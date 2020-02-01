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Говорят, что... новые лифты оказались аварийнее старых Говорят, что замена старых лифтов в многоквартирных домах крымской столицы вовсе не решила проблем с безопасностью. Даже наоборот. Положение усугубилось. Так, к примеру, на ул. Лермонтова в доме номер 16 за два месяца функционирования лифт ломался уже шесть раз. «На первом этаже стоит с открытыми дверьми, ни на какие кнопки не реагирует», – сообщает один из жильцов этого дома в соцсетях. Правда, он признаёт, что лифтеры приходят и устраняют проблему. Но лифт вновь и вновь отказывается работать. А это, как все прекрасно понимают, не к добру... Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года Еще статьи: Говорят, что... на Балаклавской ждут повторения трагедии? Район, где падают лифты Лифты для всех, а садик – детям Говорят, что... лифты заменяют муляжами Наркоманы на районе