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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымское село превратилось в «венецию»

Крымчанка Алина М. взывает о помощи: «Дорогие власти, примите, пожалуйста, меры, чтоб хоть как-то отремонтировать дорогу. Село Жилино, ул. Горького (и это только начало улицы, и уже подсохло, но что тут творится во время дождя…) обещали засыпать щебнем. Обещанного, как говорят, три года ждут, но даже спустя это время без изменений... Хотя изменения есть – ямы стали больше, дорогу разъездили до самого забора. Школьники скоро эти лужи будут обходить через дворы...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

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Просмотров: 9 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:21

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