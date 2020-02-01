От рыбы до реактора

В СМИ соседнего государства замечено некоторое разнообразие «крымских тем»

За минувших несколько дней украинские издания и информационные сайты немного разнообразили свою повестку, касающуюся Крыма. И к стандартной прямолинейной антироссийской пропаганде добавились новые темы.

Космические планы

Украинский сайт сообщает, что министр Кабмина этой страны Дмитрий Дубилет планирует считать население в Крыму с помощью проекта спутниковой съемки. «Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным», – говорится в тексте, опубликованном украинским информационным ресурсом. «Дубилет напомнил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Дубилет также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись. Он выразил надежду, что за 1-2 месяца они завершат свое исследование, смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет. Кроме того, в правительстве думают, можно ли сделать перепись населения таким образом, чтобы не просто получить какую-то общую информацию, а возможно, скрестить это или с выдачей id-карты или ЭЦП, чтобы люди получили инструменты для пользования электронными услугами», – сообщается в статье.

Решили добавить остроты

Очередные претензии Украине к РФ касаются неких «ядерных установок и материалов», которые, дескать, находились в Крыму в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией. В частности, как пишет украинский сайт, «Украина в ­МАГАТЭ заявила, что... Россия также захватила наши ядерные установки и материалы, которые подпадают под гарантии международной организации». Данную информацию, как сообщается в материале, озвучил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Украины Константин Чижик в рамках конференции по физической ядерной безопасности в Вене. Контекстом заявления стал уже давно набивший оскомину многим западным политикам вопрос о присоединении Крыма к Российской Федерации, но теперь к этому украинские власти, видимо, решили добавить остроты, говоря, что Россия «захватила ядерные установки и материалы на полуострове, которые являются собственностью Украины и в отношении которых применяются гарантии МАГАТЭ согласно действующему соглашению о гарантиях и дополнительным протоколам к нему между МАГАТЭ и Украиной». О реакции сотрудников МАГАТЭ при этом не сообщается.

Браконьеров поймали с поличным

Несколько дней назад сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в западной части Азовского моря лодку с четырьмя гражданами Украины, которые, по информации пресс-служба ведомства, не имели при себе документов. «Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали», – говорится в пресс-релизе Пограничного управления ФСБ России по Крыму. То есть украинские рыбаки, говоря проще, занимались браконьерством в чужих территориальных водах и попытались сбежать с места незаконного промысла. Это подтверждается и тем, что ФСБ опубликовало допрос этих рыбаков, во время которого они признали факт незаконного вылова рыбы. Теперь суд Керчи дал браконьерам по 10 суток ареста. Также их обвинили в административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов ФСБ». Но, естественно, украинские власти решили перевести инцидент в политическое русло, а глава государственной пограничной службы этой страны Сергей Дейнеко заявил, что «нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей».

Будут гнать облака

Тема вододефицита на полуострове, конечно, является сейчас одной из главных у СМИ за Перекопом. В том числе украинские информационные ресурсы рассказывают и о планах запустить специальную программу по водоснабжению полуострова, которую обсуждали недавно на заседании правительства РФ – с помощью военных самолетов гнать дождевые облака с территории России для создания искусственных дождей, чтобы наполнить основные водные артерии полуострова. «Очень важно в условиях блокады со стороны Украины обеспечить Крым необходимым объемом воды вне зависимости от погодных условий», – приводит украинский сайт слова российского вице-премьера Татьяны Голиковой. Также цитируют и российского министра обороны Сергея Шойгу: «Вооруженные силы РФ полностью готовы для ежеминутного выполнения стратегических задач как за пределами, так и внутри страны. Для обеспечения водоснабжения на полуострове мы планируем задействовать специальный авиаполк, базирующийся в Евпатории». «Первые учения по организации водоснабжения на полуострове пройдут уже в марте. В случае успешного выполнения маневров собираются выделять на эти цели по 80 млрд рублей (30,7 млрд грн) ежегодно», – сообщается в статье.