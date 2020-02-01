Мы в ответе

Почему бездомных животных на крымских улицах становится всё больше

На этой неделе Минприроды РФ поддержало идею финансирования приютов для бездомных животных за счёт государственной казны. Для создания такого объекта в Крыму деньги из федерального бюджета были выделены задолго до принятого теперь решения. Приют за 52 млн рублей должны были сдать ещё в прошлом году, но он до сих пор не готов. В Госдуме призывают уволить крымских чиновников, которые допустили срыв сроков сдачи объекта. Однако зоозащитники республики убеждены: наличие приюта так или иначе не решит проблему без­домных животных.

Схема СТВ

В федеральном центре обратили внимание, что за время, которое было отведено на строительство приюта для бездомных животных в Симферополе, успели возвести Крымский мост. На забуксовавшем объекте, который грозились сдать в прошлом году, до сих пор не начат второй этап строительства. На сегодняшний день готовы кормокухня, сотня вольеров и прогулочные площадки. Не хватает ветеринарной клиники и карантинного отделения.

Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии РК:

«Сейчас ведутся работы по изысканию дополнительных средств, чтобы всё-таки закончить эту «стройку века» и ввести приют в эксплуатацию. Однако мы должны понимать, что данный объект проблемы бездомных животных не решит. Приют – лишь составное звено комплексной работы. В нём животные должны содержаться в период их социализации и поиска владельцев. Однако всех животных разместить в приюте невозможно. Нужно понимать, что природа саморегулируется и животные, которые сейчас находятся на улице, являются участниками биоценоза, их изъятие недопустимо».

Мировая история знает немало печальных историй о том, что бывает после радикальной ликвидации бродячих животных с городских улиц. Например, в 1980 году, во время подготовки к Олимпиаде в Москве, из города вывезли всех беспризорных собак и кошек. В итоге в последующие два года столица испытала невиданное нашествие грызунов: мышей и крыс. Их популяция явилась на место исчезнувших собак и кошек. Вот почему и федеральный, и республиканский законы об ответственном обращении с животными в качестве единственно возможного метода регулирования численности предусматривают схему «отлов – стерилизация – возврат».

Гуманный метод

С 2016 года в Крыму было стерилизовано более 18 тысяч женских особей собак. В 2019 году специалисты Госкомвета пришли к мнению, что необходимо кастрировать и кобелей. В итоге было простерилизовано 4,2 тысячи голов. А сейчас пробуют стерилизовать и кошек.

Анастасия Лисовская-Чудинович:

«Нужно понимать, что, например, собака способна принести потомство два-три раза в год численностью до 10-12 щенков. Можете себе представить, появление какой армии безнадзорных животных удалось предотвратить. Конечной целью реализации закона об ответственном обращении с животными является сокращение вплоть до приемлемого минимума того количества беспризорных животных, которое сейчас живёт на улицах наших городов и посёлков».

Кстати, Крым – единственный регион в России, где ведётся стерилизация бездомных животных на средства, выделяемые из бюджета. Эта система у нас прижилась и уже приносит свои плоды. Все мы помним времена, когда даже по Симферополю, особенно по окраинным ­районам, бездомные животные скитались буквально стаями. В промышленных зонах робким гражданам лучше было вообще не появляться – встреча с группой беспризорных собак могла иметь самые непредсказуемые и подчас печальные последствия. Сейчас на улицах в основном стерилизованные животные. Они, как правило, неагрессивны и не представляют опасности для человека. Запирать их в приюте, как уже было сказано, нельзя – они являются экологическим барьером, защищающим город от многих вредителей и диких зверей, которые могут забредать из лесов и с окраин.

Проблема каждого

Тем не менее, многие граждане недовольны присутствием бездомных животных на городских улицах. Они, мол, представляют потенциальную опасность. Другие категорически против стерилизации – это противоестественно, а значит, негуманно. Что ж, решить эти споры можно одним путём – не увеличивать популяцию беспризорных животных за счёт домашних.

Людмила Милованова, руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг»:

«У нас на передержке находятся щенки не бездомных собак – это вообще теперь большая редкость, поскольку они в основной массе стерилизованы. У нас щенки, которые были выброшены на улицу хозяевами. Причём жестоко: на обочины дорог, на свалки, просто посреди города. Это всё домашние собаки! Поймите, бездомные животные – это проблема всего общества. Да, государство издаём законы, которые регламентируют отношение к ним, выделяет деньги на стерилизацию. Но это дело всех людей. Если мы не будем стерилизовать домашних животных, мы будем всю жизнь стерилизовать бездомных».

В большинстве западных стран на законодательном уровне принято, что все домашние животные, не имеющие племенной ценности, подлежат обязательной стерилизации. У нас это – дело добровольное. И, как водится, большинству граждан недосуг обеспокоиться судьбой своего питомца или его возможного потомства.

Чтобы как-то побудить крымчан к более ответственному отношению, в рамках проекта «Дорога милосердия» в республике бесплатно простерилизуют домашних животных малообеспеченных граждан.

Людмила Милованова:

«Проект будет трудоёмкий. Мы будем приезжать в регионы, забирать на специальной машине животных, стерилизовать и возвращать обратно хозяевам. Услугой смогут воспользоваться многодетные семьи, малообеспеченные граждане и инвалиды. На этот проект было выделено 1,6 млн рублей. Около 500 тыс. из них – это деньги организации «Верный друг». Остальные средства мы получили благодаря президентскому гранту».

От себя можем добавить лишь одно: уважаемые беспечные граждане, будьте людьми: стерилизуйте домашних животных и не плодите несчастную когорту бездомных!