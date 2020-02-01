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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... новые фонари на Набережной стали арт-объектами

Говорят, что не успели симферопольцы освоиться с мыслью, что набережную Салгира наконец-то отремонтировали, как она вновь стала приобретать свой привычный неопрятный вид. И, как ни странно, в этом горожане винят в первую очередь художников, вернее тех, кто таковыми себя считает. К примеру, «арт-дизайнеры местного разлива» уже умудрились расписать затейливыми каракулями новые фонари. Симферопольцы интересуются: «А нельзя ли с помощью административных мер направить энергию этих творческих личностей на благо города?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:24

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