогодние договорённости, на основании которых стоимость проезда увеличили до 17 рублей. В соответствии с ними владельцы маршруток должны были гарантировать исполнение своих обязательств касательно перевозки льготников и соблюдения расписания, а также в целом повысить качество оказываемых услуг. «Просто так поднять стоимость проезда без изменения качества неприемлемо», – заявляли тогда в крымском правительстве. Однако ситуация никак не изменилась, несмотря на изменённый в пользу перевозчиков тариф.

Народный контроль

В идеале итог любого совещания – это, по крайней мере, построение пресловутой «дорожной карты», определение хотя бы приблизительных сроков её исполнения, выделение требуемых на это средств. Но по качеству работы общественного транспорта Симферополя в администрации так ничего и не решили. Разве что постановили и впредь следить за тем, как плохо он работает.

Анастасия Волкова, начальник управления транспорта и связи Симферопольской администрации:

«В течение февраля и марта на всех городских маршрутах будет проводиться мониторинг качества оказания услуг. Этим займутся представители Министерства транспорта республики и управления транспорта и связи ­горадминистрации. Наряду с графиком, будем контролировать санитарное состояние подвижного состава, наличие необходимой документации и информационных материалов, определённых законодательством».

Возьмём на себя смелость обратить внимание ревизоров ещё на несколько нюансов. Во-первых, на работу маршрута № 81. Читатели «Крымского Телеграфа» жалуются, что утром автобусов невозможно дождаться, а вечером они сходят с дистанции уже после 17 часов. В воскресенье подвижной состав не выходит на маршрут вовсе – у водителей выходной. Во-вторых, граждане хотели бы знать, каким образом загруженность улиц влияет на то, что на большинстве маршрутов нет подвижного состава после восьми часов вечера? В-третьих, не сбивает ли график движения то, что автобусы подолгу стоят на ключевых остановках, дожидаясь пассажиров? И, наконец, в-четвёртых, кто и когда положит конец лихачеству водителей общественного транспорта? Зачастую ездить в симферопольских автобусах попросту страшно – не ровен час станешь фигурантом ДТП. И, кстати, руководителям компаний-перевозчиков следует напомнить своим сотрудникам, что разговоры водителя по мобильному телефону во время движения запрещены. Тем более когда у него в салоне несколько десятков пассажиров.