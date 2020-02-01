Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Фазенда» в законе
Конспирология и другие правила
«Горячий» вопрос
Жестокие условия
Не махнуть ли в деревню?
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Вне законаКриминал

Внезаконное разнообразие

Место трагического происшествия в Керчи

Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

За минувших пару-тройку недель Керчь «подарила» столько негативных информационных поводов для крымской новостной повестки, что очередное сообщение о проблемных событиях в этом городе – теперь насчёт аварийных и опасных деревьев – уже даже не удивило. Хотя повод, конечно, более чем трагичен – смерть человека.

Жизнь и здоровье

В Керчи несколько дней назад случайная смерть настигла 56-летнего мужчину. В то утро человек шел по тротуару на улице Еременко и даже не догадывался, что это последние секунды его жизни. Поскольку неожиданно мужчине на голову рухнуло сухое дерево. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть несчастного. А местные жители потом долго судачили, что подобные смерти слишком часто стали происходить в городе-герое. И виной всему не спиленные деревья. Не остался безучастным к произошедшему и следственный комитет, возбудив уголовное дело по факту гибели человека. Теперь осталось найти «козлов отпущения», а таковые очевидно водятся в коммунальных службах города.

Не только любимую жену, но и здоровье одновременно потерял 31-летний житель Севастополя. Он подружился с находившимся в городе 27-летним жителем крымской глубинки. Более того, севастополец познакомил друга и со своей женой. После чего у него стали быстро расти рога. Когда обманутый супруг об этом узнал, то попытался указать другу на недопустимость и аморальность подобного поведения. В ходе вспыхнувшей затем дискуссии несчастный муж был серьезно покалечен, а любовник жены сбежал. Правда, его вскоре поймали правоохранители.

«Бес попутал»

В Ялте 55-летний таксист очень обрадовался подвернувшейся молодой клиентке. Однако дядечка поспешил с положительными эмоциями. Когда он довез девушку до места назначения, та «расплатилась» с таксистом несколькими подзатыльниками, отобрала у него мобильный телефон и сбежала. Естественно, пострадавший от женского вероломства обратился в полицию. Полисмены по горячим следам поймали грабительницу. Ею оказалась неоднократно судимая 22-летняя жительница Ялты. Телефон у нее, конечно, отобрали и вернули законному владельцу. Ну, а девушка в ожидании суда дала подписку о невыезде. И пообещала больше не ездить на такси, особенно с такими дядьками, которые чуть что жалуются в полицию.

21-летняя жительница Симферополя неожиданно рассталась с близкими своему сердцу вещами и так же неожиданно с ними встретилась. Девушка, уходя, забыла закрыть входную дверь своего домовладения, а когда вернулась, к великому ужасу, не смогла найти любимый и дорогой ноутбук, ювелирные изделия, еще некоторые ценности и кое-какой чисто женский реквизит. Убитая горем леди обратилась в полицию. Пинкертоны, к радости пострадавшей, быстро нашли пропавшие вещи. Они находились в сарае, расположенном рядом с домом. Как выяснилось, это соседушка постаралась. Когда она постучала к девушке и поняла, что хозяйки нет дома, а дверь открыта, соседку бес попутал. Она быстро смела всё, что попало под руку, и спрятала в сарае, надеясь потом под покровом ночи забрать добычу, однако не вышло. Теперь из-за подлого беса пять лет сидеть.

Что одни теряют, то другие, как правило, находят, правда находка иногда оборачивается уголовным наказанием. 39-летний севастополец нашел на улице банковскую карточку, ну и, не будь дураком, рассчитался ею на АЗС бесконтактным способом. И купил-то он бензина всего на несколько тысяч рублей, и карточку потом выкинул, в общем почти ничего криминального не совершил, но нашла, однако же, севастопольца уголовная ответственность. Хозяин карточки обратился в полицию, и поймала та заправившегося человека и повесила на него статью 159 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Наказание по этой статье до трех лет лишения свободы.

Поезд номер семь сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл в пункт назначения недоукомплектованным. В одном из плацкартных вагонов по пути пропали два казенных пледа. Из-за данного безобразия проводник обратился в полицию. А та в течение каких-то пяти часов выяснила, куда ушло, точнее где вышло, казенное имущество. А вышло оно на станции Багерово вмести с 36-летним жителем Ростовской области. Он работал вахтовым методом на ремонте Крымской железной дороги, жил в вагончике и сильно мерз. Вот и решил прихватить пледы. Однако когда к нему нагрянули полисмены, мужчина всё вернул, дико извинился и заявил, что готов мерзнуть сколько угодно, но только на свободе. Правда ему и так «цугундер» не грозил, мужичку выписали штраф и пожурили.

40-летняя жительница Симферополя во время налета на свою квартиру оказалась в заточении в собственном туалете. Муж нашей дамы что-то не поделил со своим другом, скорей всего имели место финансовые разногласия. Друг ворвался в жилище дамы, закрыл ее в туалете и, пока женщина там истошно звала на помощь, устроил в квартире шмон. Незваный гость исчез через несколько минут, прихватив с собой 10 тысяч рублей и ювелирные изделия. Для пострадавшей вынужденное сидение на унитазе закончилось довольно быстро, помогли соседи, сбежавшиеся на вопли SOS. После чего последовало заявление в полицию, которая оперативно задержала грабителя. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим.

Автопроисшествия

В Нижнегорском районе попался очередной пьяный лихач. Сотрудники ГИБДД, находившиеся в патрулировании, сразу заметили ехавший по спирали автомобиль. На требование правоохранителей остановиться водитель отреагировал с точностью до наоборот и надавил на газ. Понятное дело, санитары дорог рванули следом, но лихач и не думал останавливаться. Правда, вскоре въехав в ближайшее село, он оказался в глухом проулке и вынужден был затормозить. Тут-то его и взяли тепленьким стражи дорог. Пройти пробы на алкоголь водитель заплетающимся языком отказался, хотя пробы там ставить было негде, вокруг стоял перегар на гектар. Сейчас горе-водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Зато теперь он имеет полное право пить без оглядки на ГИБДД.

В минувшую субботу имели место сразу несколько ДТП с участием мототранспорта.

В Алуште перевернулся мчавшийся на большой скорости квадроцикл. Произошло это около восьми вечера на улице Изобильной. В результате 36-летний водитель получил травы, не совместимые с жизнью.

В райцентре Красногвардейское 33-летняя дама за рулем автомобиля «Джилли» снесла на перекрестке мопед «Хонда», которым управлял ее ровесник – местный житель. В итоге у мопедиста сломана нога.

Еще одна дама-водительница отметилась в селе Левадки, что в пригороде Симферополя. Эта автоледи на своей «Шкоде» снесла мотоцикл ИЖ. Верхом на ИЖе сидел 15-летний подросток. Хоть он и не имел права садиться за руль, в данной ситуации все-таки нашкодила дама-водительница.

А в одном из сел Нижнегорского района очень не повезло двум местным 17-летним парням. Они мчались по сельскому автобану на мопеде «Альфа», но были настигнуты 22-летней девушкой на «Жигулях» и уложены на асфальт. В результате у мотонаездников серьезные травмы, у девушки не менее серьезные переживания, прежде всего за свое водительское будущее.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото crimea.ria.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:56

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2020 (73)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru