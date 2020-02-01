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СоциумПроблема

Детство в изоляции

Симферопольские школьники с инвалидностью могут остаться без социализации

На бумаге в нашей стране существует множество программ для людей с ограниченными возможностями здоровья. А вот с их практическим воплощением большие сложности. Не секрет, что любой город Крыма, включая Симферополь, представляет собой недоступную среду для большинства инвалидов. Из-за этого они зачастую оказываются заточёнными в четырёх стенах своей квартиры.

Отверженные

Сложнее всего, пожалуй, в этом плане детям. Они хотят общаться, дружить и играть – по мере своих возможностей. Хотят видеть мир, а не быть замкнутыми в четырёх стенах.

Нина Петренко, организатор мероприятий Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ»:

«Особенно это важно для опорников-калясочников, которым сложно даже просто выйти из дома из-за отсутствия в городе доступной среды. Я сама мама ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и столкнулась с большими проблемами как в детском саду, так и в школе. Таких детей не хотят воспринимать, в первую очередь, родители нормотипичных ребят. Но мы пытаемся донести до людей, что дети с ограниченными возможностями здоровья – обычные».

Одна из основных проблем крымских детей-инвалидов – социальная изоляция. Как бы громко и красиво ни говорили чиновники и лояльные к ним СМИ о готовности школ и детских садов принимать воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, это не соответствует действительности. С одной стороны, сами родители не стремятся отдавать детей-инвалидов в обычные учебные учреждения. С другой – нормотипичные дети не всегда готовы принимать в свой коллектив сверстников с инвалидностью. Кроме того, в школах и детских садах попросту нет специалистов, которые умеют взаимодействовать с детьми-инвалидами.

Светлана Сахарова, председатель Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ»:

«Мы предлагаем свою помощь воспитателям и преподавателям – готовы рассказать, как общаться с детьми-инвалидами, что в принципе с ними делать, как взаимодействовать, как строить уроки. Но даже в Симферополе есть всего две школы и один детский сад, которые изъявили желание с нами сотрудничать».

Возможность выйти в люди

При этом специалисты давно определились, что самый подходящий формат взаимодействия с детьми-инвалидами – инклюзивный, когда ребята непосредственно соприкасаются с нормотипичными сверстниками, с обычными людьми. Причём это нужно не столько для того, чтобы социализировать детей с ограниченными возможностями здоровья, хотя и это важно, сколько для воспитания общества, не способного адекватно воспринимать его «особенных» членов.

Конечно, существуют государственные программы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе прочего многие новые объекты строятся с учётом интересов и потребностей этой категории граждан.

Светлана Сахарова:

«Насколько я знаю, на уровне правительства было принято решение о создании ресурсных центров для детей с расстройствами аутистического спектра, для слабовидящих и слабо­слышащих и, после внесения нами соответствующих корректив, для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это очень сложная категория, поскольку Симферополь – город для неё недоступный. И получается, что семья замкнута в районе своего проживания и выход ребёнка в люди крайне проблематичен».

Но это всё – в перспективе. А пока в Крыму работает несколько коррекционных школ и интернатов, где идёт медицинская и социальная реабилитация. Особого внимания заслуживает коррекционное отделение симферопольской спецшколы «Надежда», в котором образовательный процесс подразумевает реабилитацию педагогического характера. Здесь волонтёры, психологи и логопеды дополнительно занимаются с детьми во внеурочное время. У ребят есть возможность участвовать в общешкольных мероприятиях – быть вовлечёнными в общественную жизнь. Это, в числе прочих преимуществ, даёт родителям возможность выйти на работу, но оставаться уверенными, что детям обеспечат должный присмотр и уход. Кроме того, при центре есть дополнительный класс, где педагоги могут заниматься с детьми, требующими индивидуального обучения, не выезжая к ним домой.

Кстати, на днях коррекционное отделение «Надежды» оказалось под угрозой закрытия. Но, к счастью, пока номер готовился к печати, проблему удалось решить. Иначе 40 детей с ограниченными возможностями здоровья были бы обречены на домашнюю изоляцию.

Куда потом?

Социализация ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – это, в числе прочего, фундамент для его успешной взрослой жизни. Ведь рано или поздно перед каждым станет вопрос: что дальше?

Светлана Сахарова:

«В средние профессиональные учреждения и вузы смогут поступить далеко не все ребята с ограниченными возможностями здоровья, а вопрос трудоустройства – это вообще сейчас некая «чёрная дыра». Поэтому мы на базе нашей организации намерены открыть разно­образные мастерские – керамическую, швейную, декоративно-прикладную – где дети смогут получать навыки работы руками. Кто-то сможет впоследствии остаться там работать. Кто-то научится производить что-нибудь на дому, продавать и таким образом зарабатывать себе на жизнь».

Вообще профориентация и трудо­устройство людей с ограниченными возможностями здоровья в Крыму – проблема очень многогранная. С одной стороны, будем откровенны, далеко не все граждане с инвалидностью хотят работать и трудоустраиваться по тем или иным причинам. С другой – работодатели не готовы брать представителей данной категории населения, поскольку это вызывает необходимость создания специфических рабочих мест, выстраивания системы наставничества, чтобы помочь инвалиду адаптироваться в коллективе и в рабочем процессе. Над решением этой проблемы и властям, и обществу предстоит ещё работать и работать. А пока, согласно официальной статистике, трудоустроенными являются лишь около 10% крымчан с инвалидностью.

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:45

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