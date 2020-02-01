В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в поликлинике наступил ледниковый период

Не представившийся житель Симферополя негодует: «Мин­здрав РК. Всю зиму издеваются над пациентами и своими работниками. В поликлинике на Бела Куна, 9, холодища всю зиму, двери не закрываются, эл. тепловой завесы нет, в коридорах и кабинетах ветер гуляет. Врачи ходят в верхней одежде, гардеробом в принципе никто не пользуется, потому что кони двинешь, пока ждёшь очередь. В кабинетах ремонта нет, следы протечек кровли, зато камеру в коридоре поставили – это чтобы смотреть дистанционно из тёплого кабинета, как все там загибаются?»