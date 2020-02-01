Внезаконное разнообразие

Воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

За минувших пару-тройку недель Керчь «подарила» столько негативных информационных поводов для крымской новостной повестки, что очередное сообщение о проблемных событиях в этом городе – теперь насчёт аварийных и опасных деревьев – уже даже не удивило. Хотя повод, конечно, более чем трагичен – смерть человека.

Жизнь и здоровье

В Керчи несколько дней назад случайная смерть настигла 56-летнего мужчину. В то утро человек шел по тротуару на улице Еременко и даже не догадывался, что это последние секунды его жизни. Поскольку неожиданно мужчине на голову рухнуло сухое дерево. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть несчастного. А местные жители потом долго судачили, что подобные смерти слишком часто стали происходить в городе-герое. И виной всему не спиленные деревья. Не остался безучастным к произошедшему и следственный комитет, возбудив уголовное дело по факту гибели человека. Теперь осталось найти «козлов отпущения», а таковые очевидно водятся в коммунальных службах города.

Не только любимую жену, но и здоровье одновременно потерял 31-летний житель Севастополя. Он подружился с находившимся в городе 27-летним жителем крымской глубинки. Более того, севастополец познакомил друга и со своей женой. После чего у него стали быстро расти рога. Когда обманутый супруг об этом узнал, то попытался указать другу на недопустимость и аморальность подобного поведения. В ходе вспыхнувшей затем дискуссии несчастный муж был серьезно покалечен, а любовник жены сбежал. Правда, его вскоре поймали правоохранители.

«Бес попутал»

В Ялте 55-летний таксист очень обрадовался подвернувшейся молодой клиентке. Однако дядечка поспешил с положительными эмоциями. Когда он довез девушку до места назначения, та «расплатилась» с таксистом несколькими подзатыльниками, отобрала у него мобильный телефон и сбежала. Естественно, пострадавший от женского вероломства обратился в полицию. Полисмены по горячим следам поймали грабительницу. Ею оказалась неоднократно судимая 22-летняя жительница Ялты. Телефон у нее, конечно, отобрали и вернули законному владельцу. Ну, а девушка в ожидании суда дала подписку о невыезде. И пообещала больше не ездить на такси, особенно с такими дядьками, которые чуть что жалуются в полицию.

21-летняя жительница Симферополя неожиданно рассталась с близкими своему сердцу вещами и так же неожиданно с ними встретилась. Девушка, уходя, забыла закрыть входную дверь своего домовладения, а когда вернулась, к великому ужасу, не смогла найти любимый и дорогой ноутбук, ювелирные изделия, еще некоторые ценности и кое-какой чисто женский реквизит. Убитая горем леди обратилась в полицию. Пинкертоны, к радости пострадавшей, быстро нашли пропавшие вещи. Они находились в сарае, расположенном рядом с домом. Как выяснилось, это соседушка постаралась. Когда она постучала к девушке и поняла, что хозяйки нет дома, а дверь открыта, соседку бес попутал. Она быстро смела всё, что попало под руку, и спрятала в сарае, надеясь потом под покровом ночи забрать добычу, однако не вышло. Теперь из-за подлого беса пять лет сидеть.

Что одни теряют, то другие, как правило, находят, правда находка иногда оборачивается уголовным наказанием. 39-летний севастополец нашел на улице банковскую карточку, ну и, не будь дураком, рассчитался ею на АЗС бесконтактным способом. И купил-то он бензина всего на несколько тысяч рублей, и карточку потом выкинул, в общем почти ничего криминального не совершил, но нашла, однако же, севастопольца уголовная ответственность. Хозяин карточки обратился в полицию, и поймала та заправившегося человека и повесила на него статью 159 УК РФ – «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Наказание по этой статье до трех лет лишения свободы.

Поезд номер семь сообщением Санкт-Петербург – Севастополь прибыл в пункт назначения недоукомплектованным. В одном из плацкартных вагонов по пути пропали два казенных пледа. Из-за данного безобразия проводник обратился в полицию. А та в течение каких-то пяти часов выяснила, куда ушло, точнее где вышло, казенное имущество. А вышло оно на станции Багерово вмести с 36-летним жителем Ростовской области. Он работал вахтовым методом на ремонте Крымской железной дороги, жил в вагончике и сильно мерз. Вот и решил прихватить пледы. Однако когда к нему нагрянули полисмены, мужчина всё вернул, дико извинился и заявил, что готов мерзнуть сколько угодно, но только на свободе. Правда ему и так «цугундер» не грозил, мужичку выписали штраф и пожурили.

40-летняя жительница Симферополя во время налета на свою квартиру оказалась в заточении в собственном туалете. Муж нашей дамы что-то не поделил со своим другом, скорей всего имели место финансовые разногласия. Друг ворвался в жилище дамы, закрыл ее в туалете и, пока женщина там истошно звала на помощь, устроил в квартире шмон. Незваный гость исчез через несколько минут, прихватив с собой 10 тысяч рублей и ювелирные изделия. Для пострадавшей вынужденное сидение на унитазе закончилось довольно быстро, помогли соседи, сбежавшиеся на вопли SOS. После чего последовало заявление в полицию, которая оперативно задержала грабителя. Как выяснилось, он уже был неоднократно судим.

Автопроисшествия

В Нижнегорском районе попался очередной пьяный лихач. Сотрудники ГИБДД, находившиеся в патрулировании, сразу заметили ехавший по спирали автомобиль. На требование правоохранителей остановиться водитель отреагировал с точностью до наоборот и надавил на газ. Понятное дело, санитары дорог рванули следом, но лихач и не думал останавливаться. Правда, вскоре въехав в ближайшее село, он оказался в глухом проулке и вынужден был затормозить. Тут-то его и взяли тепленьким стражи дорог. Пройти пробы на алкоголь водитель заплетающимся языком отказался, хотя пробы там ставить было негде, вокруг стоял перегар на гектар. Сейчас горе-водителю грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Зато теперь он имеет полное право пить без оглядки на ГИБДД.

В минувшую субботу имели место сразу несколько ДТП с участием мототранспорта.

В Алуште перевернулся мчавшийся на большой скорости квадроцикл. Произошло это около восьми вечера на улице Изобильной. В результате 36-летний водитель получил травы, не совместимые с жизнью.

В райцентре Красногвардейское 33-летняя дама за рулем автомобиля «Джилли» снесла на перекрестке мопед «Хонда», которым управлял ее ровесник – местный житель. В итоге у мопедиста сломана нога.

Еще одна дама-водительница отметилась в селе Левадки, что в пригороде Симферополя. Эта автоледи на своей «Шкоде» снесла мотоцикл ИЖ. Верхом на ИЖе сидел 15-летний подросток. Хоть он и не имел права садиться за руль, в данной ситуации все-таки нашкодила дама-водительница.

А в одном из сел Нижнегорского района очень не повезло двум местным 17-летним парням. Они мчались по сельскому автобану на мопеде «Альфа», но были настигнуты 22-летней девушкой на «Жигулях» и уложены на асфальт. В результате у мотонаездников серьезные травмы, у девушки не менее серьезные переживания, прежде всего за свое водительское будущее.