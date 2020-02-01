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Вот такие детки...

Последователи «керченского стрелка» планировали теракты в том же самом городе

В минувший вторник, 18 февраля, стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили террористические акты в образовательных учреждениях Керчи. Задержанными оказались двое подростков 15 и 16 лет. Оба оказались фанатами так называемого «керченского стрелка» – 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в политехническом колледже в 2018 году… Экспертам ещё предстоит дать ответ на вопрос, почему именно этот крымский город стал средоточием столь деструктивных явлений среди молодежи – плохая социализация, наследие эпохи, депрессивный регион, отсутствие перспектив или ещё что. Пока же есть только «горячая» информация от правоохранителей и некоторые первые выводы.

Нашлись в сети

Итак, кто же они, подростки, задержанные за подготовку терактов? Как сообщила министр образования Крыма Валентина Лаврик, один – ученик девятого класса керченской средней школы №15, второй – студент Керченского морского колледжа. Оба – фанаты печально известного «керченского стрелка» Рослякова, убившего два десятка молодых керчан в 2018-м.

Кстати, одного из задержанных оперативники ФСБ заметили еще полтора года назад. Точнее вначале не его самого, а его одобрительный комментарий под сообщениями о преступлениях Владислава Рослякова. Автора комментария вычислили, провели с ним профилактические беседы. Но, видимо, этого оказалось недостаточно. Юноша вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся Росляков. Там же обретался и его будущий компаньон. Вместе они и начали вести подготовку к терактам в Керчи.

По данным СК, подростки разработали планы вооруженных нападений, для чего нашли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые «группы смерти», в которых пользователей склоняли к аналогичным преступлениям. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые также посредством Интернета, компоненты для изготовления взрывчатых веществ… В общем, с начала этой недели сотрудники СК во взаимодействии с ФСБ проводят необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления полной картины произошедшего, изучается обстановка в семьях и круг общения подростков. При этом, как сообщалось, ход расследования поставлен главой следкома на контроль в центральном аппарате СК России. «Принято к собственному производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении двух жителей города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. Молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ)», – сообщила, в частности, официальный представитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. Также известно, что к данному расследованию привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.

Есть некоторая информация и относительно того, как спецслужбы выявили подготовку терактов. Источники в ФСБ сообщают, что о намерениях керчан им сообщила некая жительница Курганской области 2004 года рождения, общавшаяся в Интернете как минимум с одним из задержанных. От неё получены соответствующие свидетельские показания.

Тренировались на кошках

Жертвы, по-видимому, предполагались массовые. В ходе обыска по месту жительства задержанных оперативники обнаружили с десяток бомб или корпусов для них, а также химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. В качестве поражающих элементов они выбрали болты и гвозди. Кроме взрывчатки, сотрудники ФСБ обнаружили пистолет, петарды и шашки.

Примечательно и то, как готовились к своим мрачным делам подростки. Как оказалось, эффективность работы взрывных устройств, к примеру, они отрабатывали на кошках, прячась для этого в полуразрушенном здании на окраине города. «Котов убивали. Стреляли с небольшого расстояния, одного подожгли растворителем, второго об стенку кинули, а третьему по голове дали», – рассказал в числе прочего оперативникам один из задержанных.

В ФСБ не уточнили, где парни планировали совершить теракты, но в оперативном видео один из задержанных говорит, что «взорвать хотел 15-ю школу в Керчи».

Также крымским журналистам удалось пообщаться с родными подростков и узнать, что правоохранители доставили их в Симферополь (на момент верстки этого номера газеты в правоохранительных органах республики не подтвердили, но и не опровергли информацию о доставке задержанных подростков в крымскую столицу). В частности, об этом сообщила мать одного из подозреваемых. «Он (сын) сейчас в Симферополе. Всё выясняется. Нормально он себя вел. Будем разговаривать потом», – сказала она сотрудникам крымского телеканала, которые, по всей видимости, застали ее дома. Журналистам удалось также пообщаться с бабушкой второго подозреваемого. Она рассказала, что для нее задержание стало неожиданностью. «Дети же растут. Как можно понять? Он мальчик подросткового возраста. Свои, может быть, нюансы какие-то, – сказала она. – Я же бабушка, я постарела с ними. Как могло это произойти, не знаю».

