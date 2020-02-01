Мотивация и развитие

Студентам-медикам готовы доплачивать, а симферопольцам объявили маршрут к новому медцентру

На этой неделе руководство крымского минздрава и представители республиканского центра медицины катастроф и медицинской помощи провели встречу со студентами выпускных курсов и ординаторами медакадемии в Симферополе. На мероприятии прозвучало несколько интересных для учащихся предложений. Также за минувших несколько дней появилась информация на медицинскую тему, интересная, как нам кажется, и обычным крымчанам. Например, как сейчас обстоят дела со строящимся медцентром возле крымской столицы и как туда можно будет доехать?

По пять тысяч за обязательство

На встрече со студентами Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского глава министерства здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил, что его ведомство за пять лет заключило более полутора тысяч целевых договоров с будущими молодыми медиками. А в текущем году, по словам Чемоданова, ожидается прибытие 57 врачей, закончивших целевую ординатуру. «Всего с 2015 года министерством здравоохранения Республики Крым и подведомственными лечебными учреждениями заключено 1142 целевых договора об обучении по программам специалитетов и 516 — по программам интернатуры и ординатуры, — рассказал он. — За пять лет по целевым договорам приступили к работе 290 специалистов из 309, закончивших обучение, что составило 94%». В этой же связи министр уточнил, что в отношении граждан, не исполнивших обязательства трудоустройства по целевым договорам, ведётся претензионная исковая работа. По данным пресс-службы крымского минздрава, таких исков сейчас в работе семь.

Кроме того, стало известно, что республиканский минздрав совместно с руководством Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского планирует выделить отдельный корпус при новом многофункциональном медицинском центре под Симферополем, где разместятся клинические кафедры Медакадемии КФУ. «К большому сожалению, контакт студентов с больными и наличие кафедр в некоторых медицинских учреждениях уменьшились. Но совместно с руководством федерального университета на 11-м километре, где у нас скоро будет новая больница имени Семашко, планируем отдельный корпус под кафедры, — рассказал министр здравоохранения РК. — Там будут располагаться кафедры для непосредственного участия в лечебном процессе. Чтобы студенты не толпились в ординаторских, и у них было своё пространство». А директор Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ Евгений Крутиков в свою очередь уточнил, что в планах организовать там работу 15 кафедр.

Также интересная информация была озвучена директором Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергеем Олефиренко, который рассказал, что готов изыскать финансовые средства на доплату к стипендии местным студентам-медикам в размере 5 тысяч рублей взамен на обязательство отработать не менее трех лет после учебы. «Финансовые возможности нашей организации, прогнозируемые на этот год, помогут нам заключить с вами договоры. Мы можем оплачивать со своей стороны, как организация, стипендии, — сообщил Олефиренко. — Мы готовы до 5 тысяч платить ежемесячно всем желающим, кто хочет прийти в нашу службу работать, с тем условием, что когда вы отучитесь, вы придёте и отработаете не менее трёх лет. Это такая индивидуальная мера поддержки».

На 55-м автобусе

С упоминавшимся выше новым медицинским центром имени Семашко, который строят за городом, оказалась связана и информация, которую озвучили на днях в симферопольской городской администрации. Дело в том, что прежде симферопольцы неоднократно задавались вопросом (и озвучивали его как представителям республиканского минздрава, так и горадминистрации) — как же добираться до этого центра? Ведь стройка идет, по сути, за пределами города. И вот, власти крымской столицы сообщили, что предусмотрели проезд до нового медцентра на одном из муниципальных маршрутов. «В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок предусмотрен маршрут №55 «Битумное» — автостанция «Западная». Для работы на маршруте предусмотрено 10 автобусов пассажировместимостью 105 мест», — рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко. По ее словам, в случае, если не будет хватать этих маршруток, то власти Симферополя добавят еще перевозчиков. Кстати, этот маршрут пока что вызывает негативные отклики о своей работе и у симферопольцев, и у городских властей. Так что хочется надеяться, что работа его наладится в будущем.

На улице Титова и в «Ёлочке»

Также несколько дней назад появились сведения о том, что на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе, что на улице Титова, планируют построить небольшое отделение паллиативной помощи. Об этом сообщил главный врач РДКБ Анатолий Олейник. «Сейчас мы планируем строительство отделения паллиативной помощи. Оно будет небольшое — на 7 коек. И у нас имеется 3 реанимационных койки паллиативной помощи», — рассказал он. Также главврач РДКБ сообщил, что министерство здравоохранения Республики Крым рассматривает предложение по развитию паллиативной помощи на базе специализированного дома ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка» в Симферополе. «Мы предлагаем для развития паллиативной помощи базу дома ребёнка «Ёлочка». Там есть и площади, и возможности, чтобы развернуть дополнительные паллиативные койки для тех детей, которые не нуждаются в реанимационной помощи», — пояснил Олейник.