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Спорт

С россиянами считаются?

Павел Кулижников одержал победу не смотря на травму

Зимние сражения, новые рекорды и отрицательная сенсация

 

Готовясь к предстоящему процессу в Международном арбитражном суде в Лозанне между РУСАДА и ВАДА, последние стараются добиться такого положения, чтобы на территории России не проводились международные состязания. Например, приложили немало сил, чтобы не позволить провести в Сочи чемпионат мира по санному спорту. Но чемпионат прошёл, и на высочайшем организационном уровне. Единственное, чего добились его противники, так это того, что туда не приехали украинские саночники. А наша победа в общекомандном зачёте была безоговорочной, что ещё раз вызвало уважение к нашей молодой поросли, с которой ныне считаются все соперники.

 

В трёх дисциплинах

Итак, начали борьбу наши саночники с фаворитами заездами в спринте. И смогли во всех трёх дисциплинах отпраздновать победу. На одноместных санях новыми чемпионами мира стали молодые Роман Репилов и Екатерина Кадникова, сумевшая отодвинуть на второе место опытнейшую Татьяну Иванову, а на «двойках», тоже впервые, вкус чемпионского «золота» попробовали Александр Денисьев и Владислав Антипов. А вот свои вторые чемпионские награды Рома и Катя заработали в классических спусках. Кстати, и в них Кадниковой довелось блеснуть особым мастерством, чтобы опередить немку Юлию Таубиц и свою ровесницу и подругу Викторию Демченко.

В свою очередь Денисьеву и Антипову не удалось стать двукратными чемпионами мира. Они уступили по сумме двух спусков 0,1 сек. чемпионам мира немецкому дуэту Тони Эггерту и Cаше Бенекену. Могла наша четвёрка новоиспечённых чемпионов мира завоевать ещё по «золоту» в эстафете. Но, увы, на ледовом овале во время спуска ребята нарушили правило передачи эстафеты и были дисквалифицированы, открыв дорогу к чемпионскому титулу немецкой команде.

Матч Нидерланды – Россия

Обычно зарубежные СМИ после внушительной победы россиян на чемпионате мира или Европы, особенно если они проводились в России, начинают выискивать в них различных «жучков». Но как они теперь оценят итоги чемпионата мира – 2020 на отдельных конькобежных дистанциях, где в своеобразном матче россияне впервые «бросили перчатку» благополучию голландских мастеров стального конька? Ведь чемпионат проходил на американском высокогорном катке курортного Солт-Лейк-Сити и начался с явной потери золотой награды россиянами в командном спринте.

Явно превышая график мирового рекорда, наши парни – Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков – пошли на последний круг. И тут неожиданно упал чемпион и рекордсмен мира в спринте Кулижников, чем воспользовалось голландское трио, став чемпионами мира. Ну, а наши врачи, осмотрев Павла, прежде всего его травмированное плечо, посоветовали ему сняться с первенства, так как травма не даст ему возможности развить скорость на поворотах. Но мужественный мастер ещё дважды выходил на лёд. Он стал чемпионом мира на дистанции 500 м (33,727), где опередил Мурашова (33,995), а через день в отчаянной схватке на 1000 м сумел обыграть владельца мирового рекорда на этой дистанции голландца Кьелда Найса, показав время феноменального мирового рекорда (1.05,697). 28-летний Павел оставил Найса вторым, отобрал у него мировой рекорд и опередил его больше чем на секунду. К «золоту» и «серебру» спринтеров приплюсовали свою бронзовую медаль и наши участники командной гонки – Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, пропустившие вперёд лишь установивших мировой рекорд голландцев – 3.34,684 и японцев.

На этот раз наши девушки выступили мощнее парней. Наталья Воронина сумела хорошо размяться на дистанции 3000 м, где была третьей (3.55,520), а чемпионкой, в который уже раз, стала чешка Мариана Сабликова (3.54,245). И дистанцию 5000 м трёхкратная олимпийская чемпионка завершила с новым мировым рекордом – 6.41,184. Вскоре на трек вышла наша Наташа и пошла в атаку на этот рекорд. А когда она пересекла белую финишную черту, на огромном электронном табло вспыхнули цифры – 6.39,021. Есть чемпионка мира – 2020, есть мировой рекорд!