Социально-психологический портрет

Есть некоторые любопытные штрихи и к так называемому социально-психологическому портрету задержанных. Сразу же после объявления о задержании парней появилась информация, что они – «социально неадаптированные подростки, имеющие выраженные или скрытые психические заболевания, а также состоящие в конфликтных отношениях со сверстниками, преподавателями, членами семьи». Однако впоследствии журналистам удалось несколько расширить эти данные, и в некоторых моментах упомянутая выше информация правоохранителей стала выглядеть немного странно… Например, однокурсники и знакомые учащегося Керченского морского технического колледжа – одного из двух несовершеннолетних, которых ФСБ подозревает в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, – характеризуют парня как отзывчивого и спокойного. Дескать, ничего подозрительного в нем. Хоть и действительно социально... мало защищенный, так сказать. «Он постоянно ходил по автовокзалу, просил у знакомых мелочь, сигареты. Был «с улицы», по понятиям жил. Ходил не всегда в чистой одежде, да и не всегда в целой», – отметила одна из знакомых юноши, при этом назвала его «классным пареньком».

Также удалось узнать, что один из задержанных, Даниил А., в соцсети активно публиковал кадры из российского сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Больше всего несостоявшемуся убийце импонировал персонаж актера Сергея Романовича: по сюжету он является основным источником всех бед остальных героев, авантюристом и склочником, однако хорошим другом. Протестные настроения Даниила прослеживаются и в других фотографиях, которые он публиковал. В его аккаунте размещено множество снимков уличных столкновений. Также журналисты нашли уже удаленный аккаунт, предположительно принадлежавший Даниилу А. В качестве аватарки парень выбрал картинку с человеком в футболке с надписью «УбитыНоНеВами». Это название песни белорусских рэперов о наркоманах. От лица зависимых и ведется речь в треке.

А вот второй подозреваемый, судя по его страницам в соцсети, часть из которых на данный момент давно заброшены, был не слишком общительным: у него мало друзей и подписчиков.

Также и уполномоченный по правам ребенка в РК Ирина Клюева рассказала о ситуации в семьях задержанных в Керчи подростков. «У нас два мальчика – один учащийся колледжа, отзывы все очень хорошие. Родители сотрудничают с колледжем, проявляют всегда заинтересованность, неравнодушные. Сам парень тоже положительный. В общем-то, ситуация, в которую он попал, вызывает недоумение у педагогов и его однокурсников, скажем так, которые близко его знали», – рассказала журналистам Клюева. В семье же второго подростка, по её словам, действительно были сложности. Она предположила, что его поступок может быть связан с недостатком родительского внимания из-за болезни одного из членов семьи. «В классе он тоже не очень коммуникабельный был. То есть какие-то моменты были не очень благополучные и гладкие в его жизни. Но резких отрицательных характеристик не было ни у одного, ни у другого парня», – подчеркнула Клюева. Кроме того, по ее словам, оба ребенка не попадали в поле зрение правоохранителей, не стояли на учете и не были замечены в чем-то противозаконном.

Будет проверка

Что же касается обстановки в учебных заведениях (и не только керченских), то, как сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик, в ближайшее время пройдет специальная проверка всех образовательных организаций Крыма.

Кстати, министр образования Республики Крым Валентина Лаврик на этой неделе приехала в Керчь и после посещения школы № 15, в которой учился один из задержанных, тоже немного рассказала об ученике, готовившем теракт в стенах этого учебного заведения. «Мотивы обучения у него были слабые, но, тем не менее, он систематически посещал учебное заведение, всегда был на виду», – заявила Лаврик. Кроме того, она отметила, что в самой школе необходимые меры безопасности были приняты давно. «Система работы школы выстроена. Понятно, что есть вопросы, но это наши внутренние дела, касающиеся обучения. Школа будет на контроле, как и все школы Керчи. В данной школе есть система безопасности: 24 камеры видеонаблюдения, семь из них расставлены по периметру», – рассказала Лаврик.

По данным ФСБ

С 2018 года в России спецслужбами выявлено порядка 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей. «Масштабная пропаганда радикальной идеологии, рассчитанная на психологические возрастные особенности, формирует у подростков антиобщественные настроения и провоцирует их на жестокость. Только в указанный период Федеральной службой безопасности предотвращено свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения. Пресечена деятельность, в том числе в уголовно-процессуальном порядке, более 260 пропагандистов экстремистской идеологии. Совместно с органами внутренних дел профилактированы более семи тысяч подростков, попавших под влияние деструктивных идей», – сообщают силовики.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

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Просмотров: 35 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:49

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