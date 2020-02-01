И вновь игра на вылет

1/8 финала континентального турнира и поединки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Популярные на нашем континенте два турнира для клубов начинаются летом одного года, а завершаются в мае другого. Стартуют они с поединков на вылет, затем применяется круговая система, а после новогодних каникул 48 сохранившихся в них команд вновь начинают играть на вылет. Матчами 1/8 финала плей-офф начался на этой неделе розыгрыш главного футбольного континентального турнира, который вот уже 22-й год носит наименование Лига чемпионов, и поединками 1/16 финала плей-офф – розыгрыш Лиги Европы УЕФА.

Стартовали 299 команд

В нынешних розыгрышах почётных призов 25 июня 2019 года в путь отправились 79 «чемпионов» из 54 футбольных ассоциаций, кроме Лихтенштейна, где не проводится национальный чемпионат. А 27 июня – 215 команд «европейцев» из всех 55 ассоциаций нашего континента. Российский футбол, который к тому моменту занимал в рейтинге УЕФА шестое место, был представлен тремя клубами в Лиге чемпионов – санкт-петербургским «Зенитом», московским «Локомотивом», «Краснодаром» и таким же количеством клубов в Лиге Европы – московскими ЦСКА и «Спартаком», тульским «Арсеналом».

Правда, питерцы и «железнодорожники» вступали в сражение с группового этапа среди «чемпионов», а нашим соседям из Краснодара предстояло пробиваться туда, стартуя с третьего квалификационного раунда. А тулякам и спартаковцам тоже предстояло испить трудную чашу отбора. Но, увы, кубанцы после сенсационной победы над именитым португальским «Порто» (0:1, 3:2) в раунде плей-офф не сумели устоять против греческого «Олимпиакоса» из Пирея (0:4, 1:2). Однако, благодаря рейтингу, получили возможность испытать свои силы в групповом этапе среди «европейцев».

Увы, жизнь показала, что явно не готовым выступать на международном уровне был тульский «Арсенал», умудрившийся во втором квалификационном раунде уступить не самой сильной ныне азербайджанской команде – бакинскому «Нефтчи» (0:1, 0:3) и мгновенно оказаться на обочине турнира. Спартаковцы с большим трудом в третьем раунде одолели швейцарский «Тун» (3:2, 2:1). Но в раунде плей-офф «красно-белые» оказались бессильными в поединках с португальской «Брагой» (0:1, 1:2) и тоже отправились «отдыхать» до лучших времён.

В борьбе за рейтинг

Итак, на групповом этапе у «чемпионов» российский футбол представляли «Зенит» и «Локомотив», а у «европейцев» – ЦСКА и «Краснодар». И они не могли не понимать, что если будут играть неудачно, то в рейтинге УЕФА Португалия отодвинет Россию с шестого места на седьмое и страна потеряет в сезоне 2020/2021 годов одного участника в «зоне УЕФА», а конкретно в Лиге чемпионов. Но случилось непоправимое. Вся четвёрка не пробилась в плей-офф, от чего, честно говоря, мы отвыкли в последнее время. И теперь досрочно, без учёта предстоящих поединков плей-офф, Россия уже пропустила Португалию на шестое место.

Вот как завершилась борьба в «чемпионских» группах.

Группа D. «Ювентус» (Турин, Италия) – 16, «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 10, «Байер-04» (Леверкузен, Германия) – 6, «Локомотив» (Москва, Россия) – 3 очка. Вот результаты поединков «Локо» с соперниками: «Ювентус» – 1:2, 1:2, «Атлетико» – 0:2, 0:2, «Байер-04» – 2:1, 0:2.

Группа G. «Лейпциг» (Германия) – 11, «Олимпия» (Лион, Франция) – 8, «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 7, «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 7 очков. Результаты игр футболистов с берегов Невы: «Лейпциг» – 1:2, 1:2, «Олимпия» – 1:1, 2:0, «Бенфика» – 0:3,3:1.

А вот итоги матчей наших клубов в «европейских» группах.

Группа С. «Базель» (Швейцария) – 13, «Хетафе» (Мадрид, Испания) – 12, «Краснодар» (Россия) – 9, «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) – 1 очко. Результаты «Краснодара»: «Базель» – 0:5, 1:0, «Хетафе» – 0:1, 1:2, «Трабзонспор» – 3:1, 2:0.

Группа H. «Эспаньол» (Барселона, Испания) – 11, «Лудогорец» (Разград, Болгария) – 8, «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 7, ЦCКА (Москва, Россия) – 5 очков. Результаты ЦСКА: «Эспаньол» – 1:0, 0:2, «Лудогорец» – 1:5, 1:1, «Ференцварош» – 0:1, 0:0.

Они ведут борьбу за кубки

В минувший вторник начались матчи плей-офф. У «чемпионов» 1/8 финала специально растянута, чтобы «европейцы» чуть-чуть позже смогли шагать с ними, как говорится, в ногу. 18 февраля играли немецкая «Боруссия» – французский ПСЖ и испанский «Атлетико» – английский «Ливерпуль», а 19 февраля – итальянская «Аталанта» – испанская «Валенсия» и английский «Тоттенхэм» – немецкий «Лейпциг». А вторая четвёрка «чемпионов» сыграет 25 февраля: английский «Челси» – немецкая «Бавария», итальянский «Наполи» – испанская «Барселона» и 26 февраля – испанский «Реал» – английский «Манчестер Cити», французская «Олимпия» – итальянский «Ювентус».

20 февраля начали борьбу в первых встречах 1/16 финала плей-офф «европейцы»: английский «Вулверхемптон» – испанский «Эспаньол», португальский «Спортинг» – турецкий «Истамбул», испанский «Хетафе» – голландский «Аякс», немецкий «Байер-04» – португальский «Порто», датский «Копенгаген» – шотландский «Cелтик», кипрский АПОЭЛ – швейцарский «Базель», румынский ЧФР – испанская «Севилья», греческий «Олимпиакос» – английский «Арсенал», голландский АЗ – австрийский ЛАCК, бельгийский «Брюгге» – английский «Манчестер Юнайтед», болгарский «Лудогорец» – итальянский «Интер», немецкий «Айнтрахт» – австрийский «Зальцбург», украинский «Шахтёр» – португальская «Бенфика», немецкий «Вольфсбург» – шведский «Мальмё», итальянская «Рома – бельгийский «Гент», шотландский «Рэйнджерс» – португальская «Брага».

К моменту вёрстки нашего еженедельника мадридский «Атлетико» нанес поражение действующему обладателю Кубка Лиги чемпионов «Ливерпулю» – 1:0, а дортмундская «Боруссия» – парижскому ПСЖ – 2:1.