Больше «золота» нашим девчатам не посчастливилось завоевать. Но в командном спринте Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова стали «серебряными» (1.24,490), а чемпионами с новым мировым рекордом были голландки (1.24,029). Чемпионкой мира на 500 м стала олимпийская чемпионка японка Нао Кодаира, а рядом с ней на пьедестале почёта стояли Голикова и Фаткулина, а с чемпионкой мира на 1500 м, олимпийской чемпионкой голландкой Ирен Вюст – Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина. Третью свою медаль Оля Фаткулина, на этот раз серебряную, получила на дистанции 1000 м, где ей покорился рекорд России – 1.12,331.

Адам Курак смог подняться только на пятое место

На коврах Рима

Древний город принимал чемпионат Европы по спортивной борьбе, на котором мастера греко-римской, вольной и женской борьбы вели сражение за тридцать комплектов наград. И, разумеется, все были уверены, что в общекомандном зачёте сильнейшими будут воспитанники российской школы борьбы.

Но уже состязания по греко-римской принесли сенсацию. Впервые в истории классической борьбы на чемпионате Европы россияне не завоевали ни одной золотой медали, а три «серебра» – Виталия Кабалоева (55 кг), Ибрагима Лабазанова (63 кг), Назира Абдулаева (67 кг) – и две «бронзы» – Александров Комарова (87 кг) и Головина (97 кг) – опустили нашу команду на девятое место в медальном зачёте. Увы, не сумел помочь сборной и самый именитый её борец, заслуженный мастер спорта Адам Курак из Симферополя, занявший пятое место в весе 72 кг.

Ну, а медали чемпионов Европы – 2020 разъехались из Рима: в Азербайджан к Санану Сулейманову (77 кг) и Рафигу Гусейнову (82 кг), в Армению к Геворгу Гарибяну (60 кг) и Артуру Алексаняну (97 кг), в Болгарию к Эдмонду Назаряну (55 кг), в Белоруссию к Максиму Неходе (63 кг), в Норвегию к Мортену Торессену (67 кг), в Германию к Франку Штеблеру (72 кг), на Украину к Семёну Новикову (87 кг), в Румынию к Алину Алексусу Чиурариу (130 кг).

Однако прекрасно справилась с поставленной задачей женская часть сборной России, принеся 4 золотых, одну серебряную и 4 бронзовых медали. Чемпионками Европы стали: Ольга Хорошилова (55 кг), Ханума Велиева (68 кг), Наталья Воробьёва (72 кг), Екатерина Букина (76 кг), а Инна Тражукова (62 кг), проиграв в финале украинке Юлии Остапчук, стала «серебряной».

Как всегда, чемпионат завершали борцы вольного стиля, и сборная России, в основном укомплектованная воспитанниками Северного Кавказа, вновь продемонстрировала высочайшее мастерство. В активе россиян пять чемпионских титулов, которые завоевали: Азамат Тускаев (57 кг), Александр Богданов (61 кг), Курбан Ширяев (65 кг), Артур Найфонов (86 кг), Абдулрашид Садулаев (97 кг). Ещё двое их товарищей по сборной Магомедрасул Газимагомедов (74 кг) и Магомед Рамазанов (79 кг) пробились в финал, где первый уступил итальянцу Франку Чамизо, а второй – белорусу Магомедхабибу Казимагомедову, в итоге завоевав «серебро». Наконец, «бронзой» был награждён и наш тяжеловес Балдан Цыжипов (125 кг), а чемпионом континента в этом весе стал грузин Гемо Петриашвили. Ну, а в оставшихся двух весах первенствовали: поляк Магомедмурад Гаджиев (70 кг) и турок Cулейман Карадениз (92 кг).

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото simferopol.bezformata.com, eurosport.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 567 от 21 февраля 2020 года

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Просмотров: 37 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:12

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