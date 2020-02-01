Четырехквартирники попали под закон

Отныне маленькие дома будут самостоятельно решать проблемы с ремонтом

Всего четыре года прошло с тех пор, как на собственников квартир возложили обязанность оплачивать капремонт их дома, а правила организации финансирования этой программы за это время успели поменяться уже неоднократно. Прежде многоквартирными домами признавали здания, в которых более трех квартир – их жильцы платили взносы в фонд капремонта и получали этот самый капремонт. Теперь же ремонтироваться через фонд смогут только дома, в которых более четырех квартир. Подробности выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Первые – в Перевальном

Изменения в законе о капитальном ремонте в многоквартирных домах вступили в силу с начала 2020 года.

В частности, в НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым» сообщают: «В связи с внесением изменений в статью 6 Закона Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым», из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым исключаются дома, в которых имеется менее чем пять квартир».

Первым в Симферопольском районе под изменения попал жилой массив, расположенный в селе Перевальном – его исключили из программы капремонта. Здесь стоят именно такие дома, в которых менее пяти квартир. Но в каком виде стоят?.. Старые крыши, ветхие стены и облупившаяся штукатурка – капитальный ремонт здесь не проводился десятилетиями. Люди своими силами где-то пытались подкрасить и подлатать. Но всё тщетно, дома всё равно трещат по швам. И, что примечательно, прежде жильцы платили деньги в фонд капремонта. Теперь же ни надежды на этот ремонт, ни денег… Хотя гражданам таких четырехквартирных домов, которые оплачивали ежемесячно взносы на капремонт, обещают вернуть внесенные в фонд средства. Для этого домовладельцам необходимо будет обратиться с заявлением в фонд, а в тех домах, в которых успели провести ремонт, не заставят возмещать потраченные суммы.

Иван Коваленко, специалист отдела по работе с обращениями граждан Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов РК:

«Возврат денежных средств, ранее оплаченных собственниками, будет осуществляться на основании заявления после их исключения из региональной программы. Также в случае проведения капитального ремонта возврат будет осуществляться с учетом ранее выполненных работ. Собственники, например, внесли взнос в размере 800 тысяч рублей, и, соответственно, возврат будет происходить с вычетом выполненных работ».

Как осуществить возврат средств

Итак, крымские четырехквартирные дома теперь не попадают под регулирование фонда капремонта. Собственники сами отвечают за состояние своего владения. И не лишним, как нам кажется, будет привести здесь некоторую нормативную базу, касающуюся данного вопроса.

В упомянутом выше НО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым» сообщают: «Обращаем внимание собственников на то, что возврат ранее оплаченных денежных средств осуществляется только после исключения дома из Региональной программы и краткосрочных планов капитального ремонта».

Также есть информация, что для осуществления возврата собственнику, на которого открыт лицевой счёт, необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта или в местное отделение Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ) с соответствующим заявлением (бланк можно скачать на сайте фонда kaprem82.ru в разделе «Собственникам» – пункт «Как владельцам квартир в домах, исключённых из программы капремонта, вернуть выплаченные взносы»), приложив копии следующих документов: подтверждение оплаты взносов на капитальный ремонт; паспорт заявителя (или его представителя); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; реквизиты банка с номером карточки получателя или банковские реквизиты; правоустанавливающие или иные документы на помещение. Дополнительную информацию можно уточнить у специалистов регионального оператора по телефонам: (3652) 799-771, + 7 (978) 880-25-52.