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Говорят, что... новые фонари на Набережной стали арт-объектами

Говорят, что не успели симферопольцы освоиться с мыслью, что набережную Салгира наконец-то отремонтировали, как она вновь стала приобретать свой привычный неопрятный вид. И, как ни странно, в этом горожане винят в первую очередь художников, вернее тех, кто таковыми себя считает. К примеру, «арт-дизайнеры местного разлива» уже умудрились расписать затейливыми каракулями новые фонари. Симферопольцы интересуются: «А нельзя ли с помощью административных мер направить энергию этих творческих личностей на благо города?»