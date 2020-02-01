Снова миллиарды

В Севастополе утвердили сроки и стоимость строительства объектов ФЦП

Правительство города утвердило сроки и стоимость крупнейших объектов в севастопольском регионе, которые осуществляются в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте Правительства города.

Максимова дача

До 2021 года власти планируют закончить работы по реконструкции и сохранению комплекса Максимовой дачи. При этом стоимость работ здесь составит 604,38 миллиона рублей.

Концепция по реконструкции и благоустройству территории Максимовой дачи была представлена губернатору города и общественности еще в феврале 2019 года. Её разработала компания «Гуар», которая уже занималась реставрацией севастопольского художественного музея им. Крошицкого. Помогает в реставрации внучка купца и бывшего градоначальника Севастополя Алексея Максимова, Наталья Астанькович. Власти планируют придать комплексу первоначальный вид, и в ходе изыскательных работ на территории было выявлено больше сорока объектов культурного значения.

Дороги, дороги...

Также были определены сроки и стоимость строительства и реконструкции региональной автодороги Севастополь – порт Камышовая бухта, которую планируют завершить в 2020 году. Работы здесь обойдутся бюджету в 433,72 миллиона рублей. Изначально планировалось, что реконструкция завершится летом 2019 года. Но затем Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в одностороннем порядке расторг контракт с подрядчиком АО «АДС-Проект» из-за отставания в графике работ. Поэтому теперь строительство затягивается еще, по сути, на год…

Следующим объектом, который власти города планируют завершить в 2021 году, стал севастопольский участок федеральной трассы «Таврида». На ее строительство готовы выделить 12 миллиардов 565 миллионов рублей. При этом изначально в рамках ФЦП на данный участок дороги было заложено всего 5 млрд рублей.

Андрей Никитченко, гендиректор АНО «Дирекция по управлению ФЦП социально–экономического развития РК и Севастополя до 2020 года»:

«Севастопольской участок федеральной трассы – самый сложный из всех участков, трасса до конца не определена. Сейчас этап проектирования, очень тяжелая геология. Подразумевается строительство нескольких мостов, путепроводов и развязок. По предварительным неофициальным оценкам, которые мы слышим от проектировщиков, речь может идти об удорожании примерно в три раза».

При этом прежний губернатор Севастополя заявлял, что этот участок должен пролегать по незадействованной ранее в логистических целях территории и пройти от села Верхнесадовое до Инкермана. Дескать, это даст возможность сократить протяженность трассы и время в пути, а также позволит избежать сноса домов.

Очистные сооружения

Строительство скандально известных канализационных очистных сооружений планируют завершить в 2022 году. Напомним, что в 2018 году подрядчиком для строительства очистных сооружений выступала компания АО НПП «Биотехпрогресс», но банк, куда власти города перевели задаток в размере 2 млрд руб., признали банкротом, и он был лишен лицензии, после чего началась судебная тяжба, вплоть до расторжения контракта с компанией в апреле 2019-го. При этом вложенные средства из федерального бюджета вернуть так и не удалось. С тех пор в Севастополе продолжается поиск новой компании, готовой взяться за их постройку, а проект по их реконструкции власти также планируют изменить. По словам врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, необходимо сделать так, чтобы очищенную воду (производительность КОС будет 125 тысяч кубометров в сутки) не сливать в море, а собирать в резервуары и использовать для полива городских парков. Сегодня власти готовы выделить на эти цели 4 миллиарда 737 миллионов рублей.

Парки и яхтенная марина

Работы по созданию парка и мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-42» на мысе Хрустальном Правительство Севастополя планирует завершить в 2022 году. При этом создание этих объектов власти оценили в 1 миллиард 401 миллион рублей. Кроме того, строительство индустриального парка Севастополя планируют закончить в 2022 году, власти выделили на него 1 миллиард 395 миллионов рублей. Что же касается парка Победы, то вторая очередь его реконструкции и благоустройства обойдется бюджету в 403 миллиона рублей, а работы должны завершиться в этом году.

Не оставили без внимания власти города и яхтенную марину в Балаклаве. Напомним, что она должна быть построена в рамках поручения президента России Владимира Путина и создать в Балаклаве международный центр туризма. Проектом предусмотрено строительство яхтенной марины международного уровня «Балаклава» на 650 судов с необходимой инфраструктурой. В перечень работ по созданию яхтенной марины войдут строительство яхтенного судоремонтного комплекса, развитие дорожно-транспортной сети, организация пешеходных набережных, реконструкция и реставрация ряда зданий и сооружений и строительство общественного многофункционального комплекса на Таврической набережной Балаклавской бухты. Теперь же планируется, что работы по ее строительству должны завершиться в 2022 году, а их стоимость составит 6 миллиардов 962 миллиона рублей.

Онкоцентр и больницы

Новый онкоцентр в Севастополе должны сдать в 2022 году, на него власти выделили 3 миллиарда 496 миллионов рублей. Строительство онкодиспансера должно было начаться еще в 2017 году, однако работы откладывались: то разрыв договорённостей с проектировщиком, то проблемы при прохождении госэкспертизы, то нарушения при проведении тендерных процедур. В итоге, из-за срыва строительства этого объекта, работа Правительства Севастополя в 2018 году была признана Заксобранием города неудовлетворительной. При этом поручения о его строительстве давал сам президент России, а также глава федерального правительства. В итоге, узнав о срыве сроков, Владимир Путин сообщил, что считает необходимым разобраться в эффективности расходования средств, выделенных для строительства данного медучреждения в Севастополе.

Также власти города не забыли и о строительстве больницы скорой медпомощи, которую планируют сдать в 2022 году. Стоимость работ здесь оценивается властями в 293 миллиона рублей. Что же касается новой инфекционной больницы, запланированной на 200 коек, то ее планируют возвести в 2021 году и потратить на это 2 миллиарда 557 миллионов рублей.

Напомним, что основные средства на строительство данных объектов будут выделены из федерального бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными между Минэкономразвития России и Правительством Севастополя.